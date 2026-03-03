M&Aロイヤルアドバイザリーとサンテレビジョンが業務提携｜兵庫県を中心とした関西エリアの事業承継支援を強化

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 橋場 涼、以下「当社」）は、地域企業の事業承継および成長支援を目的として、株式会社サンテレビジョン（兵庫県神戸市・代表取締役社長 志賀 俊彦、以下「サンテレビ」）と業務提携契約を締結し、2026年3月3日に共同プロジェクト「サンテレビ ビジネスマッチング」を発足したことをお知らせいたします。

M&Aロイヤルアドバイザリー×サンテレビジョン 共同プロジェクト

本提携により、兵庫県を中心とした関西エリアの中小企業に対し、事業承継・成長戦略の選択肢を広げる支援を推進することが可能となりました。今後はこれまで以上に、関西エリアの地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。

兵庫県は神戸を中心に国際都市として発展し、重工業から先端産業、地場産業まで幅広い産業が集積しています。約13万社の中小企業が地域経済を支える一方、後継者不在等を背景に事業継続の選択を迫られるケースが増えており、廃業が進めば、長年培われた技術や雇用が失われ、地域の活力にも影響する懸念があります。

こうした状況を受けM&Aロイヤルアドバイザリーは、地域の放送局として「地域の未来を支えていきたい」という想いを持つサンテレビと業務提携を結び、兵庫経済・関西経済の持続的成長をサポートする取り組みを開始しました。

当社は、M&Aにおける各プロセスを専門人材が担当する分業制を特徴とし、1.5万社超の買い手ネットワークなどを通じて、事業承継、M&Aによる成長戦略をエリア・業種問わずに多角的に支援してきました。両社が連携することで、兵庫県・関西エリアの中小企業の発展と地域経済の活性化に寄与できると考え、本提携に至りました。

株式会社サンテレビジョンとの取り組みについて

詳細を見る :https://www.sun-tv.co.jp/contact/business-matching/

本提携では、サンテレビの情報発信力と、当社のM&A支援実績および専門的知見を掛け合わせ、事業承継・成長戦略に関する情報提供と相談機会の創出を行います。

具体的には、サンテレビが運営する特設ページ等での啓発情報の発信に加え、イベント・セミナーの共同開催、テレビコマーシャルの放映等を通じて、経営者の皆さまに事業承継・成長戦略の選択肢を広く届けます。また、事業承継・成長戦略に課題をお持ちの企業に対しては、M&Aロイヤルアドバイザリーが相談から成約まで一貫して支援します。

株式会社サンテレビジョンよりメッセージ

株式会社サンテレビジョン

サンテレビは1969年に放送を開始して以降、阪神タイガース戦中継などファンから愛される番組制作を続けてきました。また、阪神淡路大震災では被災局として、被災者の目線に立ち、生活情報を中心に放送。地元に密着した放送局として、地域のみなさまとともに歩みを進めてきました。

この度、サンテレビは地域の課題を解決していく存在でもあり続けたいということで、「サンテレビ ビジネスマッチング」をスタートさせます。

この取り組みは、目まぐるしく環境が変化する昨今の状況下で、企業の連携を深めて成長を後押しするもので、サンテレビが果たす役割の一つである地域の活性化に繋がるものと考えております。

地域の未来を明るく照らすには、地域の魅力あふれる人やモノを成長させていくほかありません。

「地域のみなさまのパートナー」として、その一助となるよう、これからも共に歩んでいきます。

代表取締役社長 志賀 俊彦

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社よりメッセージ

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

日本では中小企業が全体の99.7％を占め、3社に1社が後継者不在と言われる時代です。その結果、黒字でありながら廃業を余儀なくされる企業様も少なくありません。

この社会課題に正面から向き合うため、業界トップクラスの実績を持つアドバイザーが集い、M&Aロイヤルアドバイザリーは誕生しました。私たちは事業承継のプロフェッショナルとして、オーナー様の重要なご決断に伴走させていただきたいと考えております。

そして、兵庫県の地域性を深く理解し、長年にわたり経営者に寄り添ってきた地域密着メディアであるサンテレビ様と協業することで、信頼ある情報をより多くのオーナー様へ届けたいと考えました。日本を託される責任を胸に、サンテレビ様とともに、誠実にオーナー様のご決断に寄り添います。

代表取締役社長 橋場 涼

M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

弊社代表・橋場（左）と志賀代表（右）で業務提携締結を発表

M&Aロイヤルアドバイザリーは2021年創業のM&A仲介会社で、創業5期目ながら234名（2026年2月1日時点）の役職員数で運営している国内屈指の事業承継プロフェッショナル集団です。売手企業様へのアドバイザリー業務を担当する企業情報部、買手企業様を担当する提携支援部、会計士や税務のスペシャリストで構成されるコーポレートアドバイザリー部など、各プロセスの専門家による分業化体制が特徴となります。ロイヤルアドバイザリーは業界・地域を問わずに日本全国での事業承継支援が可能で、分業化や専門性の高さによる質、マッチングでのネットワークで高い評価を得ております。

社名 ： M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者：代表取締役社長 橋場 涼

設立：2021 年 11 月 30 日

事業内容：M&A仲介、事業承継支援

会社HP： https://ma-la.co.jp/