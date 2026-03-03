【iClever】【Tribit】最大50％OFF + 全品30％OFF！楽天スーパーSALE開催！

サウザンドショアス株式会社

日本、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツをはじめ20数か国向けに700を超える高品質なPC周辺機器や日用雑貨などの製品を提供するサウザンドショアス株式会社は、自社ブランドのiCleverとTribitの商品を対象に最大50％OFF、その他全品30％OFFで販売するセールを開催いたします。

また楽天モバイルご契約者様限定の先行セールを開催いたします。

先行セール：3月3日（火）20：00 ～ 4日（水）19：59

セール期間：3月4日（水）20：00 ～ 11日（水）1：59

■IC-BK22各色

Bluetoothキーボード

4,790円⇒2,395円（50％OFF）

■IC-BK23Combo各色

ワイヤレスキーボード・マウスセット

5,890円⇒2,945円（50％OFF）

■G06Combo

ゲーミングキーボード・マウスセット

5,990円⇒4,193円（30％OFF）

■IC-KP08各色

Bluetoothテンキー

2,990円⇒2,093円（30％OFF）

●セール情報

【楽天モバイルご契約者様先行セール】

2026年3月3日（火）20：00 ～ 4日（水）19：59

【楽天スーパーSALE】

2026年3月4日（水）20：00 ～ 11日（水）1：59

【50％OFF対象商品】

IC-BK22各色、IC-BK23各色、IC-BK22Combo各色、IC-BK23Combo各色、GKJ22S、GKJ22B

【30％OFF対象商品】

その他全品

【セール会場】

https://item.rakuten.co.jp/thousandshores/c/0000000026/

サウザンドショアス株式会社 Thousand shores Inc.,は2010年にアメリカのイリノイ大学とワシントン大学出身の博士二人によって設立されたグローバル・ハイテク・ベンチャーで、豊富な技術陣と蓄積されたノーハウと先端テクノロジーを活用して、高品質なPCやモバイル周辺機器の開発を行っています。日本、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツはじめ20数か国向けに700を超える製品を提供しています。