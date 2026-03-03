能登半島地震から2年──20ヶ月の災害支援で見えた「ドローン防災」の現実と可能性。活動報告会を3月11日に岡山・笠岡で開催【参加無料・自治体関係者歓迎】

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会（所在地：岡山県岡山市、代表理事：森本宏治、以下「DBA」）は、2026年3月11日（水）に岡山県笠岡市の「笠岡ふれあい空港」にて、ドローンによる災害対応の活動報告会および次世代空輸機の体験イベント「空の物流革命 in 笠岡」を開催いたします。参加費無料・事前申込制です。

DBAは2024年1月の能登半島地震の発生直後から被災地に入り、20ヶ月にわたりドローンを活用した災害支援を継続してきました。本イベントでは、その現場経験を自治体・防災関係者の皆様に直接共有するとともに、最新の物流用ドローン「DJI FlyCart 100」（最大80kg積載）のデモフライト、さらに、「物流版空飛ぶクルマ」EH216L（最大250kg積載・物流用eVTOL）の機体展示を実施します。

「3月11日」という日付に、災害への備えを改めて考える機会として、ぜひご参加ください。

■ なぜ今、自治体に「ドローン防災」が必要なのか

近年、地震・豪雨・土砂災害の激甚化により、自治体の防災体制の見直しが急務となっています。特に以下の課題は、従来の手段だけでは対応が困難です。

道路寸断による孤立

能登半島地震では、道路の寸断により多くの集落が孤立しました。陸路が使えない状況で、ドローンによる空からの物資輸送が実際に機能した実績があります。

初動72時間の情報収集

発災直後、被害の全容を迅速に把握することが救命率に直結します。ドローンによる空撮は、人が入れない現場の状況を短時間で把握する手段として有効です。

職員の安全確保

二次災害のリスクがある現場に人を送り込む前に、ドローンで安全確認を行うことで、職員の安全を確保しながら情報を得ることができます。

インフラ点検の迅速化

橋梁、道路、河川施設など、災害後のインフラ点検をドローンで実施することで、復旧の優先順位を迅速に判断できます。

本イベントでは、これらの課題に対してドローンがどのように活用されたのか、能登の現場で20ヶ月活動した経験を具体的にお伝えします。

【1】能登半島地震 ── 20ヶ月の災害支援活動報告

DBA代表理事の森本が、2024年1月の発災直後から2025年にかけて被災地で行ったドローン活用の全容を報告します。

報告内容

被災状況の空撮・調査、孤立集落への物資輸送、インフラ点検、被害状況の発信現場で直面した課題と、その解決策

テレビや報道では伝えられていない現場のリアルな状況と、ドローンが実際に果たした役割をお伝えします。

【2】DJI FlyCart 100 ── デモフライト

最新の物資輸送ドローンです。最大積載量80kg。食料、飲料水、医薬品、ポータブル電源など、孤立集落への緊急物資輸送に対応します。

会場で実機のデモフライトを実施。「80kgの荷物を積んだドローンが実際に飛ぶ」その迫力と信頼性を、自治体の防災担当者の皆様にこそ見ていただきたいと考えています。

【3】EH216L（物流版：空飛ぶクルマ）── 機体展示・岡山初公開

EHang社製の物流用eVTOL。最大積載量250kg。完全自律飛行で操縦士不要。大規模災害時、ヘリコプターの手配が困難な状況でも、大量の救援物資を迅速に届けることが可能です。

