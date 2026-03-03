すっきり美しい輪郭に。“つけ心地ひんやり”な小顔に魅せるマスク『ビースタイル 立体冷感タイプ サンドベージュ×ピーチモカ 20枚入』限定発売

白元アース株式会社ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ20枚入

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、ひんやりとしたつけ心地の小顔に魅せるマスク『ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ 20枚入』を3月10日より限定発売いたします。

「ビースタイル 立体冷感タイプ」は、マスク本体の肌側に接触瞬間冷感素材を使用し、ひんやりとしたつけ心地を感じられるマスクです。また、通気量が従来の不織布マスクの2倍＊で息がしやすく、耳が痛くなりにくいふんわり幅広耳ひもや花粉カット性能も備えています（＊当社製品比）。さらに、マスク形状にもこだわっており、印象的な目もとを演出するラウンドカットやアゴのラインをすっきりみせるスマートカットにより“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”と、マスク姿を素敵に見せたい皆様から好評をいただいています。

今回、昨年3月に発売した「ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ」に、たっぷり使える『20枚入』の限定企画品を発売いたします。マスク本体がサンドベージュ、耳ひもがピーチモカのバイカラータイプで、普段使いしやすい配色です。

「ビースタイル」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

≪商品概要≫

●ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ20枚入

・希望小売価格：オープン

・内容量：20枚

◆発売日：2026年3月10日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター

白元アース マスクブランドサイト情報

https://hakugenearth-mask.jp/