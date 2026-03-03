GMOインターネットグループ、インターネット事業開始30周年とスポーツ3連勝への感謝を込めて「30周年 3連勝・感謝キャンペーン」を開催

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ株式会社（代表取締役グループ代表：熊谷正寿）は、インターネット事業開始30周年の節目と、GMOインターネットグループ陸上部、所属プロゴルファー 脇元華選手、オフィシャルスポンサーの明治大学ラグビー部によるスポーツ3連勝への感謝を込めて、「30周年 3連勝・感謝キャンペーン」を本日2026年3月3日（火）より開始することをお知らせいたします。

【キャンペーンについて】

GMOインターネットグループは、1995年の12月にインターネット事業開始から30周年を迎えました。さらにこの節目に、グループが支援するスポーツが3連勝を達成するという快挙も成し遂げることができました。

・陸上部が実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）で日本一を達成（2026年1月）

・所属するプロゴルファー脇元 華 選手が国内ゴルフトーナメントで初優勝（2025年11月）

・オフィシャルスポンサーである明治大学ラグビー部が全国大会で優勝（2026年1月）

本キャンペーンは、支えてくださった皆様への感謝を力に、すべてのお客様に最高の「笑顔」をお届けすることを目的とし、GMOインターネットグループ各社で取り組むキャンペーンです。

本日より特設キャンペーンサイトを公開するとともに、グループ各社のサービスにて「３」にまつわるキャンペーン施策を展開してまいります。

■特設キャンペーンサイト：グループ各社のキャンペーン情報をご確認いただけます。

URL: https://group.gmo/cp-3wins-2026/

【キャンペーン内容】

GMOインターネットグループ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_1_368262354d5a738373b61035deb9805c.jpg?v=202603031051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_2_4d8aa9c9594e5bf8f0a544d87f98e775.jpg?v=202603031051 ]

GMOインターネット株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_3_28fc3887cfb5df251d8e7483d4e0a815.jpg?v=202603031051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_4_201efec997411a2146de06f56d162416.jpg?v=202603031051 ]

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_5_812daa885158417439e07902092eaa4b.jpg?v=202603031051 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_6_b70ca6793d21c5f4e553f78b1beba569.jpg?v=202603031051 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_7_6f5c924ca99752f9bf09f920119860e2.jpg?v=202603031051 ][表8: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_8_4755fc91afbaee2e63be1a2c20e63511.jpg?v=202603031051 ]

GMOペパボ株式会社

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_9_a259611277eea73d2f53adf51af04f2b.jpg?v=202603031051 ][表10: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_10_e56df75f146ceec0b8868d3466efabb0.jpg?v=202603031051 ][表11: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_11_d4d2921ccf62976a4808bd9ba8752809.jpg?v=202603031051 ][表12: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_12_ecff4fa48153dce981c6ddfd242b75f1.jpg?v=202603031051 ][表13: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_13_27a83e159033c3deeee948654d9a2393.jpg?v=202603031051 ][表14: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_14_d917aedad1a0b69336af96a7ad1a8a7a.jpg?v=202603031051 ][表15: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_15_2e4160a2639fd6b16f2688955447b0c4.jpg?v=202603031051 ][表16: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_16_977ce90c6d98b42d82dcdae07f9888a9.jpg?v=202603031051 ][表17: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_17_dc71b6fe988fffe0cf25dac3c18aa4f7.jpg?v=202603031051 ][表18: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_18_4709d6bfbd12c58787a0ecc3e79f553f.jpg?v=202603031051 ]

GMOプライム・ストラテジー株式会社

[表19: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_19_77daf38841bd564409510e3dd6d8f288.jpg?v=202603031051 ]

GMOデジロック株式会社

[表20: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_20_8a0b6954e301913185c9bf0f1e018008.jpg?v=202603031051 ]

GMOリザーブプラス株式会社

[表21: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_21_b8ff379ac7c7b6ad91b0b0030f600d8c.jpg?v=202603031051 ]

GMO天秤AI株式会社

[表22: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_22_afd326957885f4f6bd5d0a34d4e03cc4.jpg?v=202603031051 ]

GMOグローバルサイン株式会社

[表23: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_23_2c0bc76981d04c300ebeca9651b1902c.jpg?v=202603031051 ][表24: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_24_c859e0eb7957d55f4c6fbbfa35ad3b6e.jpg?v=202603031051 ]

GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

[表25: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_25_dad4f7e3b155f97f6052bf2dad828925.jpg?v=202603031051 ]

GMOブランドセキュリティ株式会社

[表26: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_26_ba6ad666786593eec3b7a7661849308a.jpg?v=202603031051 ]

GMOメディア株式会社

[表27: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_27_0ca113d0169fd8276657797eed8b6367.jpg?v=202603031051 ]

GMOインサイト株式会社

[表28: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_28_6c697f625acb9f0ba74f6338c5f95db0.jpg?v=202603031051 ]

GMOあおぞらネット銀行株式会社

[表29: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5267_29_e0f9fdd9455691d1413a9f016d94b09e.jpg?v=202603031051 ]

【GMOインターネットグループについて】https://group.gmo/csr/sports/(https://group.gmo/csr/sports/)

GMOインターネットグループは、ドメインからレンタルサーバー、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

2016年4月には、「一番素晴らしいサービスを開発・提供し、お客様に一番喜んでいただこう」というひたむきに努力する企業姿勢を、陸上競技支援を通じて社会や人々に伝えるため、実業団陸上部を創設しました。

その他にも、すべての人に「笑顔」と「感動」をお届けするべく、さまざまなスポーツの活動支援・協賛を行っています。

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo(https://group.gmo)）

会社名：GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地：東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者：代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容：

持株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金：50億円

Copyright (C) 2026 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.