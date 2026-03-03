今年も開催決定！“一度も冷凍しない”至高の生マグロが食べ放題！3月21日(土)「丸ごと一本！まぐろ食べ放題祭」開催決定！

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

長崎県・新上五島町の養殖業者や飲食店、町などでつくる「上五島養殖まぐろ振興協議会」は、上五島が育んだ極上の本マグロを“丸ごと一本”余すことなく堪能する特別企画「丸ごと一本！まぐろ食べ放題祭」を2026年3月21日（土）に開催いたします。

３月２１日 「丸ごと一本！まぐろ食べ放題祭」開催決定！

イベントの幕開けは、大迫力の「マグロ解体ショー」！ 熟練の職人がマグロを豪快かつ繊細にさばく様子を間近で体感。さばきたての赤身・中トロ・大トロを、その場で切り分けてご提供します。

市場流通の約8割が冷凍と言われるなか、本イベントで提供するのは、水揚げから一度も冷凍していない希少な“生”の本マグロ。口の中でとろける脂の甘み、生ならではのもっちりとした食感と深い旨味を、定番の刺身はもちろん、丼ぶりにしたり、さまざまな調味料を使った味変メニューなど多彩なスタイルで心ゆくまでお楽しみください。

〈 開催概要〉

名 称：長崎県“推し魚”第一号認定一周年記念「丸ごと一本！まぐろ食べ放題祭」

日 時：2026年3月21日（土）10:30～15:00（最終受付14:30）

※まぐろの解体ショー10:30スタート予定

会 場：五島うどんの里／〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31

参加費：2,000円（税込・記念品付き）

定 員：限定100名様 (先着順)

主 催：上五島養殖まぐろ振興協議会

-2月28日より「上五島養殖まぐろフェア」好評開催中-

食べ放題祭に先駆け、島内の飲食店11店舗で「生」本マグロを味わえるフェアも開催中です。各店が趣向を凝らした期間限定メニューが登場。島全体がマグロのお祭りムードに包まれるこの季節。お腹を空かせて、春の上五島へ『食の旅』にでかけませんか？

[上五島養殖まぐろフェア概要]

・期間：2026年2月28日（土）～3月29日（日）

・参加店舗：新上五島町内飲食店11店舗（五島列島リゾートホテル マルゲリータ、五島列島リゾートホテ ル マルゲリータ奈良尾、麺’sはまさき、居酒屋 優心、cafe nanami、ビジネスイン よかよ、遊食館、寄り処 満、ホテルマリンピア、潦り茶屋 し喜、寿司処 嶋）

詳細を見る :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/maguro-tabi

■ 長崎県"推し魚"第一号「上五島の養殖クロマグロ」

長崎県は、その土地ならではの食体験として観光客を魅了できる魚を「推し魚」として認定しています。その栄えある第1号に選ばれたのが、新上五島町の養殖クロマグロです。

日本有数の魚種の豊富さを誇る長崎県ですが、養殖クロマグロの生産量においては日本一を誇ります。中でも新上五島町は、ブリやヒラマサ養殖で培った技術を活かし、約20年前からクロマグロの養殖に取り組んできました。生マグロが育つ「若松瀬戸」は、西海国立公園にも指定されている非常に透明度の高い海域です。入り組んだ地形が生む激しい潮流により、身が引き締まったきめ細やかな肉質となり、赤身もトロも旨味のあるマグロに育ちます。さらに、水揚げ後すぐに行う丁寧な「しめ作業」で鮮度と旨味を保持。豊かな自然、歩んできた歴史、そして確かな技術--そのすべてが重なり合い、食べた瞬間に感動が広がる「至高のマグロ」が生まれるのです。

養殖に適した若松瀬戸大きな体ながら繊細な魚ストレスを与えない丁寧なしめ作業

■ 新上五島町について

新上五島町は、五島列島の北部に位置する海と自然に囲まれた町。美しい夕日や満天の星空、歴史ある教会群、そして豊かな海の幸に恵まれています。

詳細を見る :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/goto

●お問い合わせ

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31

TEL：0959-42-0964 FAX：0959-42-0967