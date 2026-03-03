待望の第3弾！選手の勇姿と素顔を収めた「ファンフォト」を3月1日(日)より全国のセブン-イレブンで販売開始

写真拡大 (全4枚)

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2026年3月1日(日)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第3弾を販売いたします。


12月13日(土)秋田戦から2月1日(日)茨城戦までの写真を新たに160枚販売します！


全国のお近くのセブン-イレブンマルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！


※購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください


※第3弾は、2026年4月30日(木)23:59までの販売です


購入方法

セブン-イレブン販売サイト


購入はこちらから :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html

※上記サイト内でのみ販売します


サイズ・販売価格

L判・300円(税込)/1枚


販売数

160枚


※#19西田優大選手のみ20枚販売


販売場所

全国セブン-イレブン店内マルチコピー機


※一部お取り扱いの無い店舗がございます。


販売期間

2026年3月1日(日)0:00～2026年4月30日(木)23:59


写真サンプル