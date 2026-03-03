「クラフトボス 世界のTEA」新TV-CM公開　地球人の会社員・役所広司さんが、杉咲花さん＆河合優実さんが勤める“宇宙人姉妹社”へ入社

サントリー食品インターナショナル株式会社「宇宙人姉妹社／入社」篇

サントリー食品インターナショナル（株）は、「クラフトボス 世界のＴＥＡ」のＴＶ-ＣＭ最新作として、役所広司さん、杉咲花さん、河合優実さんが出演する「宇宙人姉妹社／入社」篇、「宇宙人姉妹社／インド」篇、「宇宙人姉妹社／ダンス」篇（各１５秒）を、３月９日（月）から全国で順次オンエアします。新ＴＶ-ＣＭを通じて、「仕事のときこそＴＥＡでした。」というコピーの下、働く時の相棒にぴったりな「クラフトボス 世界のＴＥＡ」の魅力と、３月１０日（火）より発売する新フレーバー「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」、４月２１日（火）よりリニューアル発売する「クラフトボス 世界のＴＥＡ フルーツティーエード」を訴求します。

■ＴＶ-ＣＭについて

新ＴＶ-ＣＭの舞台は、小さなビルの屋上にＵＦＯをリノベーションしたオフィスを構えるスタートアップ企業「宇宙人姉妹社」。ある日、杉咲花さんと河合優実さん扮（ふん）する宇宙人姉妹が軽やかに働くその職場に、役所広司さん扮する地球人の男性が入社してくるところから物語がスタートします。

あいさつもそこそこに、肩肘張ったスーツ姿を指摘され、姉妹の宇宙人パワーでポップな服装に着替えさせられたかと思うと、今度はオフィスの冷蔵庫で初めて見た「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」の人気を知るべく、急にチャイの本場インドへ飛ばされたり、アイデアを出すには運動が一番と、宇宙人の間ではやっている“土星ダンス”をする羽目になったりと、姉妹の思うままにされる役所さん。これまでの仕事の常識、価値観とはまったく異なるスタイルに最初は戸惑いつつも、さまざまな「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲みながら自然体で働く宇宙人姉妹に感化され、いつの間にか居心地が良くなり、リラックスする自分に気付いていきます。そんなシチュエーションとストーリーでお届けする３部作を通じて、働く時の相棒にぴったりな「クラフトボス 世界のＴＥＡ」の魅力と、「仕事のときこそＴＥＡでした。」というメッセージを表現しました。杉咲さんと河合さんが息ぴったりな宇宙人パワーを発揮するシーンや、既成概念から解放されて、どんどん自由になっていく役所さんのチャーミングなたたずまい、ほほ笑ましい３人の掛け合いなど、見どころたっぷりの新シリーズにご注目ください。

■ＴＶ-ＣＭストーリー

「宇宙人姉妹社／入社」篇（１５秒）

「宇宙人姉妹社」にて。肩肘張ったスーツ姿の男性（役所さん）が、「今度、入社しました…」と宇宙人姉妹の杉咲さん、河合さんにあいさつします。「あー、地球さんね…」「まず、服装変えよっか？」というアドバイスに従って、着ていたスーツを脱いだ役所さん。役所さんの両サイドに陣取った姉妹が「ぷぅー」と宇宙人パワーを発揮すると、一瞬でポップな服装に変わります。「どう？」と尋ねる姉妹に対して、役所さんは「どうなんだろ…？」と言いながら、まんざらでもない表情を見せます。すると「じゃーよかった」「仕事始めよっか…」と話を進める姉妹と、「はい！」と元気よく応じる役所さんのカットに、「仕事のときこそＴＥＡでした。」というタイトルが入ります。仕事をしながら「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲む姉妹。その様子を見ている役所さんの姿に、「彼女たちはセカティーを飲んでいた…」という役所さんの心の声が入ります。

