春の新生活に、“想いを贈る”花束レター。「HALU MAISON LETTER BOUQUET」を新生活ギフトとして提案

オクノテ

オクノテ（東京都大田区、代表：清水覚）がデザイン協業として参画した、東和マーク（東京都北区、代表：黛文雄）のレターセット「HALU MAISON LETTER BOUQUET」が発売を開始いたしました。本商品は、メッセージを書いた後に組み立てることで花束のように立体化し、インテリアとして飾ることができるレターセットです。

https://www.makuake.com/project/hanataba/

飾っておきたくなるレターセット

「LETTER BOUQUET」は、花や葉をモチーフにした凹凸シールを重ねて貼ることで、自分の手で立体的な花束を完成させるレターセットです。ぷっくりと厚みのあるシールは、東和マークが長年培ってきた工業用ラベル製造の多層構造印刷技術を応用したもの。紙やフィルムを何層にも重ねて厚みを出し、専用型で型押しすることで、花びらのしわや葉脈を感じさせる繊細な凹凸を実現しました。光の角度によって陰影が生まれ、平面のカードが奥行きのあるブーケへと変化します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5tYaoUnZrLY ]

大きな花や葉のシールは粘着面をあえて半分のみに設計し、重ね貼りしても厚みが出すぎないよう工夫しています。花びらの先を少し起こして貼ることで立体感を強調することもでき、つくる人の感性によって表情が変わる点も特徴です。完成したカードはそのまま封筒に入れて送ることができ、贈る前の“つくる時間”そのものが、受け取る相手への想いを深める体験となります。

贈り物にひと束のメッセージを

デジタルメッセージが日常化した今だからこそ、手で貼り、構成を考え、花束を組み立てるプロセスには特別な意味があります。本商品は、単なる文具の発売ではなく、「貼る」という行為に新しい文化的価値を見出す試みでもあります。封筒を開いた瞬間に立体の花束が現れる驚きと温もりは、春の新生活という節目にふさわしい贈りものとなることを目指しています。

カラーは赤・青・黄色の3種類を展開し、凹凸シール約25枚、台紙、A5便箋、洋2封筒をセットにし1,540円で、Makuakeにて期間限定での先行販売となります。春という季節に、人から人へ気持ちが手渡される瞬間を、紙とシールというアナログな素材で豊かにしたい。その想いから生まれた本商品は、新生活を迎える大切な人へ向けた新しいレターギフトです。

プロジェクト概要

商品名：HALU MAISON LETTER BOUQUET

プロジェクト期間：2025年2月27日～3月30日

販売場所：Makuake

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/hanataba/

オクノテについて

オクノテは、企業や地域の技術や素材の可能性を再編集し、新しい商品・体験として社会に届けるデザインスタジオです。本商品開発では、東和マークの立体シール技術を活かし、春の新生活に寄り添うギフトレターとして再構築しました。

本件に関するお問い合わせ先

東和マーク株式会社 広報担当：黛（マユズミ）文雄

E-mail：info@towamark.co.jp Tel：03-3800-8123