AI×採用プロの伴走でスカウト承認率を最大化。株式会社Delight、新卒採用の工数を90%削減する『毎月5社限定・スカウト戦略個別相談会』を開始

株式会社Delight

AIによるスカウト自動生成・送信ツールと、採用コンサルタントによる手厚い伴走を組み合わせたサービス「RecUp（リクアップ）」を展開する株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、企業様に向けて、毎月5社限定の『スカウト戦略個別相談会』の受付を開始いたしました。

求人広告費の高騰や人事のリソース不足が深刻化する中、最新のAI技術と累計500社以上の支援実績に基づき、各企業の採用課題に合わせた最適な母集団形成戦略を提案します。

■「RecUp」の魅力

「採用の滞留」をゼロにし、人事は意思決定に専念できる環境へ スカウト配信から候補者対応、日程調整、内定後のフォローまで、採用フローを一気通貫で代行します。ATS（採用管理システム）やカレンダーとの高度な連携により、全工程の工数を可視化し、候補者を待たせない「レスポンス速度」を実現。KPI設計から週次レポート報告までを標準化しているため、属人化を排除しつつ、スピードと品質を高い次元で両立させます。

2. AIと採用ノウハウの融合

「人の戦略」を「AIの機動力」で増幅させる、次世代の母集団形成 累計500社以上の支援実績に基づく「職種別ベストプラクティス」と、生成AIによる「文面最適化・ターゲティング」を融合。候補者の心に刺さるパーソナライズ文面をAIが生成し、人が最適な配信タイミングとターゲットを精緻に設計します。AIが得意とする「高速なABテストと反復学習」により、返信率・面談化率を継続的に引き上げ、再現性の高い採用成果を創出します。

3. 上場企業を含む豊富な導入実績

大規模・多拠点採用にも対応する、信頼の運用クオリティ 人材業界最大手を含む400社以上の支援で培った知見をもとに、複数部門や全国拠点にまたがる大型プロジェクトにも柔軟に対応します。上場企業の厳しいセキュリティ基準やコンプライアンス要件をクリアした強固な体制を構築。導入初月から職種ごとの目標値を明確化し、四半期ごとの改善サイクル（PDCA）を回すことで、中長期的な採用力の強化を支援します。

4. 経験豊富なCSによる、血の通った伴走支援

「ツール提供」で終わらない、採用の成功にまで踏み込むパートナーシップ 私たちは単なるシステム提供者ではありません。元・求人広告代理店としての深いドメイン知識（業界知識）と、最先端のAI技術を熟知したカスタマーサクセス（CS）が、貴社の採用チームの一員として並走します。デジタルな効率化を追求しながらも、最後は「人と人のつながり」を大切にする--そんな温かみのあるサポートで、新時代の採用スタンダードを共に築きます。

■このような課題を持つ企業様におすすめ

- スカウトを送りたいが、他業務に追われて物理的に時間が確保できない- スカウトの返信率が低く、何から手をつければいいか分からない- 採用単価が高止まりしており、エージェント依存から脱却したい- AIを導入したいが、機械的な対応で自社のブランドを損なわないか不安相談会 実施概要

テーマ： 「AI×プロの知見」で実現する、攻めの新卒採用戦略

費用： 無料

形式： オンライン（Zoom等）

お申し込み方法：下記ボタンよりお申し込みください

【会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp