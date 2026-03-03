待望の第3弾！選手の勇姿と素顔を収めた「ファンフォト」を3月1日(日)より全国のセブン-イレブンで販売開始
シーホース三河株式会社
購入はこちらから :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026年3月1日(日)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第3弾を販売いたします。
12月13日(土)秋田戦から2月1日(日)茨城戦までの写真を新たに160枚販売します！
全国のお近くのセブン-イレブンマルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！
※購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください
※第3弾は、2026年4月30日(木)23:59までの販売です
購入方法
セブン-イレブン販売サイト
※上記サイト内でのみ販売します
サイズ・販売価格
L判・300円(税込)/1枚
販売数
160枚
※#19西田優大選手のみ20枚販売
販売場所
全国セブン-イレブン店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
販売期間
2026年3月1日(日)0:00～2026年4月30日(木)23:59