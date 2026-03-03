衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感『アイスノン シャツミスト ミントの香り ポケモンボトル』新発売

白元アース株式会社アイスノン シャツミスト ミントの香り ポケモンボトル

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感が得られる冷感スプレー『アイスノン シャツミスト ミントの香り ポケモンボトル』を3月10日より新発売いたします。

「アイスノン シャツミスト」は、衣類にスプレーするだけで汗をかくたびに手軽にひんやりできる暑さ対策商品です。また、衣類についた汗のニオイを消臭し、除菌＊します。2011年の発売以降、暑い季節に欠かせない商品として多くのお客様にご愛用いただいています。

＊すべての菌を除菌するわけではありません。

今回、爽やかな冷涼感が得られる「同 ミントの香り」に、世代を越えて親しまれるキャラクター『ポケットモンスター』デザインを起用した企画品を発売いたします。ボトルデザインはピカチュウとポッチャマが大きく描かれており、全3種類で展開します。

＊各デザインは数量に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

暑い季節のさまざまなシーンをポケモンたちが爽やかにします。

≪商品特長≫

●衣類にスプレーするだけで、爽やかな冷涼感！

●おでかけ、通勤・通学前にスプレーすると、汗をかくたびに気持ちのいい冷涼感が得られます。

●クール成分（メントール）配合。

●衣類についた汗のニオイを消臭し、除菌＊します。

＊すべての菌を除菌するわけではありません。

●ミントの香り

※外気温や使用環境により、冷涼感の感じ方は異なります。

※冷涼感の感じ方には、個人差があります。



≪商品概要≫

●アイスノン シャツミスト ミントの香り ポケモンボトル

・希望小売価格：オープン

・内容量：300mL

◆発売日：2026年3月10日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター