株式会社Acompany、本社移転とコーポレートロゴリニューアルのお知らせ

安全で秘密を守れるAI製品ブランド「Confidential AI Suite」を展開する株式会社Acompany（アカンパニー、代表取締役CEO 高橋亮祐、以下Acompany）は、事業拡大に伴い、2026年3月5日（木）に本社移転いたします。あわせてコーポレートロゴをリニューアルしたことをお知らせいたします。

本社移転の背景

今回の本社移転は、事業成長に伴う人員増加への対応と、従業員にとってより快適な職場環境を構築することを目的としています。新オフィスでは、社内コミュニケーションの活性化とエンゲージメントの向上を図り、お客さまへの価値提供と持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

社員一人ひとりの多様な働き方を尊重しつつ、リモートワークと対面でのコミュニケーションを効果的に組み合わせることで、より強固な組織づくりを進めてまいります。

本社移転の概要

コーポレートロゴリニューアルについて

新しいコーポレートロゴへの想い

日土地名古屋ビル 外観（左）旧コーポレートロゴ（右）新コーポレートロゴ

Acompanyは、創業以来「プライバシーテック」の社会実装を推進してまいりました。今回のコーポレートロゴリニューアルでは、Confidential Computing（秘密計算）を活用したプロダクトで、お客さまにとってより「信頼」でき、「力強い」パートナーであり続けるためのアップデートを行いました。

ブランドカラーの再定義

これまでの明るい赤と青の組み合わせから、お客さまの課題解決に向き合う情熱と革新を表す「Acompany Red」と、揺るぎない信頼と安心感を表す「Acompany Black」を新たなブランドカラーに据えました。このコントラストには、エンタープライズ企業の皆さまのAI時代の「信頼のインフラ」として安心してお任せいただけるよう、プロフェッショナルとしての確固たる覚悟を込めています。

シンボルマークの再構築

線の太さや角度を細部まで見直し、視認性と力強さを強化いたしました。お客さまの大切なデータを守り抜くインフラとしての「安定感」と、多様なニーズや事業成長を末永く支え続けるための「拡張性」を表現しています。

タイポグラフィの刷新

従来のセリフ体から、モダンで視認性の高いサンセリフ体へ変更いたしました。プロダクトの操作画面（UI/UX）で使用されるフォントとトーンを統一することで、お客さまにとってより直感的で、迷いのない一貫したサービス体験をご提供いたします。

Acompanyは新本社、新しいコーポレートロゴのもと、これまで以上にお客さまの事業発展に貢献し、皆さまのご期待にお応えできるよう、社員一同より一層の努力を重ねてまいります。

会社概要

社名 ：株式会社Acompany

代表者 ：代表取締役CEO 高橋亮祐

所在地 ：愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号 日土地名古屋ビル7階

設立 ：2018年6月

URL ：https://www.acompany.tech/

事業内容：秘密計算に関連した製品・技術と、機密データ活用に関するコンサルティングサービスの提供

株式会社Acompanyカンパニーデック :https://speakerdeck.com/acompany/zhu-shi-hui-she-acompany-karutiyadetuku

