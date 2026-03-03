婚活パーティーでの結婚率はわずか5.2％。「出会い」の質を求める男女が「結婚相談所」へ流れる理由とは？【婚活パーティーの実態調査レポート2026】

株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、婚活パーティーに参加経験のある20代～50代の男女230名を対象に、「婚活パーティーの実態調査レポート2026」を実施しました。

タイパが重視される現代の婚活において、手軽に参加できる「婚活パーティー」の実態を調査したところ、成婚率の低さだけでなく、参加者が直面する「精神的苦痛」や「出会いの質のミスマッチ」が深刻な数値として浮き彫りとなりました。

【本調査のサマリー】

婚活パーティーの「出口」は極めて狭い。結婚できたのはわずか5.2％

- 結婚に至ったのはわずか5.2％。70.4％が「交際にも発展せず」と回答- マッチング率0％の“空振り”が41.7％。参加者の約10人に4人が一度もカップリングできない現実- 「会話の苦痛」が不満の第1位（57.4％）。次いで「魅力的な異性の不在（34.8％）」「男女比の崩壊（31.3％）」- 3大要素（容姿・スペック・真剣度）すべてで不満が過半数- 婚活経験者の75.2％が「結婚相談所」を推奨。確実性を求める層の「パーティー離れ」が鮮明に

「婚活パーティーで結婚したことはありますか？」という問いに対し、「結婚できた」と回答したのはわずか5.2％でした。「交際に発展したが結婚できなかった（24.3％）」を含めても、成婚へのハードルは極めて高いことが分かります。一方で、70.4％が「結婚はおろか交際にすら発展しなかった」と回答しており、出会いの場としての効率の悪さが露呈する結果となりました。

約4割が「一度もマッチングできない」という厳しい現実

「マッチング率はどれくらいでしたか？」という設問では、41.7％が「0％（1回もマッチングできなかった）」と回答。

- マッチング率25％程度：30.9％- マッチング率50％程度：17.4％- マッチング率100％：6.5％

約7割以上の参加者が、マッチング率25％以下という厳しい状況に置かれています。

参加者が遭遇した「嫌な出来事」ランキング：1位は「会話の苦痛」

婚活パーティー特有のシステムや参加層に起因する不満が多数寄せられました。

- 会話が盛り上がらずに苦痛だった：57.4％- 魅力的な異性がほとんどいなかった：34.8％- 男女比のバランスが悪かった：31.3％- カップリングできなかった：23.5％- デリカシーのない質問をされた：21.7％- 上から目線や塩対応など態度が悪い人がいた：20.9％

「プロフィールに嘘があった（15.7％）」や「遊び目的・既婚者っぽかった（16.5％）」など、信頼性に関する懸念も根深く存在しています。

▼参加者のリアルな声

「年収に虚偽があったり、こちらは真剣にパートナー探しで行っていたのだが、向こうは割切りな関係を求めてたり、大人だし男女が会ったのだからワンナイトもありだよね？それが嫌なら婚活などしないで1人でいた方が良いよとまで言われた。」（30代・女性）

「この人は本当に結婚を目標としているのか？と思うくらい参加者同士の中で温度差を感じてしまった。自分も偉そうなことは言えないが、明らかに相手によって態度をコロコロ変えたり遊び目的では？というような人も見受けられ、結婚を目標にするならば結婚相談所に入ってしっかりマッチングしてもらう方が効率的なのではと感じた。」（30代・男性）

「参加した回で男性の人数が多く、1人あたりの会話時間がとても短く感じました。中には終始スマホを気にしている方や、こちらの話を広げる気がない態度の方もいて、正直気まずい時間もありました。また、プロフィール写真と実際の印象がかなり違う方もいて戸惑いました。」（20代・女性）

「参加した婚活パーティーで、正直かなり不快に感じた出来事がありました。隣に座った男性の服にシワや汚れがあり、明らかに何日も着ているような印象で、さらに強い体臭も感じました。会話をする以前に、清潔感のなさがどうしても気になってしまい、内容がほとんど頭に入ってきませんでした。婚活の場は第一印象がとても大切だと思っていたので、『なぜ最低限の身だしなみを整えてこないのだろう』と残念な気持ちになりました。条件以前に、生理的に難しいと感じてしまった瞬間でした。」（20代・女性）

容姿・スペック・真剣度の「3大不満」が浮き彫りに

異性に対する満足度を4段階で調査したところ、すべての項目で不満派が半数を超えました。

- 容姿への不満：62.2％- スペックへの不満：53.5％- 真剣度への不満：56.5％

「非常に満足」と答えたのはいずれも1～2％台に留まり、理想の相手と出会える確率は極めて低いのが現状です。

結論：75.2％が「結婚相談所」を推奨

こうした実態を背景に、「婚活パーティーと結婚相談所、どちらがおすすめですか？」という問いには、75.2％が「結婚相談所」と回答しました。婚活パーティーの「手軽さ」よりも、結婚相談所の「身元保証」と「結婚への真剣度」を重視すべきだという経験者の切実なアドバイスが反映されています。

結婚相談所Presia 来島美幸からのコメント

手軽に参加できる婚活パーティーですが、今回の調査データが示す通り、その場で結婚相手を見つけられたのはわずか5.2％という厳しい現実があります。特に『会話が苦痛だった』という不満が第1位になった背景には、相手の容姿やスペック、何より『結婚への真剣度』に不満を抱えたまま、短時間で無理やり会話を強いられるシステムの限界が表れています。マッチング率0％が約4割に上るなど、せっかくの休日を使って時間と労力を消費してしまうケースも少なくありません。タイパが重視される現代において、身元が100%保証され、結婚の意思が明確な人だけが集まる『結婚相談所』へ移行する方が急増しているのは必然の流れと言えます。『出会いの数』ではなく『出会いの質』にこだわり、ご自身の婚活環境を論理的に見直すことこそが、成婚への最短ルートとなります。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数15万人超のYouTuber・来島美幸が代表を務める結婚相談所です。「感覚」や「運」だけに頼らない、論理的なパートナー選びのノウハウを体系化し、これまで多数の成婚を実現してきました。最大の特徴は、カウンセリングからお見合いまで全てをオンラインで完結できること。居住地や多忙なライフスタイルに縛られることなく、全国どこからでも質の高い出会いを追求できる、現代のニーズに即した「新しいパートナー探しの形」を提供しています。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：婚活パーティーに参加経験のある20代～50代男女230名

調査時期：2026年2月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：婚活パーティーの実態調査レポート2026

