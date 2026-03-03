「AI終活」の体験型ギャラリーを奥渋谷に開設

楽しく前向きな終活が進むAI終活の拠点が奥渋に誕生

SAMURAI Security株式会社(https://www.samurai-sec.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役CEO：濱川智）は、渋谷区富ヶ谷＝『奥渋谷』の本社内にAI終活の体験型ギャラリー「サラスの終活ショップ」を開設いたします。AIと一緒に会話しながら楽しく終活に取り組む「AI終活」を、終活当事者だけでなく、若年層も体験できる拠点です。3月12（木）～１３（金）日は北渋谷のあつまると笹塚で出張展示会を開催。ぜひ渋谷らしい新しい終活スタイルを体験ください。

サラスの終活ショップでは、自分自身が主人公となりRPG形式で老後を攻略するAI終活コンテンツ【おひとり様の老後の人生『完全攻略』本】のバーチャル体験をはじめ、AI連動型のスマート終活手帳、AI家庭教師との対話、終活カードゲーム「かたりば」などをご用意。「エンディングノートを入手しても46.4%が未着手、完了率15.9%※当社調査（2025年12月 首都圏40～79歳、n=3,609）」と判明した、終活が続かない問題をAI終活で解消します。

■AI終活の体験型展示ギャラリー概要

サラスの終活ショップ（体験型展示ギャラリー）は、当社がAI終活コンシェルジュ「サラス」(https://navi-saras.jp/)を通じて提供した約8,000件の終活相談データを基盤に作成した「AI終活」ツールを見て、触れて、体験できるギャラリーで、『老後は、攻略できる』を実感してもらう奥渋谷の新拠点です。

体験して、購入して、すぐ始める。ここは終活が動き出す場所

１.おひとり様の老後の人生『完全攻略』本バーチャル体験

自分自身が主人公となり、RPG形式の終活エンターテインメントをバーチャル体験。AIバディ（AI家庭教師）と一緒に、老後ダンジョンを攻略する体験ができます。

２.スマート終活手帳の体験

手帳にメモる → AIがメモを読み取る → すぐ助言が届く。慣れ親しんだ紙の手帳と先端AIを融合した、日本初のAI連動型終活手帳を実際にお試しいただけます。

３.AI家庭教師との対話体験

個性豊かなAI家庭教師キャラクターが、一人ひとりに合わせた終活サポートを提供。わからないことを教えてくれる、面倒な作業に付き添ってくれる、AIの伴走体験です。

４.終活カードゲーム「かたりば」体験

ボードゲームを通じて、自然に終活の話題が生まれる日本初のハイブリッド型終活ゲーム。家族やグループで楽しみながら、終活について語り合うきっかけになります。

体験したアイテムは、すべてギャラリー内でご購入いただけます。体験して、購入して、すぐ始められる。終活が動き出す場所です。

■ 社会背景：単身高齢者の増加と行政サポートの限界

日本は高齢者人口の増加が続いており、とりわけ単身高齢者（おひとり様）の増加は深刻な社会課題です。生活資金、住まい、医療・介護、相続、孤独問題など、単身高齢者が抱えるリスクは多岐にわたります。

従来の行政サポートは、地域包括支援センターや社会福祉協議会への相談を起点とした「顕在化した問題への対応」が中心でした。しかし、行政リソースは逼迫しており、問題が顕在化してから対応する対症療法への依存は限界があります。

こうした状況は、当社調査の結果にも表れています。前掲の当社調査によると、エンディングノートを入手しながら完了できた人は15.9%にとどまり、46.4%は一度も記入していないことが判明。一方で35.7%が「もう一度取り組みたい」と回答しており、自発的な終活の意欲はあっても、従来のツールでは続けられない構造が裏付けられています。

■ ソリューション：予防型プロアクティブサポート

SAMURAI Securityが提供する「AI終活」は、本人も気づいていないリスクや課題をAIが察知して、トラブル予防や早めの対処を促す予防型プロアクティブサポートを軸にしたソリューションです。

問題やトラブルが顕在化する前段階の潜在的リスク・問題を発見～対処することで、社会課題となっている老後トラブルの対応工数を減らし、当事者の自己解決率を向上させる仕組みです。

この予防型プロアクティブサポートは世田谷区・京都市・葛飾区や東急リバブルや日本郵便などの施策に採用されており、Well-being & Age-tech 2025 Award 優良賞を受賞しています。

この度、奥渋谷に開設する体験型ギャラリーでは、この予防型プロアクティブサポートを体験いただけます。

■今後の展望：「奥渋モデル」の拡大

当社は、このAI終活の体験型ギャラリーの取り組みを「奥渋モデル」と位置づけ、他地域へのパッケージ展開を推進してまいります。

奥渋モデル：AI終活を社会に届けるためパッケージ

１.地域ニーズや地域のコンテンツと連携したAI終活アイテムを開発する

２.AI終活の体験型展示の場を設けて実際に見て、触れて、体験できる拠点をつくる

３.体験を起点に予防型プロアクティブサポートの利用・定着へつなげる

この奥渋モデルを他の地域や商業施設、公共施設などに展開していくことで、AI終活の社会実装を全国規模で推進してまいります。

北渋谷「あつまると笹塚」に出張展示

2026年3月12日（木）13日（金）の2日間は、北渋谷の都営住宅の空き店舗を有効活用した地域交流スペース「あつまると笹塚」にてサラスの終活ショップ「AI終活体験の出張展示」を行います。

都営笹塚二丁目アパート42-15号棟１階

（渋谷区笹塚二丁目 42 番）

RPG形式の終活エンターテイメント読本の体験ができる連携パートナーの募集

「奥渋モデル」の展開にあたり、以下のような連携・提携に関心をお持ちの事業者・自治体を募集します。当社調査では、終活ノート利用者の35.7%が『もう一度取り組みたい』と回答しており、この潜在需要に応えるパートナーを募集します。

企業：AI終活アイテムの共同開発・タイアップ、キャラクターIP連携、販売提携、商業施設での体験展示の設置など

自治体：予防型プロアクティブサポートの導入、公共施設での体験展示拠点の設置、公民連携による終活支援事業の実施など

業種・規模を問わず、AI終活の普及にご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

■SAMURAI Security株式会社

設立：2018年4月6日所在地：東京都渋谷区富ヶ谷1-3-8

代表者：代表取締役CEO濱川智

事業内容：終活DXプラットフォームの企画・開発・運営

Webサイト：https://samurai-sec.jp