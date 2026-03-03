【限定公開/無料DL】なぜAIでは”満足”を創ることができないのか─ステークホルダーが”満足する”メカニズムとAI時代における満足度調査のポイントを解説した資料を公開！

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区）は、BtoB企業向けホワイトペーパー 『満足度が売上を創る』第3部─ステークホルダーが“満足する”メカニズム。なぜAIでは満足が創れないのか を公開しました。

第3部では、AI時代のいまだからこそ理解したいステークホルダーが満足するメカニズムとその満足をAIでは創りだすことができない理由を解説したうえで、どのように満足度調査を実践するべきかのポイントをマーケティングのプロの視点でご紹介しています。

ダウンロードはこちらから :https://www.mindshare.co.jp/stakeholder-satisfaction/

背景：データが増えるほど、”満足”が見えにくくなる時代

AIの進化により、企業は顧客行動や購買傾向、従業員の成果指標などの「見える化」できる情報を大量に持つことができるようになりました。

一方で現場からは、「データはあるが何を信じればよいかわからない」、「制度は整えているはずなのにエンゲージメントが高まらない」といった声もあり、データが増えたことで本質である”満足”が見えにくくなっている状況も生まれています。

だからこそ、それらのデータだけでは捉えられない、期待・評価・感情などから生まれる”満足”を言語化し、戦略に接続する手段として、満足度調査の価値が再定義されるべきだと、私たちは考えています。

本資料で得られること

そこで本書では、そのような「戦略起点の満足度調査（＝戦略的満足度調査）」を設計していくにあたり、そもそもステークホルダーの“満足” はどのように生まれ、育っていくのか。また、なぜAIでは“満足”を創ることができないのかを解説いたします。

本書を通して、ステークホルダーが満足するメカニズムやプロセスを理解し、AI時代における満足度調査の設計を考えるヒントを是非お持ち帰りください。

戦略的満足度調査とは？

ホワイトペーパー『満足度が売上を創る』第3部─ステークホルダーが“満足する”メカニズム。なぜAIでは満足が創れないのかの主なテーマ（上記）と主な内容（下記）ダウンロードはこちらから :https://www.mindshare.co.jp/stakeholder-satisfaction/このような課題をお持ちの方におすすめ- 経営層・事業責任者として、成長戦略を“根拠ある形”で整理したい方- 経営企画／事業企画で、部門横断で合意形成する環境をつくりたい方- CS／CX責任者で、満足度調査を“実行につながる意思決定材料”に変えたい方- 満足度調査を指示された担当者で、設計から社内説明まで迷わず進めたい方

戦略を起点に設計され、調査設計・対象者・手法のすべてを戦略の文脈で選択し、分析結果を必ずアクションに結びつける「経営の戦略に直結する意思決定を前に進めるためのツール」です。

株式会社マインドシェアでは、満足度調査における全てのプロセスを経営戦略の実現から逆算し、「何を聞くか」ではなく「なぜ聞くのか、どの戦略を支えるために聞くのか」という視点を重視しています。

【戦略的満足度調査の2つの原則】

1. 調査は戦略から逆算して設計する──全ての問いは戦略のためにある

2. 分析は戦略とアクションにつなげる──全ての結果は、次の一手（アクション）のためにある

「満足度が売上を創る」シリーズについて

詳しくはこちら :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/strategic-cses-survey/

第１部：BtoB企業の“満足度が売上を創る”仕組みを解き明かす

各ステークホルダーの満足度を向上させることで、なぜ業績が向上するのか。

顧客満足度、従業員満足度、パートナー満足度の例を取り上げながら、“満足度が売上を創る”仕組みを解説いたします。

また、満足度調査を戦略起点で行うことの重要性についてもご紹介しています。

（第一部）ダウンロードはこちらから :https://www.mindshare.co.jp/satisfaction-in-b2b-companies-creates-sales/

第２部：満足度調査で陥りがちな罠。戦略起点の満足度調査を行うためのコツ

満足度調査を行うにあたり、失敗する調査が陥りがちな罠とそれらを回避するポイントをご紹介します。

また、第一部でご紹介した、調査を成功へ導く「戦略起点の満足度調査」を行うためのコツも具体的に解説しています。

マインドシェアならではの視点──コミュニケーションマーケティング会社としての顧客満足度調査支援

（第二部）ダウンロードはこちらから :https://www.mindshare.co.jp/cs-trap-tips/

一般的な調査会社が「事実の把握」を目的とするのに対し、マインドシェアは「成果に繋げる」ことを重視。

マーケティングエージェンシーとして、調査結果を次のアクションにつなげる仮説構築や、施策への落とし込みを得意としています。

本資料でも、その知見をもとに「満足度」が単なる“結果指標”ではなく、企業の意思を問う“戦略の起点”であるという視点に立ち、満足のメカニズムとその提供の重要性、戦略的な満足度向上がどのように業績につながるのかについて考察・言及しています。

詳しくはこちら :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/strategic-cses-survey/

