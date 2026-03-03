「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」2026年3月5日（木）グランドオープン！

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月5日（木）、沖縄県沖縄市胡屋に「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」をグランドオープンいたします。

本店舗は沖縄県内6店舗目となる出店であり、地域密着型の大衆酒場として展開を強化してまいります。

■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン内容】

何杯飲んでも！生ビール 0円

【実施期間】

2026年3月10日～3月12日の3日間限定

【条件・注意事項】

・ 2時間制

・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須

公式Instagramはこちらから▼

https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 沖縄エリア展開を加速

とりいちずは、“安くて、うまくて、たっぷり飲める。”をコンセプトに全国展開する大衆酒場ブランドです。

沖縄エリアでは既に複数店舗を展開しており、本店舗は6店舗目となります。

地域に根差した運営と、安定した価格設計により支持を拡大しています。

■ 132席・個室完備の大型店舗

沖縄胡屋店は132席を備える大型店舗。

個室を完備し、宴会・歓送迎会・団体利用にも対応可能です。

営業時間は

平日16:00～翌4:00

土日祝13:00～翌4:00

深夜帯まで営業し、二次会・三次会需要にも応えます。

■ とりいちず名物メニュー

・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋

・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串

・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥

・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥

・99円（109円）の生搾りレモンサワー。

コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。

今治焼き鳥水炊き鍋骨付鳥

■ 店舗概要

店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店

所在地：〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-2-1 川平ビル1階

電話番号：098-988-7745

営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）

土、日、祝日: 13:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）

ご予約はコチラから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004537162/