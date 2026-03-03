【速報】平成建設の大工が日本一に！第33回技能グランプリ「建築大工」において、「金賞」および「厚生労働大臣賞」を受賞。出場した大工3名が入賞の快挙。

株式会社 平成建設

2026年2月27日から4日間にわたり、大阪府（会場：インテックス大阪ほか）にて開催された「第33回技能グランプリ」。全30職種の熟練技能者が集結する中、株式会社平成建設（本社：静岡県沼津市）の大工４名が静岡県代表、神奈川県代表として「建築大工」職種に挑み、全国から集まった34名の精鋭と共に、その技能を競い合いました。

この激戦の中、静岡県代表として出場した当社の原田宗広が最高位である「金賞」および「厚生労働大臣賞」を獲得し、見事日本一の座に輝きました。さらに神奈川県代表として出場した渡邊唯希も「銅賞」を獲得。同種目において2名が同時に表彰台へ上るという快挙を達成いたしました。また、樺沢友紀（神奈川県代表）も「敢闘賞」を受賞いたしました。

左から樺沢大工、原田大工、渡邊大工、高嶋大工。

※技能グランプリは、厚生労働省、中央職業能力開発協会、一般社団法人全国技能士会連合会が主催しており、日本全国から選りすぐられた熟練技能者が集結し、技能を競い合う国内最高峰の舞台です。詳しくは「技能グランプリ」オフィシャルサイトはこちら(https://worldskills.jp/skillgrandprix/)。（https://worldskills.jp/skillgrandprix/）

■技能グランプリ「建築大工」受賞結果

● 金賞・厚生労働大臣賞

原田 宗広（はらだ むねひろ）／（株）平成建設・静岡県代表

● 銅賞

渡邊 唯希（わたなべ ゆいき）／（株）平成建設・神奈川県代表

● 敢闘賞

樺沢 友紀（かばさわ ともき）／（株）平成建設・神奈川県代表

【本件に関する取材・お問い合わせ先】

株式会社平成建設 広報担当：安藤

電話番号：055-962-1000（本社）

メールアドレス：masakazu_ando@heiseikensetu.co.jp

激闘の技能グランプリ！

2日間、計12時間の競技の中で、持てる技能を存分に振るい、平成建設から出場した大工全員が制限時間内に課題を完成させ提出。互いの健闘をたたえあいました。

競技中の様子。渡邊大工（手前）、樺沢大工（奥）。出場した大工たち。競技課題は「振垂木小屋組」。

私たちは、全国の腕利きの大工たちと競い合ったこの貴重な経験を糧に、日々の現場においてさらなる高みを目指し、職人集団ならではの卓越した技能をもってお客さまの期待にお応えしてまいります。

大工技能日本一の大工が登場！インスタライブ開催

この度の快挙を記念して、平成建設公式Instagramにてライブ配信を実施いたします！ 見事日本一に輝いた大工の喜びの声はもちろん、共に激戦を戦い抜いたメンバーによる、大会の裏側やライブ配信でしか聞けないエピソードをたっぷりとお届けします。

配信中は、皆様からのお祝いコメントや大会出場に関する質問もリアルタイムで受け付けます。ぜひ公式アカウント（＠heiseikensetsu_official(https://www.instagram.com/heiseikensetsu_official/)）をフォローして、熱気冷めやらぬ生配信をご視聴ください！

【開催概要】

@heiseikensetsu_official(https://www.instagram.com/heiseikensetsu_official/)にて配信。

● 配信テーマ：第33回技能グランプリ 入賞記念！インスタライブ

● 配信日時：2026年３月４日（水）19:30～20:00

● 主な出演：技能グランプリに出場した大工

● 視聴方法：平成建設公式アカウント（@heiseikensetsu_official(https://www.instagram.com/heiseikensetsu_official/)）より配信

● Instagram URL：https://www.instagram.com/heiseikensetsu_official/

配信の見どころ

●日本一になった技能について、課題作品を見ながら大工自らが解説。

●２日間の激闘の様子を生の声でご紹介します。

●練習中に苦労した点や、本番でのプレッシャーなど、結果を出したからこそ語れる「職人のリアルなストーリー」を届けます。

会社概要

社名：株式会社 平成建設

本社所在地：〒410-0022 静岡県沼津市大岡1540-1

代表取締役会長：秋元久雄

取締役社長：田中俊臣

事業内容：建築工事全般（土地活用提案・住宅事業・リフォーム事業）不動産事業

設立：1989年2月

HP：https://www.heiseikensetu.co.jp/