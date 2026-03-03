4輪フリーでスッと真横にスライドできるベビーカー 『ラクーナ クッション フリー プラス AE』新発売
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区）が展開する「アップリカ」のファーストベビーカー『ラクーナ クッションフリー プラス AE』を2026年3月27日（金）から、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で発売いたします。
■４輪フリーで自由自在に動ける
ハンドルレバーを握るだけで4輪全てが自由に動き、スッと真横にスライド移動ができる。
人混みや狭い場所などでも自由自在に動けるので、ベビーカーでの外出も快適。
■赤ちゃんにやさしい乗り心地のために
①赤ちゃんを振動や衝撃から守る仕組みを搭載
②風を通して、路面からの熱もはねかえす機能を装備
※2：従来品との比較において、アップリカ調べ ＊写真の商品はラクーナ クッション AIです。
③赤ちゃんが快適に過ごせるための機能が詰まったシート構造
※3：洗濯ネット使用。ねじりまたは絞り禁止。
※4：液温30度を限度とし、洗濯機の弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はお控えください。
■さらに赤ちゃんを守る3つの機能
※5：地面から座面までの高さ。
※6：幌表と裏2枚合わせの部分において。近赤外線は波長800～2500nmにおいて。
■ダブルタイヤは接地点が多いから安定性が強み。押しやすく、段差乗り越えもスムーズに
■ママ・パパも、赤ちゃんにも、おでかけをゆったり楽しんでもらえる工夫がいっぱい
※7：液温30度を限度とし、洗濯機の弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はお控えください。
■その他の充実機能
ベルトのつけ外しが素早くできるイージーベルト
マグネットの力でパッとくっついて、パッと離れるから、ベルトの着脱が簡単、スピーディーに。
ワンタッチで対面・背面の切り替えができるハンドル切り替え両対面
風や日差しを避けたい時など、赤ちゃんを乗せたままハンドル切替レバーの操作だけで、対面・背面が切り替えられる。
※「ラクーナ クッション フリー」シリーズでは、かがまず手元で操作できます。
※8：ハンドルを切り替えられる十分なスペースがある場所で行い、ハンドル切り替え後は、ハンドルロックが正常にかかっている事と押す人側のキャスターの自動ロックがかかっていることを必ず確認ください。
ベビーカーの開閉が簡単にできるワンタッチ開閉
赤ちゃんを抱っこしながらでも、片手でパッと操作できる。
持ち運びがラクラク※9持てるフロントガード
ベビーカーを閉じた時、フロントガードを持てるので、持ち運びが簡単。階段では腕に通して持ち運ぶこともできる。
荷物が多くても安心フロントインビッグバスケット
大容量で、前からも荷物の出し入れができる。
対面でもスイスイ押しやすいオート4輪
進行方向に対して常に前輪がフリー・後輪がロックされるので、走行が安定する。
※9 ：折りたたみ状態時に限る。
※10：ショックレスマモール、腰マモール、肩ベルトカバー、フロントガードカバー、エアーシートを除く。
※11：座面下空間容積。
■ラインナップ
【商品概要】
■商品名 ：ラクーナ クッション フリー プラス AE
■価 格 ：69,500円（税込76,450円）
■対 象 ：生後1か月～36か月頃（体重15Kg以下）
■サイズ ：＜開＞W460×D870×H1010（mm）＜閉＞W460×D361×H857～1022（mm）
■規 格 ：製品安全協会A形SG合格品
■発売日 ：2026年3月27日（金）
■重量(約)：6.1kg（ショックレスマモール、腰マモール、肩ベルトカバー、フロントガードカバー、エアーシートを除く）
■商品URL：https://bit.ly/4cl3DMZ
＜ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社＞
ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも 、室内品などを展開する育児用品ブランド。アップリカは自分の気持ちを言葉に出来ない赤ちゃんのため、長年に渡り「赤ちゃん医学」や「育児工学」などの赤ちゃん研究を通じて、理想的な育児環境や育児用品のかたちを追求しています。「赤ちゃんの笑顔が生まれる、理想的な環境をお届けしたい。」それがアップリカの想いです。
＜赤ちゃん本舗について＞
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
https://www.akachan.jp