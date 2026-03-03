AI研究・活用を推進する「PLAN-B AIイノベーションスタジオ」を発足

株式会社PLAN-B

株式会社PLAN-B（本社：東京都品川区、代表取締役：鳥居本 真徳）およびグループ会社である株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ（本社：東京都品川区、代表取締役：藤野 真弥）は、社内で進めてきたAI研究・活用の取り組みを集約し、AIを中枢に据えた組織変革とクライアント支援を推進する「PLAN-B AIイノベーションスタジオ」を発足しました。

■ 発足の背景

近年、AIは業務効率化や作業自動化の手段として扱われることが増えてきました。しかし、その本質は既存業務の延長線上にあるツールではなく、組織のオペレーションシステムそのものを再構築する基盤になりつつあります。



このような時代認識のもと、PLAN-Bグループでは、AIを一部業務のみに適用するのではなく、AIを中枢に据えた知的資産集約型の組織へ転換する必要性があると考えてきました。



こうした背景から、社内のAI活用・実践の取り組みが進む中で、AIオペレーションズ本部、AIソリューション事業部、AIマーケティング本部といった複数の組織を立ち上げ、AIを軸とした取り組みを各領域で展開しています。

このような取り組みを個別最適に留めるのではなく、社内で蓄積されてきたAI活用の実践知を横断的に集約・体系化し、組織変革とクライアント支援の両面で活かしていくため、「PLAN-B AIイノベーションスタジオ」を発足しました。

■役割

- AIを中枢に据えた組織オペレーションの構築AIに関する情報の蓄積と流通を円滑にし、意思決定のスピードを高めるとともに、社員をルーティンワークから解放し、高付加価値業務へとシフトさせます。- AI活用の実践知をソリューションとして外部提供社内で蓄積した実践知を体系化し、既存業務の効率化にとどまらない業務オペレーション変革をクライアントに提供します。- AI時代のマーケティング戦略の再定義PLAN-Bグループの強みであるデジタルマーケティング領域において、その根本の在り方を問い直し、AI時代に適応したマーケティング戦略を提案します。

■ 狙い

PLAN-B AIイノベーションスタジオは、AIを単なる業務効率化の手段としてではなく、組織の中枢に組み込まれる基盤技術として捉え、以下の価値提供を目指します。

- AIを前提とした業務・意思決定プロセスの高度化- 知的資産が蓄積・活用される組織オペレーションへの転換- AI時代に適応したマーケティング・情報発信基盤の構築- AI活用が継続的に機能する組織・体制の確立

■ 「PLAN-B AIイノベーションスタジオ」概要

設立目的：AIを中枢に据えた組織への転換を進めるとともに、社内で蓄積されたAI活用の実践知を、クライアント企業の変革支援へと展開すること。

ミッション：AIによって組織・業務・マーケティングの在り方を再定義し、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献する。

■ 活動内容

PLAN-B AIイノベーションスタジオでは、社内外に向けて以下の取り組みを横断的に推進しています。

- AI研究・検証および社内実践の継続的推進- AI前提の業務プロセス再設計・オペレーション構築- AI活用ソリューションの企画・開発・提供- AI検索対策などのAI時代のマーケティング支援- データ活用・分析高度化による意思決定支援- AI活用の内製化・定着に向けた組織・体制構築支援

■ 今後の展望

今後は、PLAN-B AIイノベーションスタジオを中心に、AI研究・実践・ソリューション提供を循環させる体制を強化し、AIを中枢に据えた組織変革と、クライアント企業の変革支援をさらに推進してまいります。

■ ご相談申し込み窓口

企業のAI活用、AI時代のマーケティング戦略等については、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

URL：https://www.plan-b.co.jp/contact/

＜関連サービス＞

・生成AIブランド認識調査

生成AIが貴社ブランドをどう認識しているかを可視化し、最適化を行うマーケティング支援サービス

https://www.plan-b.co.jp/solution/ai/ai_brand/

・AI業務変革リーダー養成プログラム

AIを前提とした業務オペレーションの再設計を支援する、現場リーダー対象の実践型プログラム

https://www.plan-b.co.jp/solution/ai/training/

・AIオペレーション構築サービス

セールス＆マーケチームの業務自動化・生産性向上を実現するAIオペレーション構築サービス

https://www.plan-b.co.jp/solution/ai/operation-restructuring/

PLAN-Bグループについて

『世界中の人々に「！（驚き）」と「(ハート)（感動）」を』を経営理念とし、デジタルマーケティング事業やマーケティングDX事業を中心に、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献するデジタルマーケティングエージェンシーです。

▶株式会社PLAN-B

デジタルマーケティング領域における統合的な成長支援を行う企業です。SEOツール『SEARCH WRITE』やSNS／インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『Cast Me!』などのマーケティングDXツールを提供するとともに、AIやインフルエンサーマーケティングの実践知を横断的に体系化し、企業の持続的成長を支援しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PLAN-B

事業内容 ：マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 鳥居本 真徳

設立 ：2003年10月22日

ホームページ：https://www.plan-b.co.jp/

【運営メディア】

・ SNSマーケティング、SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!(https://www.plan-b.co.jp/blog/)」

・YouTubeチャンネル「PLAN-Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw)」

・ note「株式会社PLAN-B公式note(https://note.com/planb_2003)」

▶株式会社PLAN-Ｂマーケティングパートナーズ

PLAN-Bグループとして18年以上にわたり培ってきたSEO支援の実績とノウハウを強みに、SEOコンサルティングサービスを提供。また、Google Premier PartnerおよびYahoo! JAPANセールスパートナーとしてWeb広告運用代行サービスを展開しています。デジタルマーケティング全般を一括で担い、企業の売上拡大を支援します。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

事業内容 ：デジタルマーケティング支援事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 藤野 真弥

設立 ：2023年8月1日

ホームページ：https://www.pbmp.co.jp/