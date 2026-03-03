KumaKuma AI、企業のサポート対応をAIで自動化する「Email AI」「LINE AI」機能を提供開始

株式会社Grizzlarity

株式会社Grizzlarity（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田智也）は、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「KumaKuma AI」において、企業のメール対応を自動化する「Email AI」機能、およびLINE公式アカウントの顧客対応を自動化する「LINE AI」機能を2025年3月上旬より提供開始いたします。

企業の営業・カスタマーサポート部門では、日々大量のメールやLINEメッセージへの対応に多くの時間を費やしています。本機能により、AIが受信メッセージを自動分析し、ナレッジベースやカレンダー情報を参照した返信下書きを生成。担当者の対応時間を削減しつつ、対応品質の均一化を実現します。

■ 背景・課題

企業の顧客対応チャネルは多様化しており、メールに加えてLINE公式アカウントを活用する企業が増加しています。一方で、各チャネルへの対応は依然として手作業が中心であり、担当者の負担増加や対応品質のばらつきが課題となっています。

特に、問い合わせ内容に応じた社内情報の検索や、日程調整を伴う返信では、複数のツールを横断した作業が発生し、1件あたりの対応時間が長くなる傾向にあります。

■ Email AI機能の概要

「Email AI」は、Gmail連携により企業のメール対応を自動化する機能です。

主な特徴は以下の4点です。

- 自動分析と優先度判定: 受信メールをAIが自動分析し、返信の必要性と緊急度（4段階）を判定。対応が必要なメールを自動で抽出します。- AIエージェントによる返信生成: ナレッジベース、Googleカレンダー、Google Drive、過去のメール履歴を参照し、文脈に応じた返信下書きを自動生成します。- 日程調整の自動化: カレンダーの空き状況を確認し、会議予定の作成まで自動で実行。返信承認後に予定が確定する「遅延実行」機能により、誤操作を防止します。- 承認フロー: 生成された下書きは担当者がレビュー・編集可能。再生成指示にも対応し、意図した返信内容に調整できます。

■ LINE AI機能の概要

「LINE AI」は、LINE Messaging API連携により、LINE公式アカウントへの問い合わせ対応を自動化する機能です。

主な特徴は以下の4点です。

- リアルタイム受信と自動分析: Webhook連携により顧客からのメッセージをリアルタイムで受信。テキスト、スタンプ、画像など複数のメッセージタイプに対応します。- チャットタイプ別対応: 1対1チャット、グループチャット、マルチ人チャットルームそれぞれに対応。チャットタイプごとに処理の有効化を設定できます。- 返信スタイルのカスタマイズ: ビジネス、フォーマル、フレンドリー、カジュアルの4段階から返信トーンを選択可能。ブランドイメージに合わせた対応を実現します。- ナレッジ連携: 社内ナレッジベースを参照した回答生成により、FAQ対応の自動化と回答精度の向上を両立します。

■ 両機能に共通する特徴

- AIの思考過程を可視化: エージェントがどの情報を参照し、なぜその返信を作成したかを「推論ステップ」として記録・表示。対応品質の検証と改善に活用できます。- 複数バージョン管理: 同一メッセージに対して複数の返信案を生成・管理可能。ユーザーの指示に基づく再生成にも対応します。- プロジェクト単位の設定管理: 部署やチームごとにプロジェクトを分け、それぞれ異なる設定（返信スタイル、カスタム指示、使用エージェント）を適用できます。

■ 活用例

【営業部門での活用】

取引先からの日程調整メールに対し、担当者のカレンダー空き状況を自動で確認。候補日時を提示する返信を生成し、承認後に会議予定を自動登録します。従来、複数ツールを確認しながら行っていた作業を一画面で完結できます。

【カスタマーサポートでの活用】

LINE公式アカウントへの製品問い合わせに対し、社内ナレッジベースから該当情報を検索。回答の下書きを自動生成します。担当者は内容を確認して送信するだけで対応が完了し、回答品質の均一化と対応時間の短縮を実現します。

■ 提供概要

・提供開始日：2025年3月

・価格：要問い合わせ（個別見積もり対応）

・外部連携：Gmail、Google Calendar、Google Drive、LINE Messaging API

・申込方法：https://grizzlarity.com/contact よりお問い合わせください

■ 今後の展望

今後は、Microsoft 365（Outlook、Teams）連携や、Slack連携の拡充を予定しています。また、業種別のテンプレートやカスタムエージェントの提供により、より専門的な対応の自動化を目指します。

株式会社Grizzlarity（Grizzlarity Inc.）

所在地：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405

代表者：代表取締役 藤田智也

事業内容：エンタープライズ向けマルチエージェントAIシステム開発、深層リサーチAIエージェントの提供、AI研究支援プラットフォームの構築

URL：https://grizzlarity.com/

お問い合わせ先：https://grizzlarity.com/contact