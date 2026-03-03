電子契約フリープラン比較｜“無料で実務レベルの運用”を実現するサインタイム

サインタイム株式会社

電子契約サービス「サインタイム」を提供するサインタイム株式会社（東京都港区、代表取締役：ジム・ワイザー）は、実務フローを想定して検証できる電子契約のフリープランを提供しています。

電子契約の導入が進む中、本番導入前に社内運用を確認したい、複数担当者で試したいといったニーズも高まっています。こうした声を背景に、サインタイムでは実務レベルでの運用検証が可能なフリープランを展開しています。

電子契約フリープランの違いとは？導入前に確認すべき比較ポイント

電子契約サービスのフリープランは、操作性や基本機能を確認できる導入前の検証環境です。

しかし、電子契約の無料プランは各社で内容が異なります。

- 1ユーザーのみ利用可能なプラン- 一斉送信が利用できないプラン- テンプレート作成に上限があるプラン

など、実際の業務を想定した検証が難しい場合もあります。

サインタイムの電子契約フリープランが実務検証に適している理由

電子契約フリープラン比較（2026年3月時点）

- 3名まで利用可能（チーム検証に対応）複数担当者での運用テストが可能。社内承認フローを想定した検証ができます。- 一斉送信機能を搭載雇用契約や業務委託契約の一括送信など、実務に近い運用が行えます。- テンプレート作成は無制限契約書テンプレートを自由に作成・再利用可能。継続運用を見据えた確認ができます。- 詳細検索・アクションセンター機能を利用可能契約書管理や進捗管理など、電子契約の管理機能まで無料で検証できます。

現在、電子契約市場では複数サービスがフリープランを提供しています。

主要電子契約サービスのフリープラン内容を整理すると、機能や利用条件には明確な違いがあります。

代表的なサービスとの比較は以下の通りです。

※GMOサインのテンプレート機能は5件までの上限あり

▶ サインタイム・クラウドサイン・GMOサインのフリープラン比較の詳細はこちら(https://www.signtime.com/jp/blog/electronic-contract-free-plan-hikaku/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=freeplan_pr_202603)

電子契約の無料プランと有料プランの違い｜移行を検討する企業が増える理由

電子契約の無料プランで基本機能を確認した後、多くの企業では、

- 契約送信件数の増加- ユーザー数の拡張- ワークフロー機能の活用- セキュリティ強化

などを目的に有料プランを検討します。



電子契約サービスの選定では、「無料で試せるか」だけでなく、本格導入時のコストや管理機能まで比較することが重要です。

▶ サインタイム・クラウドサイン・GMOサインの有料プラン比較はこちら(https://www.signtime.com/jp/signtime-cloudsign-gmosign-comparison/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=freeplan_pr_202603)

（※機能一覧・料金体系・本格運用時の違いを詳しく解説しています）

実務レベルで試せるサインタイムのフリープランを今すぐ開始

サインタイムのフリープランは、初期費用・月額費用ともに無料。登録後すぐに利用できます。

実務に近い環境で電子契約を検証したい企業は、まずはフリープランからご活用ください。

導入前の運用を、無料で具体的に確認できます。

▶ サインタイムのフリープラン登録はこちら(https://app.signtime.com/register?chosen_plan=Otameshi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=freeplan_pr_202603)

フリープラン登録はこちら :https://app.signtime.com/register?chosen_plan=Otameshi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=freeplan_pr_202603

サインタイム株式会社について

サインタイム株式会社は、“ムラ・ムダ・ムリ”を排除するドキュメントワークフロー改革をミッションとする電子署名・承認プラットフォーム企業です。3,000社以上の企業・団体で導入実績を持ち、数分で完結する高速ワークフローと高いセキュリティで、業種を問わず高いユーザー評価を獲得しています。

問合せ先：

本件に関する問い合わせ先：鈴木

pr@signtime.com

TEL：03-6743-8822

ホームページ：https://www.signtime.com/jp/