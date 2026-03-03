「補助金、うちの会社で使えるのはどれ？」中小企業向け無料PDF資料を公開

エクスプローラー株式会社

エクスプローラー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西岡 悦代（旧姓：亀谷）、以下「私たち」）は、2026年3月3日、中小企業の経営者向けに無料PDF資料「2026年2月版 IT投資に使える補助金 中小企業向け 補助金戦略ガイド」（全15ページ）を公開しました。

▶ ダウンロードページ：https://ex-plorer.co.jp/subsidy-guide/

公開の背景

2026年中小企業向けの補助金活用

2026年の補助金政策は大きな転換期を迎えています。

従来の「救済型」から「選抜型」へ移行し、中堅企業への飛躍支援、ロボット・AIによる省力化投資、新市場への進出を重視する方向へ変わりました。

一方で、多くの中小企業経営者からは「補助金の種類が多すぎて、どれが自社に合うのかわからない」「申請の締め切りがいつなのか把握できていない」という声を多くいただいています。

本資料は、IT投資を検討している中小企業の経営者が、自社に合った補助金を迷わず判断できることを目的に制作しました。

資料の特徴

1. 補助金7種の早見マップ

「投資規模（大↔小）」と「目的（既存事業強化↔新規事業進出）」の2軸で7種の補助金を整理。全体像をひと目で把握できます。

2. 補助金ごとの「向いてる会社・向いてない会社」

各補助金について、制度概要に加え「向いてる会社」「向いてない会社」を正直に解説。自社の適性をすぐに判断できます。

3. 2026年3月～5月の申請スケジュール一覧

大規模成長投資補助金（第2次：3月26日）、新事業進出補助金（第3回：3月26日）、ものづくり補助金（第23次：4～5月頃）など、主要な締め切りを一覧化しています。

4. 私たちのサービスとの相性を5段階で評価

HP制作、DX支援、AI導入、Google Workspace導入など、各補助金でどのサービスが対象になるかを◎○△×で明示しています。

※金額は目安です。公募回・類型により変動します。

こんな方に読んでほしい資料です

ダウンロード方法

- 補助金に興味はあるが、どれが自社に使えるのか判断できていない経営者- 今期、ITツールの導入や業務改善への投資を計画している方- 申請の締め切りや手続きの全体像を、まず概要として把握したい方

下記ページのフォームにメールアドレスをご入力いただくと、PDFをお送りしています（フリーメール不可）。

▶ https://ex-plorer.co.jp/subsidy-guide/

本資料で伝えたいこと

本資料の最終ページに記載している通り、私たちが最もお伝えしたいのは「補助金ありきで事業を考えると、失敗します」ということです。

正しい順番は、（1）何を解決したいか、（2）その手段としてIT投資が必要か、（3）補助金が使えるか確認--です。

課題が先、補助金は後。

この順番で検討いただくための判断材料として、本資料をご活用ください。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

エクスプローラー株式会社

