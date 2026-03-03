名古屋・錦三丁目に「シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店」2026年3月4日グランドオープン
株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月4日（水）、愛知県名古屋市中区錦三丁目に「シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店」をグランドオープンいたします。
名古屋最大級の繁華街・錦三丁目において、本格シーシャと上質な空間、そして“高級感×コストパフォーマンス”を兼ね備えています。
■ グランドオープンキャンペーン開催！
期間：2026年3月4日（水）～3月6日（金）
公式Instagramフォローで、
レギュラーシーシャ1台注文につきデザート食べ放題を実施。
公式Instagramはこちらからチェック▼
https://www.instagram.com/enma.hookah_official/
【利用条件】
・3名様ごとに1台の注文が必要
・利用時間2時間まで
・チャージ料別途
・食べ残しは通常料金
・提供数に限りあり
■ 錦三丁目という立地価値
錦三丁目は、東海エリア屈指のナイトエリアとして知られ、飲食店・バー・クラブが集積する名古屋の中心繁華街です。落ち着いた地下空間を活かした大人のシーシャラウンジとして展開します。ランチから二軒目利用やアフターディナー、深夜帯のリラックスタイムなど、幅広いシーンに対応可能です。
■ 全日13:00～翌5:00営業／全席喫煙可能
昼から深夜まで営業し、錦三丁目の時間帯ニーズを幅広くカバー。
全席喫煙可能で、ゆったりと煙を楽しめる設計です。
■ 全品390円（429円）の本格デザートメニュー
煙間錦三丁目店の特徴の一つが、高級感あるビジュアルながら全品390円（429円）で提供するスイーツメニュー。
・濃厚ショコラテリーヌ
・トロけるフォンダンショコラ
・大人のベリーパフェ
・オレンジ香るチョコパフェ
・バスクチーズ
■ 店舗概要
店舗名：シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店
所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-18-12 MINEX88 B1階
電話番号：052-253-6774
営業時間：全日 13:00～翌5:00
定休日：なし
公式HP：https://enma-shisha.com/nishiki-3choume/