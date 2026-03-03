子供服ブランド「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」より、「歌舞伎」をテーマにしたコラボレーションアイテムが新登場！

株式会社ベベ神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」より、松竹株式会社とコラボレーションした「歌舞伎」をテーマとしたアイテムが登場！2026年2月20日(金)より、「SLAP SLIP(スラップ スリップ)」全国62店舗、BEBE公式オンラインストア「BEBE MALL」にて発売中です。

歌舞伎は、江戸時代に生まれ、今も進化し続けている日本の伝統芸能です。

およそ400年前の「かぶき踊り」を起源とし、現在まで大切に受け継がれています。

古典に加え、他ジャンルとのコラボレーションにも挑戦し、時代とともに新たな魅力を生み出しながら今も愛されています。

本コレクションでは、歌舞伎の世界観を子ども服に取り入れ、伝統文化を身近に感じながら日常のファッションとして楽しめるアイテムを展開します。

歌舞伎の演目やモチーフをイメージしたデザインを取り入れ、子どもたちが楽しく着用できるポップでかわいらしいコレクションに仕上げました。

▼特設ページはこちらからもご覧いただけます▼

https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1slap-kabuki/

■【歌舞伎コラボ】ネコ歌舞伎切り替え7分丈天竺Ｔシャツ

歌舞伎をイメージした七分袖のTシャツ。

登場人物に扮するのはなんと猫！渋くなりすぎず、かわいく着られます。

左から、『雨の五郎』『百浪五人男』『連獅子』『鷺娘』『藤娘』です。

人気演目をイメージしたデザイン。

Tシャツ脇から覗く黒衣と表示札風のパッチがいなせなポイントです。

【歌舞伎コラボ】ネコ歌舞伎切り替え7分丈天竺Ｔシャツ

サイズ：80～130cm

カラー：グリーン・赤系

価格：\2,750(税込)

2月20日(金)より発売中。

■【歌舞伎コラボ】総柄7分丈デニムパンツ

扇子・提灯・三味線・鼓など、歌舞伎の舞台や芝居小屋を思わせるようなアイテムを散りばめた7分丈パンツです。

ポケットから覗く黒衣とポケット口のチェックがポイントです。

トップスと組み合わせることで、登場人物と小道具などがそろった、物語性のあるコーディネートが完成します。

【歌舞伎コラボ】総柄7分丈デニムパンツ

サイズ：80～130cm

カラー：ブルー系

価格：\2,970(税込)

2月20日(金)より発売中。

SLAP SLIP(スラップ スリップ)とは

～子どもの欲しいをカタチに～

ヨーロッパのこどものように子どもらしい今しか着られないナチュラルなかわいさを提案

どこか上品で清楚感漂うフレンチカジュアルはいつものコーディネートをさりげなく格上げ

■SLAP SLIP(スラップ スリップ)ショップリスト(全国62店舗)

https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/

■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL

https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180

■SLAP SLIP(スラップ スリップ)公式Instagram

https://www.instagram.com/slapslip_official/

■【会社概要】

会社名:株式会社ベベ

所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2

代表者:代表取締役 卜部 正寿

URL：https://bebe.co.jp/about/#profile

事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売

■【お問合せ先】

株式会社ベベ カスタマーセンター

10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く)

MALL：bebe.info@java.gr.jp