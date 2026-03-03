4輪フリーでスッと真横にスライドできるベビーカー 『ラクーナ クッション フリー プラス AE』新発売

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区）が展開する「アップリカ」のファーストベビーカー『ラクーナ クッションフリー プラス AE』を2026年3月27日（金）から、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で発売いたします。

■４輪フリーで自由自在に動ける

ハンドルレバーを握るだけで4輪全てが自由に動き、スッと真横にスライド移動ができる。

人混みや狭い場所などでも自由自在に動けるので、ベビーカーでの外出も快適。





■赤ちゃんにやさしい乗り心地のために

①赤ちゃんを振動や衝撃から守る仕組みを搭載













②風を通して、路面からの熱もはねかえす機能を装備





※2：従来品との比較において、アップリカ調べ ＊写真の商品はラクーナ クッション AIです。

③赤ちゃんが快適に過ごせるための機能が詰まったシート構造









※3：洗濯ネット使用。ねじりまたは絞り禁止。

※4：液温30度を限度とし、洗濯機の弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はお控えください。

■さらに赤ちゃんを守る3つの機能





※5：地面から座面までの高さ。

※6：幌表と裏2枚合わせの部分において。近赤外線は波長800～2500nmにおいて。

■ダブルタイヤは接地点が多いから安定性が強み。押しやすく、段差乗り越えもスムーズに





■ママ・パパも、赤ちゃんにも、おでかけをゆったり楽しんでもらえる工夫がいっぱい





※7：液温30度を限度とし、洗濯機の弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はお控えください。

■その他の充実機能

ベルトのつけ外しが素早くできるイージーベルト

マグネットの力でパッとくっついて、パッと離れるから、ベルトの着脱が簡単、スピーディーに。





ワンタッチで対面・背面の切り替えができるハンドル切り替え両対面

風や日差しを避けたい時など、赤ちゃんを乗せたままハンドル切替レバーの操作だけで、対面・背面が切り替えられる。





※「ラクーナ クッション フリー」シリーズでは、かがまず手元で操作できます。





※8：ハンドルを切り替えられる十分なスペースがある場所で行い、ハンドル切り替え後は、ハンドルロックが正常にかかっている事と押す人側のキャスターの自動ロックがかかっていることを必ず確認ください。

ベビーカーの開閉が簡単にできるワンタッチ開閉

赤ちゃんを抱っこしながらでも、片手でパッと操作できる。





持ち運びがラクラク※9持てるフロントガード

ベビーカーを閉じた時、フロントガードを持てるので、持ち運びが簡単。階段では腕に通して持ち運ぶこともできる。





荷物が多くても安心フロントインビッグバスケット

大容量で、前からも荷物の出し入れができる。





対面でもスイスイ押しやすいオート4輪

進行方向に対して常に前輪がフリー・後輪がロックされるので、走行が安定する。





※9 ：折りたたみ状態時に限る。

※10：ショックレスマモール、腰マモール、肩ベルトカバー、フロントガードカバー、エアーシートを除く。

※11：座面下空間容積。

■ラインナップ





【商品概要】

■商品名 ：ラクーナ クッション フリー プラス AE

■価 格 ：69,500円（税込76,450円）

■対 象 ：生後1か月～36か月頃（体重15Kg以下）

■サイズ ：＜開＞W460×D870×H1010（mm）＜閉＞W460×D361×H857～1022（mm）

■規 格 ：製品安全協会A形SG合格品

■発売日 ：2026年3月27日（金）

■重量(約)：6.1kg（ショックレスマモール、腰マモール、肩ベルトカバー、フロントガードカバー、エアーシートを除く）

■商品URL：https://bit.ly/4cl3DMZ

＜ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社＞

ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも 、室内品などを展開する育児用品ブランド。アップリカは自分の気持ちを言葉に出来ない赤ちゃんのため、長年に渡り「赤ちゃん医学」や「育児工学」などの赤ちゃん研究を通じて、理想的な育児環境や育児用品のかたちを追求しています。「赤ちゃんの笑顔が生まれる、理想的な環境をお届けしたい。」それがアップリカの想いです。





＜赤ちゃん本舗について＞

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp