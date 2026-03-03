ABB、スマートグリッドEXPOに出展、最大出力400kWの新型急速充電器を初展示

ABB株式会社- 充電規格の多様化に対応する急速充電ソリューションを紹介- NACS規格に対応するA400オールインワン急速充電器を初出展- 1台でCHAdeMOとNACSの両充電規格に対応可能なTerra 184 JN

ABBは、3月17日 (火) ～19日 (木) に東京ビッグサイトで開催されるSMART ENERGY WEEK【春】2026内 第19回 [国際] スマートグリッド展に出展し、次世代EV (電気自動車) および充電規格の多様化に対応する充電ソリューションを展示します。

今回の出展では、NACS規格に対応する最大出力400 kWの新しいA400オールインワン急速充電器を国内で初披露します。ABB E-mobilityの最新モデルで、車両1台では最大367.5 kWで充電します。車両2台では、合計400 kWの出力を各車両の要求に応じて配分します。(5段階：100 kW + 300 kW、150 kW + 250 kW、200 kW + 200 kW、250 kW + 150 kW、300 kW + 100 kW)

また、2025年秋に発売したCHAdeMOとNACSの両充電規格に対応するTerra 184 JN (CHAdeMO + NACS仕様) も展示します。Terra 184 JNは普及が進むEV (電気自動車) の充電規格2種に1台で対応でき、車両１台ではCHAdeMOは最大150kW相当、NACSは最大180kWで充電、車両2台では最大90kWでの同時充電が可能です。既設のCHAdeMO対応モデルTerra 184 JJは、NACS対応へのレトロフィットが可能で、将来的なNACS対応車両の拡大にも迅速に対応できます。

「日本国内では現在、CHAdeMOとNACSの2種類の急速充電規格が併存しており、充電インフラには柔軟性と将来対応力が求められています。今回初展示するA400は、最大出力400kWクラスの高い充電性能と最小クラスの設置面積を両立し、EVオーナーにスマートフォンのようなシームレスで直感的なユーザー体験を提供するABB E-mobilityがグローバルで展開している最新の次世代急速充電器です。また、Terra 184 JNは1台でCHAdeMOとNACSの双方に対応し、メーカー・ディーラー・事業者の皆さまに高い設備効率を提供します。こうしたポートフォリオ拡充を通じて、日本のEV普及と充電インフラの高度化に貢献してまいります」とABB株式会社E-mobility事業部の事業部長である片岡幸朗は述べています。

ABBブース詳細

ブース位置：E73-6 （ホール8）

展示製品：

A400(https://new.abb.com/jp/ev-charging/A400) (NACS + NACS 仕様) [2026年販売開始]

Terra 184 JN(https://new.abb.com/news/ja/detail/128060/abb-introduces-new-terra-184-series-variant-with-chademo-and-nacs-support) （CHAdeMO + NACS仕様）[2025年販売開始]

第19回 [国際] スマートグリッド展における、ABBの展示ソリューションおよび詳細につきましては、こちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.org-d79331e2-aa84-438b-9cc1-4b6c46146807.html#/)をご覧ください。

来場は、こちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1595976375759193-K45)より事前登録ください。

A400 (NACS + NACS仕様) [2026年販売開始] ※イメージ画像Terra 184 JN（CHAdeMO + NACS仕様）[2025年販売開始]

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com(http://www.abb.com/)

ABB E-モビリティは、電気自動車 (EV) 充電ソリューションのグローバルリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。世界最大のEVメーカーや全国のEV充電ネットワーク事業者、フリート企業に選ばれるパートナーです。基礎充電用スマート充電器から高速道路SA/PAなどの経路充電用の急速充電器、物流の電動化、電気バス・トラック充電用ソリューションまで、EV充電ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。