「宇宙人姉妹社／インド」篇（１５秒）

オフィスの冷蔵庫にぎっしり入った見慣れないペットボトルを見て、「チャイラテ？」と不思議な表情を浮かべる役所さん。姉妹から「地球のこと知らないよね…」「インドでは５チャイ（１日５杯）くらい飲んでるよ…」と説明を受けます。ところが、役所さんは「えっ（笑） うそ？」と信じていない様子。そこで姉妹が「ぷぅー」と宇宙人パワーを発揮すると、役所さんは一瞬でインドへ飛ばされ、現地の人々が日常的に「チャイ」を飲んでいる姿を目の当たりにします。「飲んでる…」とつぶやくと、いつの間にか元のオフィスへ戻った役所さん。「でしょ？」と声をかけてきた姉妹に、「ごめんチャイ…」とチャーミングに謝る役所さんのカットに、「仕事のときこそＴＥＡでした。」というタイトルが入ります。「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」を飲みながら、仕事をする役所さんと姉妹。そのバックに、「今ではすっかりチャイラテにはまっている…」という役所さんの心の声が入ります。

「宇宙人姉妹社／ダンス」篇（１５秒）

オフィスで、杉咲さんから「運動してアイデアが出る…」とアドバイスを受ける役所さん。「レッツ ダンシング！」という河合さんの掛け声に続いて、姉妹で軽やかに土星の環（フラフープ）を回す“土星ダンス”なるエクササイズをまねて、自分も回そうとしますが、まったくうまくできません。そこで「ぷぅー」と役所さんに向かって宇宙人パワーを送る姉妹。「アイデア出た？」と尋ねる杉咲さんに、役所さんはぎこちなく体を動かしながら「なんか出そう！！！」と返します。ところが、結局アイデアは出てこず、姉妹に「疲れました…」と漏らすカットに、「仕事のときこそＴＥＡでした。」というタイトルが入ります。「クラフトボス 世界のＴＥＡ フルーツティーエード」を飲みながら、仕事をする役所さんと姉妹。そのバックに、「渇いた喉にはフルーツティーエードだ…」という役所さんの心の声が入ります。

■撮影エピソード

◇地球人の新入社員と宇宙人の関係性をリアルに演じる３人

最初に役所さんが、杉咲さんと河合さんに入社のあいさつをするシーンでは、監督から役所さんに「昭和生まれの年長者が若い人に巻き込まれている感じで」、杉咲さんと河合さんには「とにかく衣装を変えないと気が済まない感じで」という演技指導がありました。杉咲さんと河合さんは「クラフトボス」のＴＶ-ＣＭで共演歴があり、ほぼ同世代という間柄。また、地球人と宇宙人という設定も、世代が異なる実際の関係性と相まって、三者の演技に自然なリアリティーを与えていました。

◇ポップなジャケットスタイルと仲良しなハンモックショットにくぎ付け！

衣装を着替え、明るめのグリーンが印象的なジャケットスタイルの役所さんが再登場すると、杉咲さんと河合さんが「かっこいいですね」「すごくお似合いです」とコメント。役所さんが照れ笑いを浮かべながらカメラ前にスタンバイすると、現場はほっこりとしたムードに包まれました。また、休憩中の宇宙人姉妹を捉えたラストカットでは、杉咲さんと河合さんがハンモックでひと休みするシーンを撮影。体を寄せ合って、仲良くくつろぐツーショットに、見守っていたスタッフの皆さんから「かわいい～」という声が聞こえてきました。

◇「チャイ」にまつわる疑問から好奇心を刺激される河合さん

「チャイラテ」をまったく知らない役所さん演じる地球人に、河合さんが「インドでは５チャイくらい飲んでるよ…」と説明するシーン。その頼もしげなセリフとは裏腹に、「そもそもチャイって何だろう？」と気になっていた河合さんは、撮影の合間にスタッフと「茶葉の粉末を煮出して、砂糖とミルクを入れるんだ」と、スマートフォンをのぞき込んでいました。「なるほど、そういうことか」と腑に落ちると、今度は「他にはどんなチャイがあるんだろう？」と興味がどんどん広がっていくなど、好奇心旺盛な河合さんの人柄が垣間見えました。

◇パーフェクトなお芝居を生み出す丁寧な役づくり

本番前に毎回監督と入念な打ち合わせを行い、ご自身が演じる地球人のキャラクター像を思い描きながら現場に臨んでいた役所さん。「このシーンの最後に“ごめんチャイ”と言うから、ここは宇宙人姉妹の言葉をあまり信用していない感じの演技でしょうか？」などと、その都度ニュアンスを細かく確かめながら、丁寧に撮影を進めていました。姉妹の宇宙人パワーでオフィスからインドへ瞬時に飛ばされてしまう場面では、いつの間にか現地にいた瞬間の「あれっ？（ここはどこだ？）」という表情が一発目でピタリとハマり、監督も思わずにっこり。「今の完璧です！」と絶賛の声を上げていました。

