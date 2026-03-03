里山リトリートヴィラ「然（zen）」2026年4月11日開業｜3月3日予約開始【東京都】

株式会社do-mo

株式会社do-mo（本社：東京都あきる野市、代表取締役：高水 健）は、里山リトリートヴィラ事業「然（zen）」の開業日を2026年4月11日（土）に正式決定し、2026年3月3日（火）より公式ウェブサイトにて宿泊予約の受付を開始いたします。

宿泊施設として日本初の木製浮基礎を採用した里山リトリートヴィラ「然 (zen)」

「然（zen）」とは

「心と身体が然に還る場所」

そのコンセプトを体現すべく、東京都あきる野市・自然人村の敷地内に誕生する一棟貸しの里山リトリートヴィラです。

東京都心から約1時間。"東京＝都市"というイメージの裏側に、もうひとつの東京が存在します。深い森と静けさに包まれた里山に身を置くことで、思考や感覚がゆっくりとほどけていく。然は、自然の中にただ滞在するだけでなく、人が里山という自然に関わり続ける入口として設計されています。

木製浮基礎と木造による構造、最大7名まで対応できる一棟貸し形式。サウナ、水風呂、キッチン、デッキテラスを備え、建物そのものよりも"余白"を重視した、自然との距離感を再設計した空間です。

滞在体験について

余白と温もりを感じられる広々とした室内空間

然では、「心と身体が然に還る」ための環境を、建築・土・食・火・水・森という要素から設計しました。

土が呼吸する木製浮基礎での宿泊体験

時間と共に植生をはじめ動物の住処や隠れ家となってゆく木製浮基礎

東京最後の清流と呼ばれる豊かな水と森を有する秋川流域だからこそ、水と空気が流れて土が呼吸し、自然との調和を体感することの出来る、日本初の木製浮基礎の宿泊施設をつくりました。

里山の恵みを味わう贅沢な食体験

地域を目と味で楽しめる地産の魅力あふれる料理

朝夕食には、自然人村周辺で採れる里山の食材をふんだんに活用したお料理をご提供します。地域のヤマメ、新鮮な卵、こだわりの豆腐など、土地の循環の中で育った旬の食材を用いた料理を、お部屋でゆっくりと味わっていただけます。

また、滞在者自身が料理を楽しめるよう、充実したキッチンも完備。食後の一杯におすすめの拘りのコーヒーもご用意しており、里山での食の過ごし方を自由に設計できます。

火と水による身体の再調整

外の景色も楽しめる拘りのサウナ空間

冬季でも暖かく過ごせる薪ストーブを設置。

炎を見つめる時間そのものが、思考をほどく体験となります。

また、本格的なプライベートサウナ、水風呂、外気浴スペースを備え、 森の空気の中で身体を整える時間を提供します。

森林を臨む浴室では、四季の移ろいを感じながら入浴が可能です。

広がる余白の時間

山と川に隣接する広いデッキテラス

広いデッキテラスでは、ヨガや瞑想などのアクティビティも可能。

さらに、プライベートな焚き火スペースも備え、火を囲む時間を大切にしています。

建築と素材へのこだわり

温もりの感じられる左官で仕上げられた有機的な空間

建物は、木製浮基礎を採用。土地に深く干渉するのではなく、そっと“置く”ように建てることで、自然との距離を再定義しました。

使用する素材も、この土地と深く結びついています。

- 多摩産の木材- 敷地内の石や土を混ぜ込んだ左官仕上げ- 柿渋で染めた木部の落ち着いた色調- 地域の和紙が透かす、やわらかな光

室内では、土の左官がゆるやかな曲線を描き、光を柔らかく反射しながら空間を包み込みます。まるで洞窟の中にいるような安心感と、木々の揺れを映す自然光が共存する設計です。

里山リトリート体験について

東京の里山の入り口として近くの尾根からは都心部までを一望できる

然の料金は、単なる宿泊費ではありません。

東京里山再成集団として活動してきた株式会社do-moがキュレーションする「現代的里山体験」への対価です。

- 森を望むプライベートサウナと水風呂- 手挽きで淹れる珈琲の時間- 土地の恵みを味わう夕餉- 焚き火と星空の夜- 土壁に包まれる深い休息- 木漏れ日で迎える朝- 地採れ食材の滋味深い朝食- 森に還るツリーメディテーション- 里山ハーブによるデトックスタイム- 四季を感じる里山散策

建築・土・食・火・水・森の体験すべてがひとつの設計思想のもとに組み込まれています。

私たちは、これからも里山を守る再生から未来を創る再成へと挑戦して行きます。

施設概要

施設名 ：然（zen）

所在地 ：〒190-0172 東京都あきる野市深沢198 自然人村内

宿泊形態 ：一棟貸し（最大7名） シングルベッド3台・ダブルベッド2台

設備 ：プライベートサウナ、水風呂、外気浴スペース、薪ストーブ、キッチン設備、デッキテラス、専用庭（焚き火スペース）ほか

面積 ： 354平方メートル （建物 72.32平方メートル ・テラス面積 81.19平方メートル ・専用庭 201平方メートル ）

アクセス ： JR五日市線 武蔵五日市駅より徒歩約20分 ／ 圏央道 あきる野ICより約20分

滞在価格 ： \80,000～（2名・朝夕食込み）

公式ウェブサイト：https://zen-yado.com/

公式Instagram ：@zen_yado(https://www.instagram.com/zen_yado/)

会社概要

会社名 ：株式会社do-mo

所在地 ：東京都あきる野市

代表者 ：高水 健

設立 ：2018年7月

URL ：https://do-mo-crew.com/

本件に関するお問い合わせ

担当 ：株式会社do-mo 代表取締役 高水 健

メール：info@do-mo-crew.com

電話 ：070-3985-4878