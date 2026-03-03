ソフトな感触を保ちながら長時間冷たさが続く保冷枕にカバー付きの企画品が登場！『アイスノンソフト　カバー付き』数量限定発売

白元アース株式会社アイスノンソフト カバー付き

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、ソフトな感触を保ちながら長時間冷たさが続く保冷枕『アイスノンソフト』に洗える専用カバーが付いた限定企画品を3月10日より発売いたします。

「アイスノンソフト」は寝苦しい夏の就寝時や発熱時に使用する保冷枕として1973年に発売され、50年以上に渡り世代を越えて愛用されているロングセラー商品です。頭に当たる面には冷やしても凍らずにやわらかくフィットする「不凍ゲル」を、頭に当たらない面には凍ってしっかり冷却する「凍結ゲル」を使用し、さらに、冷気を下に逃がしにくい断熱シートを加えた「快適3層構造」で、やわらかさと持続時間を両立させています。2023年には凍結ゲル部分を改良し、やわらかいフィット感はそのままに持続時間を従来品の10時間から14時間に延ばしました。

今回、日頃のご愛顧に感謝し、洗える専用カバーが付いた限定企画品を発売いたします。カバーは、やさしい肌ざわりのタオル地を使用し、スモークブルー、クールグレー、アイスラベンダーの3色のうち、どれか1枚が入っています。

洗えるタオル地の専用カバー

アイスノンソフトは、これからも長く皆様に愛される商品を目指してまいります。

≪商品特長≫

●快適3層構造

「凍らずやわらかくフィット」不凍ゲル

「凍ってしっかり冷却」凍結ゲル

「冷気を下に逃がしにくい」断熱シート

●ソフトな感触を保ちながら、長時間冷たさが続く保冷まくらです。

●冷たさは12～14時間持続します。

（冷たさの感じ方には個人差があります。また、室温や使用環境により持続時間は異なります。）

●くりかえし使用できます。

●夏の就寝時に。発熱時に。

≪商品概要≫

●アイスノンソフト カバー付き

・希望小売価格：オープン

・内容量：1個

◆発売日：2026年3月10日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター