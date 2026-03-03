ソフトな感触を保ちながら長時間冷たさが続く保冷枕にカバー付きの企画品が登場！『アイスノンソフト カバー付き』数量限定発売
アイスノンソフト カバー付き
白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、ソフトな感触を保ちながら長時間冷たさが続く保冷枕『アイスノンソフト』に洗える専用カバーが付いた限定企画品を3月10日より発売いたします。
「アイスノンソフト」は寝苦しい夏の就寝時や発熱時に使用する保冷枕として1973年に発売され、50年以上に渡り世代を越えて愛用されているロングセラー商品です。頭に当たる面には冷やしても凍らずにやわらかくフィットする「不凍ゲル」を、頭に当たらない面には凍ってしっかり冷却する「凍結ゲル」を使用し、さらに、冷気を下に逃がしにくい断熱シートを加えた「快適3層構造」で、やわらかさと持続時間を両立させています。2023年には凍結ゲル部分を改良し、やわらかいフィット感はそのままに持続時間を従来品の10時間から14時間に延ばしました。
今回、日頃のご愛顧に感謝し、洗える専用カバーが付いた限定企画品を発売いたします。カバーは、やさしい肌ざわりのタオル地を使用し、スモークブルー、クールグレー、アイスラベンダーの3色のうち、どれか1枚が入っています。
洗えるタオル地の専用カバー
アイスノンソフトは、これからも長く皆様に愛される商品を目指してまいります。
≪商品特長≫
●快適3層構造
「凍らずやわらかくフィット」不凍ゲル
「凍ってしっかり冷却」凍結ゲル
「冷気を下に逃がしにくい」断熱シート
●ソフトな感触を保ちながら、長時間冷たさが続く保冷まくらです。
●冷たさは12～14時間持続します。
（冷たさの感じ方には個人差があります。また、室温や使用環境により持続時間は異なります。）
●くりかえし使用できます。
●夏の就寝時に。発熱時に。
≪商品概要≫
●アイスノンソフト カバー付き
・希望小売価格：オープン
・内容量：1個
◆発売日：2026年3月10日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター