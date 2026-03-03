肌温度から-5℃の冷涼感！首にかける使いきりタイプの冷却タオル！『アイスノン　冷んやりタオル　10包入』数量限定発売

写真拡大 (全4枚)

白元アース株式会社

アイスノン　冷んやりタオル　10包入

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、首にかけて使用する使いきりタイプの冷却タオル『アイスノン 冷んやりタオル　10包入』を3月10日より数量限定発売いたします。





「アイスノン　冷んやりタオル」は、首にかけるだけで肌温度から-5℃※1の冷涼感が得られる冷却タオルです。冷感成分トリプル配合※2の冷却液をたっぷり※3含み、ひんやり感が約１時間※4続きます。さらに、ヒアルロン酸、コラーゲンも配合しています。また、無香料で香りが気にならないので、どこでも気軽にご使用いただけます。タオルの長さは55cmあり、ゆったり首にかけることができます。加えて、個包装なので鞄やポーチに入れて持ち運びができ、使いきりタイプで衛生的です。昨年の発売以降、外出先でも手軽に冷涼感が得られる商品として好評をいただいています。


今回、たくさん使える『10包入』の限定企画品を発売いたします。スポーツや屋外イベント、暑い日の作業など様々なシーンでご使用いただけます。また、冷凍庫で冷やすとさらに冷たく感じることができるので、暑さが厳しい季節にもオススメです。


※1、4：30℃の環境下で首にかけて使用した場合


※2：クール成分（メントール、乳酸メンチル）、冷感補強成分（バニリルブチル）


※3：当社ボディシート比



「アイスノン」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。



≪商品特長≫


●冷却液たっぷり※1！肌温度から-5℃※2のひんやりロングタオル！


●首にかけてひんやりリフレッシュ！ひんやり感が約1時間※3続きます。


●冷感成分トリプル配合※4　●ヒアルロン酸、コラーゲン配合


●冷凍庫で冷やすと、さらに冷たく感じます。


＊シートが凍って広げにくい場合は、やわらかくなるまで室温に置いてからご使用ください。


●使いきりタイプで衛生的です。


●持ち運びに便利な個包装です。


●タオルサイズ：55cm×30cm


●10包入


＊外気温や使用環境により、冷涼感の感じ方は異なります。


＊冷涼感の感じ方には、個人差があります。


※1：当社ボディシート比　※2、3：30℃の環境下で首にかけて使用した場合


※4：クール成分（メントール、乳酸メンチル）、冷感補強成分（バニリルブチル）


【用途】


●体の暑さ対策



≪使用方法≫




●個包装から取り出したシートを広げて、首など冷やしたい部位にご使用ください。


※首もとのアクセサリー等は外してご使用ください。


※首がしまらないようにご注意ください。



≪商品概要≫


●アイスノン　冷んやりタオル　10包入
・希望小売価格：オープン
・内容量：1枚×10包






◆発売日：2025年3月10日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター