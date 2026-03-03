【新発売】ナポリピッツァ世界チャンピオン監修名店の味を再現した「ピザツイスト［マルゲリータ味］」を新発売

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ

ナポリピッツァ世界チャンピオンであり、名古屋で愛される人気店「Pizzeria Braceria CESARII!!」。オーナーシェフである 牧島昭成氏 が監修したスナック菓子「ナポリピッツァ世界チャンピオンが作ったピザツイスト［マルゲリータ味］」を、2026年3月4日から名古屋駅構内（PLUSTAほか）にて先行発売いたします。

監修を務めた牧島シェフの名古屋市中区にある店舗「Pizzeria Braceria CESARI!!」は、本場ナポリの技術と伝統を忠実に再現したピッツァで知られ、多くのファンに支持されています。本商品は、その名店の味わいをより手軽に楽しめる新しいスタイルの商品として開発されました。

おやつとしてはもちろん、お酒のお供やパーティーシーンなど、幅広いシーンでお楽しみいただける一品です。

※「Pizzeria Braceria CESARI!!」HP: https://www.cesari.jp/#topPage

【ナポリピッツァ世界チャンピオンが作ったピザツイスト［マルゲリータ味］】

本場ナポリピッツァの定番「マルゲリータ」の味わいをピザスナックとして再現した商品です。デュラムセモリナ小麦を使用した生地をカリッと香ばしく揚げ、トマトの爽やかな酸味、モッツァレラチーズのまろやかなコク、そしてフレッシュなバジルの香りが調和した、マルゲリータ風味をお楽しみいただけます。

商品名：ナポリピッツァ世界チャンピオンが作ったピザツイスト［マルゲリータ味］

価格：30ｇ入 291円（税込）

8袋入 896円(税込)

12袋入 1,328円(税込)

発売日：2026年3月4日(水)から名古屋駅構内（PLUSTAほか）で先行発売

〈3月4日(水)～3月10日(火)名古屋駅構内の「PLUSTA名古屋中央」、「PLUSTA Gift名古屋中央」で試食販売〉

【牧島シェフ紹介】

ナポリ・イスキア島の名門ピッツェリア「ダ・ガエターノ」でピッツァを学び、その後、2007年・

2008年・2009年とナポリピッツァ職人選手権に出場し、特別賞・外国人部門準優勝・ピッツァナポレターナS.T.G.(メイン)部門で世界第3位を連続受賞。

2010年には同大会、ピッツァナポレターナS.T.G.部門で優勝し、世界最優秀ピッツァ職人になりました。

そして、これまでの功績がナポリピッツァ職人協会により認められ、日本人で唯一ナポリピッツァ世界大使に任命され就任いたしました。

販売元：株式会社オーデリス・ドゥ・シバタ