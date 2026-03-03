すっきり美しい輪郭に。“つけ心地ひんやり”な小顔に魅せるマスクに新色登場！『ビースタイル 立体冷感タイプ ホワイト×マロン』新発売

白元アース株式会社ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ ホワイト×マロン7枚入

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、ひんやりとしたつけ心地の小顔に魅せるマスク「ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ」に新色の『ホワイト×マロン7枚入』を3月10日より新発売いたします。

昨年3月に発売した「ビースタイル 立体冷感タイプ」は、“小顔に見える”“フェイスラインがすっきり見える”と、マスク姿を素敵に見せたい皆様から好評をいただいている「ビースタイル 立体タイプ」のマスク形状に、マスク本体の肌側に接触瞬間冷感素材を使用し、ひんやりとしたつけ心地を感じられるマスクです。加えて、通気量が従来の不織布マスクの2倍＊で息がしやすく、耳が痛くなりにくいふんわり幅広耳ひもや花粉カット性能も備えており、着用時の不快感が気になる季節にオススメです（＊当社製品比）。

今回新発売する『ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ ホワイト×マロン7枚入』は、ビースタイル立体冷感タイプの商品機能はそのままに、マスク本体がホワイト、耳ひもがマロンの普段使いしやすい配色のバイカラータイプです。

さらに日頃のご愛顧に感謝し、数量限定でプラス1枚（8枚入）の増量企画品を発売いたします。ラインナップはサンドベージュ×ピーチモカ、ホワイト×マロンの2アイテムとなっています。

増量企画品 左から、ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ サンドベージュ×ピーチモカ8枚入、ホワイト×マロン8枚入

「ビースタイル」シリーズの強化を図ることで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

≪商品概要≫

●ビースタイル 立体冷感タイプ ふつうサイズ ホワイト×マロン7枚入

・希望小売価格：オープン

・内容量：7枚

◆発売日：2026年3月10日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター

白元アース マスクブランドサイト情報

https://hakugenearth-mask.jp/