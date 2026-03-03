株式会社SA

測量が未了のまま長年放置され、隣地との関係は悪化。越境も複数確認され、しかも売主は売り急ぎ。本来なら“市場に出せない土地”と言われるような難案件でした。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、時間の制約がある中で越境の内容を精査し、解消方法を複数パターンで検討。同時に隣地との対話を重ね、関係の悪化を一つずつ整理しながら、測量に必要な承諾を慎重に獲得していきました。関係者不在や調整難航が続いたものの、粘り強い交渉によって測量は想定より順調に進行。越境解消と境界確定が完了し、結果として土地の価値が大幅に回復。想定以上の条件での売却を実現しました。“関係悪化 × 測量未了 × 売り急ぎ”──三重苦でも、調整力で資産は動き出します。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o85cybPmvME ]

日時：2026年3月10日 18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）備備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/