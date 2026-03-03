株式会社MIXIが『HERP AI Recruiter』β版を導入

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントなど複数の領域で事業を展開する株式会社MIXI（以下、MIXI）が、『HERP AI Recruiter』β版を導入したことをお知らせします。

当社は、『HERP AI Recruiter』β版の提供を通じて、採用業務の効率化と選考体験の品質向上を支援してまいります。

■導入の背景

MIXIでは、全社を挙げて生成AIの活用を推進し、業務変革に取り組んでいます。一方で、候補者の機微なデータを扱う採用領域においては、セキュリティの観点からAI活用に慎重な側面がありました。また、事業の多角化にともない採用難易度が高まる中で、選考における判断の質と一貫性の担保、および面接準備や議事録作成といった手作業の負荷が課題となっていました。そのため、セキュリティ面を担保しながら、業務効率化にとどまらないAI活用を推進できる採用活動のあり方を模索してきました。

こうした中、候補者情報を安全に扱えるセキュリティ設計と、採用管理システム『HERP Hire』上で業務が完結する利便性を高く評価し、『HERP AI Recruiter』β版の導入を決定しました。また、AIが判断を代替するのではなく、客観的な情報整理を通じて「人の判断」を支援するという思想に共感いただいたことも決め手となりました。

■株式会社MIXIからのコメント

人事本部 組織戦略部

組織推進グループ マネージャー 三嶋 佳織 様

HRBPグループ マネージャー 卯木 源一 様

MIXIは、「『心もつながる』場と機会の創造。」をミッションに、スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントなど複数の領域で事業を展開しています。近年は全社的にAI活用を推進し、業務の高度化や意思決定の質向上に取り組んできました。

一方で、採用業務は候補者の個人情報という機微なデータを扱う領域であり、生成AIの活用にはセキュリティやガバナンスの観点から慎重な判断が求められていました。また、組織や事業フェーズごとに求められる人材像が異なる中で、入社後の活躍まで見据えた納得感のある採用判断を、いかに支えていくかも課題となっていました。

こうした課題を解決するため、人の判断を前提にAIの客観的な視点を取り入れ、安全性を担保しながら採用の効率化と判断の質向上を実現できる基盤として、『HERP AI Recruiter』を導入しました。

導入後の社内アンケートでは現場の約8割が「面接準備の負担が軽減された」、約9割が「候補者理解が深まり、面接の質が向上した」と評価しており、さっそく手応えを感じています。今後も、人による主観とAIによる客観的な情報を組み合わせながら採用プロセスの改善を続け、入社後の活躍や組織・事業の成長につながる“採用のその先”まで見据えた納得感のある採用を実現していきます。

■株式会社MIXI様の導入事例

MIXIの「人の主観×AIの客観」で“採用の先”まで見据えた判断を支える HERP AI Recruiter 活用事例

URL：https://lp.herp.cloud/cases/mixi

■『HERP AI Recruiter』β版について

『HERP AI Recruiter』β版は、採用管理システム『HERP Hire』と連携し、AIが一連の採用プロセスを支援するサービスです。書類選考の補助や、面接内容の書き起こし・議事録作成、評価・申し送り案作成などを自動化します。また、データに基づいた選考プロセスの振り返りや改善提案も可能です。採用活動の業務効率化やプロセス改善を実現し、企業が候補者一人ひとりに向き合うことに集中できる環境をつくります。

URL：https://lp.herp.cloud/ai-recruiter

■株式会社MIXIについて

所在地：〒150-6136 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階

代表者：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村弘毅

設立日：1999年6月3日

事業内容：

・スポーツ

・ライフスタイル

・デジタルエンターテインメント

・投資

URL：https://mixi.co.jp/

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、求人メディア『HERP Career』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、人材紹介システム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



