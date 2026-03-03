名古屋・錦三丁目に「シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店」2026年3月4日グランドオープン

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月4日（水）、愛知県名古屋市中区錦三丁目に「シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店」をグランドオープンいたします。

名古屋最大級の繁華街・錦三丁目において、本格シーシャと上質な空間、そして“高級感×コストパフォーマンス”を兼ね備えています。

■ グランドオープンキャンペーン開催！

期間：2026年3月4日（水）～3月6日（金）

公式Instagramフォローで、

レギュラーシーシャ1台注文につきデザート食べ放題を実施。

公式Instagramはこちらからチェック▼

https://www.instagram.com/enma.hookah_official/

【利用条件】

・3名様ごとに1台の注文が必要

・利用時間2時間まで

・チャージ料別途

・食べ残しは通常料金

・提供数に限りあり

■ 錦三丁目という立地価値

錦三丁目は、東海エリア屈指のナイトエリアとして知られ、飲食店・バー・クラブが集積する名古屋の中心繁華街です。落ち着いた地下空間を活かした大人のシーシャラウンジとして展開します。ランチから二軒目利用やアフターディナー、深夜帯のリラックスタイムなど、幅広いシーンに対応可能です。

■ 全日13:00～翌5:00営業／全席喫煙可能

昼から深夜まで営業し、錦三丁目の時間帯ニーズを幅広くカバー。

全席喫煙可能で、ゆったりと煙を楽しめる設計です。

■ 全品390円（429円）の本格デザートメニュー

煙間錦三丁目店の特徴の一つが、高級感あるビジュアルながら全品390円（429円）で提供するスイーツメニュー。

・濃厚ショコラテリーヌ

・トロけるフォンダンショコラ

・大人のベリーパフェ

・オレンジ香るチョコパフェ

・バスクチーズ

■ 店舗概要

店舗名：シーシャ 煙間-エンマ 錦3丁目店

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-18-12 MINEX88 B1階

電話番号：052-253-6774

営業時間：全日 13:00～翌5:00

定休日：なし

公式HP：https://enma-shisha.com/nishiki-3choume/