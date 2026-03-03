自身の特性がわかる！PM専門転職エージェント「ネコノテキャリア」が『PMタイプ診断』をリリース

株式会社スナネコ

株式会社スナネコ（本社：東京都江東区）は、PM専門の転職エージェント「ネコノテキャリア」(https://sunaneko.jp/nekonote-career)において、自身の適性や強みを客観的に振り返ることができる新コンテンツ『PMタイプ診断』を、2026年2月17日（火）より提供開始いたしました。 本診断は、役職名にとらわれずプロジェクトマネジメント業務に携わるすべての方に向けて、ご自身の強みを再発見し、キャリアを見つめ直すきっかけを提供いたします。

▼PMタイプ診断はこちら（登録不要・無料）

https://pmtype.sunaneko.jp/

開発の背景：忙しい毎日の中で、立ち止まって「自分の強み」を考える時間を

システム開発や各種プロジェクトの現場において、プロジェクトリーダー（PL）やプロジェクトマネージャー（PM）としてチームを牽引したり、ステークホルダー間の複雑な調整に奔走したりと、実質的なプロジェクトマネジメント業務を担っている方は数多くいらっしゃいます。

しかし、日々の多忙な業務や目の前の課題解決に追われる中で、自分自身のマネジメントにおける「強み」や「得意なスタイル」を客観視し、キャリアの棚卸しをする機会は決して多くありません。

「ネコノテキャリア」は、そんなプロジェクト推進に携わる皆様が、ふと立ち止まってご自身のキャリアや特性を振り返るための手軽なツールになればという想いから、本診断を開発いたしました。

『PMタイプ診断』の活用方法と3つの特徴

本診断は、転職活動の有無に関わらず、ご自身の自己分析ツールとして自由にご活用いただけます。

1. スキマ時間で手軽に「自分の特性」を客観視

直感で答えられる簡単な質問に回答するだけで、あなたのプロジェクトマネジメントにおける特性や志向性を分析します。16タイプの動物に例えて楽しく診断できます。

2. 今後のキャリアや、日々の業務のヒントに

「推進力」「調整力」「課題解決力」など、診断結果に応じてご自身の得意なスタイルを言語化します。今の環境でどのように強みを発揮していくか、あるいは将来的にどのような環境を目指すべきか、キャリアを考える上でのヒントとしてご活用ください。

3. 診断をきっかけに、専門家へ「ちょっと相談」も可能

診断結果を見て、「自分の強みを活かせる他社の環境を知りたい」「今後のキャリアパスについて客観的な意見が欲しい」と感じた方は、そのまま「ネコノテキャリア(https://sunaneko.jp/nekonote-career)」のアドバイザーへ無料キャリア相談（カジュアル面談）をお申し込みいただくことも可能です。

PM専門の転職エージェント「ネコノテキャリア」について

「ネコノテキャリア」は、プロジェクトマネジメント領域に精通した専門アドバイザーが、求職者一人ひとりのキャリア志向と企業のニーズを深く理解し、最適なマッチングを実現します。

1. PM経験のあるキャリアアドバイザーが伴走

アドバイザーは全員、プロジェクトマネジメントの実務経験があります。プロジェクト推進の現場を正しく理解し、あなたの強みを企業へ正確に推薦します。

2. 大手企業・成長企業の求人に強み

東証プライム上場企業をはじめとする大手企業や、急成長中のメガベンチャーの求人を多数取り扱い。DX推進部門の新設ポジションや、組織の立ち上げフェーズなど、市場に出回りにくい非公開求人もご紹介可能です。

▼サービス詳細・無料相談のご登録はこちら

https://sunaneko.jp/nekonote-career

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175620/table/3_1_6ebfb2984079a05c522fb3ea8c0307f3.jpg?v=202603031051 ]