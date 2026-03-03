Guide、IWA OutdoorClassics 2026でサーマルエクセレンスを再定義

ドイツ、ニュルンベルク、2026年3月2日 /PRNewswire/ -- 赤外線サーモグラフィ業界のリーダー企業であるGuideは、IWAアウトドアクラシック2026（IWA OutdoorClassics 2026）で展示会を成功裏に終え、世界のハンティング・アウトドア業界に残る強い印象を与えました。同イベントはApexVisionテクノロジーとクリップオン型の主力製品TU1260MSの公式初披露となり、何千人もの参加者がブース4A-511に足を運んで熱性能の未来を初めて目にしました。



Guide's ApexVision Deep Dive at IWA 2026



実践的な成功：ApexVisionの洞察

同イベントのハイライトは、豊富な現場経験を持つ熟練のドイツ人ハンターであるAndreas Trenzinger氏の説明による独占的な洞察でした。同氏は、IWA開催中に現地でライブ撮影された本物のTU1260MSフッテージとプレリリーステストの新製品フッテージを共有し、ApexVisionの優位性が誇る紛れもない証拠を示しました。参加者は、この革新的なテクノロジーによって最適な細部が維持され、背景から対象を明瞭にハイライトし、要求の厳しい真っ暗なシナリオにおいても高いダイナミックレンジが実現されることを目撃しました。同氏による実際のフッテージでは、ApexCore S1ディテクターのNETD（雑音等価温度差）15mK未満という超高感度が紹介され、このテクノロジーによってどのようにコントラストとエッジの鮮明度が維持されるかが実証されました。

専門家と愛好家を特に驚かせたのは、TU1260MS主力モデルが備えるApexVisionテクノロジーの「百聞は一見に如かず」（see-it-to-believe-it）を体現する鮮明さです。大手販売業者から熱心な狩猟愛好家まで、Guideのブースにはさまざまな来場者がひっきりなしに訪れ、会場全体の意見はほぼ一致していました。つまり、GuideはAIを活用した高度なソフトウェアとハンターが実際に必要とする頑丈で軽量なハードウェアの間にあるギャップをうまく埋めているということです。

精密工学と携帯性の融合

ブースで交わされた技術的な議論の多くは、Orion Cサーマルクリップオンに帰結しました。同シリーズにはわずか285グラムのフレームに一連の実用的な機能（一晩中長持ちするバッテリー、全天候対応型の堅牢性、26ミリ秒の超低レイテンシーなど）が統合されており、ミニマリストエンジニアリングの最高クラスとしての名声を勝ち取っています。

ハンズオンセッション中にAll4huntersの専門家が観察したように、「1グラム単位の軽量化が、セットアップ全体における再現性のあるゼロインと着弾点の一貫性を実現できるようにします」。Guideは、Orion Cが繰り返し使用しても精度を維持できる、よりバランスが取れていて安定している射撃プラットフォームを提供することを保証しました。そのため、販売店は同製品をプロ仕様のアタッチメントに対する新たなベンチマークとして挙げています。

Guideはこれらの高性能デバイスを世界市場に投入することで、ハンターが軽量の携帯性とエリートクラスの鮮明度のいずれかを選ぶ必要がなくなることを期待しています。詳細については、www.guideoutdoor.comをご覧いただくか、enquiry@guideoutdoor.comまでお問い合わせください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com