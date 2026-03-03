夏原工業、ソフトウェアPLC事業ブランド「IGNITIA」のWebサイトを公開。制御開発にIT開発手法を取り入れ、保守しやすい装置づくりを支援

夏原工業株式会社

夏原工業株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：湊 加津夫）は、ソフトウェアPLCを中核とした制御開発サービスを提供する事業ブランド「IGNITIA（イグニティア）」のWebサイト（https://ignitia.jp）を、2026年2月24日に公開いたしました。

製造業の制御開発現場では、構造化されていないラダープログラム、プロジェクトごとに異なるアドレスマップ、担当者の退職・異動による技術の喪失など、長年解決されてこなかった課題が残り続けています。変更時の影響範囲が把握しにくく、一箇所の修正が思わぬ場所に波及するリスクも現場の負担になっています。



IT業界では、Gitによるバージョン管理、オブジェクト指向設計、自動テストといった手法によってこうした課題に対処してきました。

IGNITIAは、PLCプログラミングの国際規格 IEC61131-3を活用し、これらの考え方をOT（制御）領域に取り入れることで、制御開発を担当者の経験に依存するものから「組織としての蓄積を活かす資産」へと転換することを目指しています。

サービス概要

制御ソフトウェアの設計・開発から、設備・装置のハードウェア設計、製造組立、調整、立ち上げまでを一括して対応いたします。

TwinCAT・EtherCATの開発を行うベッコフオートメーション社のBSPP(Beckhoff Solution Provider Program)、CODESYS日本総代理店LINX社のSIパートナーの認定を受け、密な協力のもと多様なシステム構築が可能です。

国内メーカーPLCのインテグレーションにおいても豊富な経験を有しており、用途に応じて最適な構成をご提案します。

Beckhoff XTS リニア搬送システム

Webサイトについて

筐体・機構設計からセットアップまで一貫して対応

今回公開したWebサイト（https://ignitia.jp）では、エンジニアリング・技術スタックの詳細をご覧いただけます。今後は技術コラムや導入事例なども順次公開していく予定です。

