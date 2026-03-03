「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」2026年3月5日（木）グランドオープン！
株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年3月5日（木）、沖縄県沖縄市胡屋に「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店」をグランドオープンいたします。
本店舗は沖縄県内6店舗目となる出店であり、地域密着型の大衆酒場として展開を強化してまいります。
■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。
【キャンペーン内容】
何杯飲んでも！生ビール 0円
【実施期間】
2026年3月10日～3月12日の3日間限定
【条件・注意事項】
・ 2時間制
・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします
・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須
・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須
公式Instagramはこちらから▼
https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
■ 沖縄エリア展開を加速
とりいちずは、“安くて、うまくて、たっぷり飲める。”をコンセプトに全国展開する大衆酒場ブランドです。
沖縄エリアでは既に複数店舗を展開しており、本店舗は6店舗目となります。
地域に根差した運営と、安定した価格設計により支持を拡大しています。
■ 132席・個室完備の大型店舗
沖縄胡屋店は132席を備える大型店舗。
個室を完備し、宴会・歓送迎会・団体利用にも対応可能です。
営業時間は
平日16:00～翌4:00
土日祝13:00～翌4:00
深夜帯まで営業し、二次会・三次会需要にも応えます。
■ とりいちず名物メニュー
・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋
・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串
・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥
・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥
・99円（109円）の生搾りレモンサワー。
コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。
今治焼き鳥
水炊き鍋
骨付鳥
■ 店舗概要
店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 沖縄胡屋店
所在地：〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-2-1 川平ビル1階
電話番号：098-988-7745
営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
土、日、祝日: 13:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
ご予約はコチラから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004537162/