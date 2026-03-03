「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」2026年3月5日（木）グランドオープン！

株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月5日（木）、沖縄県沖縄市胡屋に「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」をグランドオープンいたします。


本店舗は沖縄県内6店舗目となる出店であり、地域密着型の大衆酒場として展開を強化してまいります。



■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。


【キャンペーン内容】


何杯飲んでも！生ビール 0円


【実施期間】


2026年3月10日～3月12日の3日間限定


【条件・注意事項】


・ 2時間制


・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします


・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須


・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須


公式Instagramはこちらから▼


https://www.instagram.com/toriichizu_mania/




■ 沖縄エリア展開を加速


とりいちずは、“安くて、うまくて、たっぷり飲める。”をコンセプトに全国展開する大衆酒場ブランドです。


沖縄エリアでは既に複数店舗を展開しており、本店舗は6店舗目となります。


地域に根差した運営と、安定した価格設計により支持を拡大しています。




■ 132席・個室完備の大型店舗


沖縄胡屋店は132席を備える大型店舗。


個室を完備し、宴会・歓送迎会・団体利用にも対応可能です。


営業時間は


平日16:00～翌4:00


土日祝13:00～翌4:00


深夜帯まで営業し、二次会・三次会需要にも応えます。




■ とりいちず名物メニュー


・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋


・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串


・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥


・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥


・99円（109円）の生搾りレモンサワー。


コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。



■ 店舗概要


店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店


所在地：〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-2-1 川平ビル1階


電話番号：098-988-7745


営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
土、日、祝日: 13:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）



ご予約はコチラから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004537162/