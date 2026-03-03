【重要・お知らせ】(令和8年4月1日以降）INPIT知財総合支援窓口の移転について

独立行政法人工業所有権情報・研修館

INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)では、中小企業等が抱える様々な経営課題について「知的財産」の側面から解決を図るINPIT知財総合支援窓口を、全国47都道府県に設置しています。

令和8年4月1日から、以下の７県のINPIT知財総合支援窓口において、窓口設置場所を移転することとなりましたのでお知らせいたします。利用者の皆様におかれましては、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

【移転対象県】

東北地域：岩手県

関東地域：神奈川県、新潟県

中部地域：愛知県

四国地域：高知県

九州地域：宮崎県、鹿児島県

【移転後の窓口設置場所について】

■岩手県

（旧住所） 〒020-0878 盛岡市肴町4-5 カガヤ肴町ビル3階

（新住所） 〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-25 岩手県工業技術センター2階

（電話番号）019-634-0684

■神奈川県

（旧住所） 〒220-0005 横浜市西区南幸2-19-4 南幸折目ビル 9階 902号室

（新住所） 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル3階

（電話番号）045-415-0460

■新潟県

（旧住所） 〒940-2108 長岡市千秋2丁目2788-1 千秋が原ビル2階

（新住所） 〒940-2127 長岡市新産4-1-10 長岡リサーチコア・

インキュベーションセンター205号室

（電話番号）長岡窓口0258-86-5064

※新潟窓口は住所・電話番号の変更はありません。

■愛知県

（旧住所） 〒464-0855 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種６階

（新住所） 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38 愛知県産業労働センター

（ウインクあいち）14階

（電話番号）052-715-3072

■高知県

（旧住所） 〒780-0833 高知市南はりまや町2-14-8 濱田ビル2階

（新住所） 〒781-5101 高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4階

（電話番号）088-802-7718

■宮崎県

（旧住所） 〒880-0951 宮崎市大塚町宮田2891

（新住所） 〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2 宮崎県工業技術センター2階

（電話番号）0985-41-6677

■鹿児島県

（旧住所） 〒890-0016 鹿児島市新照院町20-2 神田橋ビル1階

（新住所） 〒892-0842 鹿児島市東千石町4-30 まつのえビル2階

（電話番号）099-216-2081

【INPIT知財総合支援窓口について】

INPIT知財総合支援窓口では、年間120,000回以上の相談を行っています！

【窓口の支援担当者が相談内容に応じてアドバイス！】

経験豊富な企業OB等の支援担当者が、まずはお話を通じて「経営」と「知的財産」の課題を把握します。事業・知財戦略の策定助言や、それらの戦略に合った知財活動の方向性を無料でご提案します！

【各分野の専門家が訪問や窓口で無料アドバイス！】

企業の課題発見から、専門性を必要とする相談内容まで、専門家が支援担当者と協働してアドバイスをします。知財の専門家である弁理士や弁護士をはじめ、デザイナーやブランドの専門家、地域ブランドや6次産業化を支援する地域ブランドデザイナー等の様々な専門家に活躍いただいております！

【様々な支援機関と連携して支援いたします！】

販路開拓や資金繰り…知的財産以外の経営課題は様々な支援機関と連携しながら、課題解決をサポートいたします！

【ご利用者の皆様から、こんな声が届いています！】

●愛知県・製造業 ご利用者様より

知財は、「真似されない」のと同時に「真似しない」という観点も重要です。INPIT 知財総合支援窓口を一言で表すと“知財の万（よろず）相談所”です。相談をためらう方もいるかもしれませんが、多くの情報を持っていますし、費用も無料なので自らハードルを上げず、気軽に相談されたらいいのではないでしょうか。（一部抜粋）

●奈良県・農林水産業 ご利用者様より

当初は、「商標権は事業拡大を加速させる知財である」という認識はありませんでしたが、お付き合いを通して知財の可能性を学ぶことができました。INPIT 知財総合支援窓口は、商標権取得の支援のみならず、新しい一歩を踏み出した私どもにとっての“ 頼りになるビジネスパートナー”という役回りも果たしてくださっています。（一部抜粋）

●滋賀県・小売業 ご利用者様より

自分のアイデアに権利を与えて、その価値を最大化してくれるものが特許権です。しかしそれ以前に、権利を活用してどのようなビジネスプランを描くかが肝心です。そのメンターとなり支援の手を差し伸べてくれたのがINPIT知財総合支援窓口です。心から感謝しています。（一部抜粋）

＜本件に関するお問合せ先＞

INPIT (独立行政法人 工業所有権情報・研修館)

担当：高祖、渡辺

TEL：03-3503-6051 MAIL：ip-si01@inpit.go.jp

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について

【法人概要】

法人名：独立行政法人 工業所有権情報・研修館

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー8階

理事長：渡辺 治

HP：https://www.inpit.go.jp/index.html