2025年8月に石川県珠洲市で国内初飛行に成功した実機を展示。岡山県での展示は初、本ツアー3会場中岡山会場のみの限定展示です。

■ 2026年4月「災害対応ドローン講習」全国展開を開始

DBAは能登での災害対応経験を体系化し、2026年4月より「災害対応ドローン講習」を全国で開始します。

自治体職員、消防・警察関係者、建設業者、ボランティア団体など、災害対応に関わる方を対象に、以下の内容を実践的に学んでいただけます。

災害発生時のドローン運用手順 被災状況の空撮・調査方法 物資輸送の計画・実行 関係機関との連携体制の構築 平時の訓練プログラムの設計

本講習は全国130拠点のaotoriネットワークを通じて各地で実施予定です。本イベントでは講習の概要もご紹介します。

■ 自治体関係者の皆様へ

本イベントは、以下のような自治体関係者の皆様に特におすすめです。

防災・危機管理課： 災害時のドローン活用体制を検討中の方

総務課（防災担当）： 地域防災計画へのドローン位置づけを検討中の方

農林水産課： 中山間地域の物流課題・鳥獣被害対策を検討中の方

建設課・土木課： インフラ点検・災害復旧にドローン活用を検討中の方

企画課・地域振興課： ドローン産業誘致・地域活性化を検討中の方

消防・警察関係者： 捜索・救助活動でのドローン導入を検討中の方

DBAは全国43都道府県にネットワークを持ち、複数の自治体と包括連携協定・災害協定を締結しています。自治体ごとの課題やニーズに応じた個別相談も、当日会場で対応いたします。

■ 開催概要

イベント名： 空の物流革命 in 笠岡 ～最新空輸ドローン×物流用空飛ぶクルマ 未来体験会～

日時： 2026年3月11日（水）13:00～15:00（受付12:30～）

会場： 笠岡ふれあい空港（岡山県笠岡市カブト西町91番地）

参加費： 無料（事前申込制）

申込締切： 2026年3月10日（火）

■タイムスケジュール

12:30～13:00 受付

13:00～13:30 機体説明（災害対応での活用可能性を中心に）

13:30～14:00 DJI FlyCart 100 デモフライト

14:00～14:30 能登半島地震 20ヶ月の災害支援活動報告

14:30～15:00 質疑応答・自由見学（自治体向け個別相談も対応）

■ 中国地方3会場ツアー

3月10日（火）山口会場（宇部市・周南市）

3月11日（水）岡山会場（笠岡ふれあい空港） EH216Lの展示は岡山会場のみ

3月12日（木）島根会場（出雲市）

■ DBAの自治体連携実績

DBAは全国の自治体と連携し、ドローンを活用した防災・地域課題解決に取り組んでいます。

災害対応実績

2024年1月～現在：能登半島地震 災害支援活動（20ヶ月継続）

2025年8月：石川県珠洲市でEH216L国内初飛行を実施

自治体連携

東京都足立区との災害協定

千葉県いすみ市との包括連携協定

千葉県千葉市との災害協定

茨城県阿見町との包括連携協定

その他、岡山市、玉野市、福山市など複数自治体との協定・連携を推進中

組織体制

全国130拠点のaotoriネットワーク（43都道府県）

代表理事の総飛行時間8,000時間以上

一般社団法人MASC 災害・防災グループリーダーとしても活動

■ 注意事項

屋外イベントです。防寒対策をお願いします。

お車でお越しの方は指定の駐車スペースをご利用ください。

天候により内容が変更となる場合があります。

■ お申し込み

イベント詳細・申込： https://www.drone-event.info/events/20260311

申込フォーム： https://x.gd/0Chs8

■ 主催・共催

主催： 一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会 ／ 株式会社キンシュウ

共催： 一般社団法人MASC ／ 株式会社SEKIDO

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

担当：森本

所在地：岡山県岡山市北区本町6-36

E-mail：info@drone-business.jp

TEL：086-948-2761

■ 団体概要

団体名：一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

所在地：岡山県岡山市北区本町6-36

代表者：代表理事 森本 宏治

設立：2016年10月

事業内容：ドローン飛行業務、パイロット派遣、機体販売、スクール運営、コンサルティング、フランチャイズ「aotori」運営（全国130拠点・43都道府県）

公式サイトhttps://www.drone-business.jp