◇杉咲さんと河合さん、コツをつかみ“土星ダンス”の完成度がＵＰ

「レッツ ダンシング！」という掛け声を合図に、役所さんに見せつけるようにして、杉咲さんと河合さんが土星の環（フラフープ）を回す“土星ダンス”のシーン。ここでは２人とも、スタートから一度もフラフープを落とすことなく、軽やかに回し続けることに成功しました。アングルやカメラワークを変えて長回しの撮影が続く中、それでもなお満足することなく、モニターに映るご自身の動きをチェックして、さらにうまく回すコツを探る杉咲さんと河合さん。細部までこだわり妥協しない姿勢がうかがえました。出来栄えを確かめている途中には、「これ、筋肉痛になりそう」「そうだね（笑）」とお互いに顔を見合わせて、楽しそうにほほ笑む場面も。終始和やかな雰囲気の中、息の合ったやり取りで現場を盛り上げていました。

◇本音がぽろり！？ 役所さんのアドリブに一同大爆笑

姉妹に宇宙人パワーを送られている役所さんが、杉咲さんの「アイデア出た？」という問いかけに応じるシーン。「なんか出そう…！」「なんか出そう！！」「出そう！！！」と、気合を込めたように言葉を引き伸ばす絶妙な間と表情の演技に、スタッフの皆さんは必死で笑いをこらえていました。ところが、監督のカットがかかるか、かからないかというタイミングで、「やっぱりダメかな…」と、役所さんの本音がぽろり。その力の抜けたアドリブのひと言とアクションに、張りつめていた空気が一気にほどけ、現場は大きな笑い声に包まれました。

■出演者プロフィール

◇役所 広司（やくしょ こうじ）

１９５６年１月１日生まれ、長崎県出身

◇杉咲 花（すぎさき はな）

１９９７年１０月２日生まれ、東京都出身

◇河合 優実（かわい ゆうみ）

２０００年１２月１９日生まれ、東京都出身

■ＴＶ-ＣＭ概要

タイトル：

「宇宙人姉妹社／入社」篇

「宇宙人姉妹社／インド」篇

「宇宙人姉妹社／ダンス」篇（各１５秒）

放映開始日：２０２６年３月９日（月）から順次

放送地域：全国

「宇宙人姉妹社／入社」篇「宇宙人姉妹社／インド」篇「宇宙人姉妹社／ダンス」篇

■「クラフトボス 世界のＴＥＡ」について

「クラフトボス 世界のＴＥＡ」は３月１０日（火）より「チャイラテ」を新発売、４月２１日（火）より 「フルーツティーエード」をリニューアル発売します。

「クラフトボス 世界のＴＥＡ チャイラテ」

ブレンド素材：

スリランカ産ディンブラ茶葉、ケニア産ケニア茶葉、ミルク、スパイス（シナモン、クローブ、カルダモン）

特長：

インドで仕事中の気分転換や小腹満たしとして日常的に飲まれているチャイから着想を得て、日本の働く人の味覚に合うようアレンジしました。スパイスそのものを極低温下で凍らせて粉砕し、そのまま配合することで、スパイスの美味しさを丸ごと引き出しました。ミルクと紅茶のやさしさと、スパイスのアクセントが調和したチャイラテです。

「クラフトボス 世界のＴＥＡ フルーツティーエード」

ブレンド素材：

スリランカ産ディンブラ茶葉、ケニア産ケニア茶葉、中国・武夷山市産烏龍茶、桃果汁、マンゴー果汁、りんご果汁

特長：

暑い台湾のドリンクスタンドで親しまれているさっぱりとしたフルーツティーから着想を得て、ピーチ＆マンゴーの濃厚な味わいに、華やかな紅茶と爽やかな烏龍茶を組み合わせることで、厚みがありながらも後味はさっぱり飲める設計に仕立てました。今回のリニューアルでは、桃の果実感を追求し、より果実本来のみずみずしい味わいに進化しました。

