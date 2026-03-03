オンラインガチャ・診断を〈GTM型データ基盤〉へ再定義。

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を、企業のGo-To-Market（GTM）戦略を支えるデータプロダクトへ進化させることを宣言いたします。

本発表は、「クロワッサン」を単なるキャンペーンツールから、0次パーティーデータを活用する〈GTM型データ基盤〉へと再定義する取り組みです。

■ オンラインガチャ・診断は「0次パーティーデータ取得基盤」

「クロワッサン」は、

- オンラインガチャ- 診断コンテンツ- アンケート施策

をノーコードで作成できるマーケティングツールです。

これらの施策は、ユーザーの興味関心・嗜好・価値観・購買意向などを直接取得できる「0次パーティーデータ」の収集基盤として機能しています。

特に、

- ガチャ参加を通じた自然な回答取得- 診断形式による高回答率設計- インセンティブ設計による回答完了率向上

といった構造により、従来型フォームと比較して高いデータ取得効率を実現しています。

すでに多くのメーカー様・ブランド様にご利用いただいており、回答データは着実に蓄積されています。

■ 第1段階：BIダッシュボード化（β版は2026年内公開予定）

現在、「クロワッサン」では回答データを管理画面上で確認可能ですが、今後はこれを「ビジネスインテリジェンス（BI）ダッシュボード」へと進化させます。

第1段階として、BIダッシュボードβ版を2026年内に公開予定です。

目指すのは単なる集計画面ではなく、

- 属性別傾向の可視化- 回答パターン分析- 商品評価傾向の抽出- セグメント別嗜好の発見- 次回施策への改善示唆提示

といった「提案型インサイト」を備えたダッシュボードです。

取得データを「レポート」から「意思決定基盤」へ。

これが第一段階の進化です。

■ 第2段階：蓄積データの横断分析による市場横断インサイト

将来的には「クロワッサン」に蓄積されるデータを活用し、

- 業界横断トレンド分析- 世代別インサイト抽出- 診断傾向から見る市場感度分析- 施策設計別成果傾向比較

といったデータ活用にも取り組みます。

利用企業様が自社データのみならず、市場全体における自社ポジションまで把握できる世界観の実現を目指します。

■ オンラインガチャ・診断を「販促施策」から「GTM型データ基盤」へ

オンラインガチャや診断コンテンツは、一過性の販促施策として扱われることもあります。

しかし実際には、

- ユーザーの能動的参加- 自己分析欲求を活用した高回答率- 楽しみながら取得できる本音データ

という特性を持つ、戦略的なデータ取得手法です。

「クロワッサン」は、この接点を企業のGTM戦略の中核に据え、オンラインガチャ・診断を「市場理解の基盤」へと昇華させます。

「集客ツール」から「GTM型データ基盤」へ。

「クロワッサン」は、この再定義を本格的に推進してまいります。

■ 代表コメント

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）

「オンラインガチャや診断は、これまでキャンペーン施策として扱われてきました。しかし私たちは、その接点こそが企業のGo-To-Marketを変える鍵だと考えています。

ユーザーが自発的に参加し、楽しみながら回答する。その行動の中には、広告データでは取得できない本音が眠っています。

『クロワッサン』は、その本音データを単なるレポートで終わらせず、商品改善や市場戦略に活かせるインサイトへ昇華させます。

オンラインガチャと診断を〈売るための施策〉から〈市場を理解する基盤〉へ。

私たちは『クロワッサン』を、企業のGTMを支えるプロダクトへ育てていきます。」

■ 「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター等に導入いただいています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

担当：佐藤

Email：satou@onthebakery.co.jp

