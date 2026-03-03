日本の外食ブランドを、世界へ。海外進出の実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」が本格始動。実績に基づく支援体制を強化。

株式会社オフィスフェリスタ

■ サービスリリースの背景：縮小する国内市場から、成長する世界の日本食市場へ

現在、日本の外食産業は、人口減少による国内市場の縮小、原材料高騰、深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。一方で、世界における日本食への需要はかつてないほど高まっており、海外展開はブランドの持続的な成長において避けては通れない選択肢となっています。

しかし、言語の壁、複雑な契約、現地パートナーとのミスマッチなど、海外進出には多くのハードルが存在します。これまで数々の人気ブランドの海外展開を黒衣として支えてきた株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上 隆巳）は、この度、その知見をシステム化した海外進出実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」を本格リリースし、支援体制を大幅に強化いたしました。

■ TableBridgeが提供する「負けない海外展開」の仕組み

TableBridgeは、単なるコンサルティングにとどまりません。ブランドの価値を守りながら、低リスクで高収益を実現する「ライセンスモデル」を軸に、実務の全工程を丸ごと請け負います。

- 戦略・マニュアル構築：世界基準で「本物」を伝えるための資料・マニュアル作成- マッチング：独自のネットワークを活用した優良な現地パートナーの選定- 契約・交渉：不利な条件を回避し、ブランドの権利を守る契約交渉の代行- 開店・運営支援：グランドオープンまでのプロジェクト管理と、現地での品質維持

【主な支援実績】

- 「挽肉と米」：アジア圏を中心に16店舗（2025年現在）の展開を支援- 「SHOGUN BURGER」：中国、タイへの進出を伴走支援 その他、多数の日本発ブランドを世界へと繋いでいます。

■ 代表メッセージ：株式会社オフィスフェリスタ 代表取締役 石上 隆巳

「私たちのミッションは、日本の外食企業が持つ素晴らしい『価値』を、正しく世界に届けることです。

海外展開は大きなチャンスですが、一歩間違えればブランドを毀損するリスクも孕んでいます。私はこれまで、多くの現場で『本物を守りながら革新する』ことの難しさと重要性を痛感してきました。

今回、TableBridgeとして体制を整えたことで、より多くのブランド様に対し、私たちが培ってきた『成功の型』を提供できるようになりました。日本の食文化が世界中のテーブルを彩り、現地のパートナーと共に成長していく。その架け橋（Bridge）となれることを心から願っています。」

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去に失敗した経験がある」といった悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様。TableBridgeが、貴社のブランドに合わせた最適なグローバル戦略をご提案します。

まずは、現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-21-23-21 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営