札幌で開催！TVアニメ「名探偵コナン」放送30周年を記念した展覧会！名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービー、オリジナルグッズなど盛りだくさん！
放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展 札幌会場
2026年5月2日(土)～5月31日(日) サッポロファクトリー3条館3階特設会場
1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」。
放送30周年を記念した展覧会『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』を2026年5月2日（土）よりサッポロファクトリー3条館3階特設会場にて開催いたします。
本展では、絵コンテ、アフレコ、主題歌などのエリアを通して、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでの制作の裏側を知ることができます。
絵に色がつき、キャラクターが動き、話し出す、アニメが完成する過程を辿れるほか、30周年の名場面を集約した展示やスペシャルムービー、展覧会限定グッズなど盛りだくさんです！
展示内容を一部ご紹介！
■エントランス
30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎えします。
■イントロダクション
TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙にご紹介します。
■TVアニメ制作過程の裏側をご紹介
＜企画＞
アニメを制作するにあたり、全ては企画立案から始まります。キャラクターデザインや美術設定資料などを展示しています。青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントや、監督のおすすめトリックなどもご紹介します。実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示も必見です！
＜主題歌＞
TVアニメには欠かせない主題歌。TVアニメ「名探偵コナン」の主題歌にスポットを当てて、歴代のCDジャケットや年表を展示しています。
■メモリアルシーン
心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示しています。放送がスタートした1996年から年代順に振り返りましょう。
■サンクスシアター
TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めて企画展スペシャルムービーをお届けします。ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語をぜひ、お楽しみください。
※写真はイメージです。
展覧会について詳しくは公式HPをご確認ください。
イベント公式HP :
https://tvconanten-30th.jp/
チケット情報
入場料
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21750/table/445_1_7a5d9be1871f432e499903fd2c2751a8.jpg?v=202603031051 ]
※税込金額
※2歳以下入場無料
※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。
※「幼児券」は3歳以上～小学生未満が対象となります。
※「学生券」は小学生・中学生・高校生・大学生・短大生・専門学生が対象となります。
※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。
※入場はチケット1枚につき１回限り有効 ※日時指定券ではございません。
※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。
※物販会場のご利用は入場券が必要となります。
■特典付き入場チケット
特典付き入場チケットは、コナンと30キャラクターがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができるグッズ付きの入場券となります。
アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。
※画像はイメージです。
※コナンのアクリルスタンドは付属していません。
※「特典付きチケット」の特典はご入場時、会場入口で半券と引換えにお渡しいたします。
前売券販売期間：2026年2月27日（金）10:00～5月1日（金）23:59
前売券販売場所：セブンチケット
※セブン-イレブン店内設置のマルチコピー機より直接ご購入、またはセブンチケットWEBよりご購入いただけます。
※2026年5月2日（土）以降は、会場入口 および セブンチケット にて当日券を販売いたします。
開催概要
放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展
＜札幌会場＞
●会期
2026年5月2日（土）～5月31日（日）
●開催時間
【土日祝および5/7(木)、5/8(金)】10:00～19:00
【5/11(月)以降の平日】13:00～19:00
※最終入場は18:30
●会場
サッポロファクトリー3条館3階 特設会場（札幌市中央区北2条東4丁目）
●イベント公式HP
https://tvconanten-30th.jp/
●イベント公式X（@CONAN_ten）
https://x.com/CONAN_ten/
●お問い合わせ
STV事業 TEL：011-272-8657（土日祝を除く10:00～17:00 ※会期中は開催時間内対応）
主催／STV札幌テレビ放送
後援／札幌市、札幌市教育委員会
協力／『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展』製作委員会
特別協力／サッポロファクトリー、STVラジオ
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
◆STVイベント
HP ： https://stv.jp/event/tvconanten-30th/
X(@stv_event) ： https://x.com/stv_event/
Instagram(@stv_event) ： https://instagram.com/stv_event/