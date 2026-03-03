札幌で開催！TVアニメ「名探偵コナン」放送30周年を記念した展覧会！名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービー、オリジナルグッズなど盛りだくさん！

写真拡大 (全8枚)

札幌テレビ放送株式会社

放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展　札幌会場


2026年5月2日(土)～5月31日(日) サッポロファクトリー3条館3階特設会場




1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」。


放送30周年を記念した展覧会『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』を2026年5月2日（土）よりサッポロファクトリー3条館3階特設会場にて開催いたします。



本展では、絵コンテ、アフレコ、主題歌などのエリアを通して、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでの制作の裏側を知ることができます。


絵に色がつき、キャラクターが動き、話し出す、アニメが完成する過程を辿れるほか、30周年の名場面を集約した展示やスペシャルムービー、展覧会限定グッズなど盛りだくさんです！



展示内容を一部ご紹介！



■エントランス


30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎えします。






■イントロダクション


TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙にご紹介します。






■TVアニメ制作過程の裏側をご紹介


＜企画＞


アニメを制作するにあたり、全ては企画立案から始まります。キャラクターデザインや美術設定資料などを展示しています。青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントや、監督のおすすめトリックなどもご紹介します。実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示も必見です！






＜主題歌＞


TVアニメには欠かせない主題歌。TVアニメ「名探偵コナン」の主題歌にスポットを当てて、歴代のCDジャケットや年表を展示しています。






■メモリアルシーン


心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示しています。放送がスタートした1996年から年代順に振り返りましょう。






■サンクスシアター


TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めて企画展スペシャルムービーをお届けします。ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語をぜひ、お楽しみください。





※写真はイメージです。



展覧会について詳しくは公式HPをご確認ください。


イベント公式HP :
https://tvconanten-30th.jp/

チケット情報

入場料


[表: https://prtimes.jp/data/corp/21750/table/445_1_7a5d9be1871f432e499903fd2c2751a8.jpg?v=202603031051 ]

※税込金額


※2歳以下入場無料


※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。


※「幼児券」は3歳以上～小学生未満が対象となります。


※「学生券」は小学生・中学生・高校生・大学生・短大生・専門学生が対象となります。


※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。


※入場はチケット1枚につき１回限り有効　※日時指定券ではございません。


※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。


※物販会場のご利用は入場券が必要となります。



■特典付き入場チケット


特典付き入場チケットは、コナンと30キャラクターがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができるグッズ付きの入場券となります。


アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。



※画像はイメージです。


※コナンのアクリルスタンドは付属していません。


※「特典付きチケット」の特典はご入場時、会場入口で半券と引換えにお渡しいたします。







前売券販売期間：2026年2月27日（金）10:00～5月1日（金）23:59


前売券販売場所：セブンチケット


※セブン-イレブン店内設置のマルチコピー機より直接ご購入、またはセブンチケットWEBよりご購入いただけます。


※2026年5月2日（土）以降は、会場入口 および セブンチケット にて当日券を販売いたします。



開催概要


放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展


＜札幌会場＞


●会期


2026年5月2日（土）～5月31日（日）


●開催時間


【土日祝および5/7(木)、5/8(金)】10:00～19:00


【5/11(月)以降の平日】13:00～19:00


※最終入場は18:30


●会場


サッポロファクトリー3条館3階 特設会場（札幌市中央区北2条東4丁目）


●イベント公式HP


https://tvconanten-30th.jp/


●イベント公式X（@CONAN_ten）


https://x.com/CONAN_ten/


●お問い合わせ


STV事業　TEL：011-272-8657（土日祝を除く10:00～17:00 ※会期中は開催時間内対応）



主催／STV札幌テレビ放送


後援／札幌市、札幌市教育委員会


協力／『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展』製作委員会


特別協力／サッポロファクトリー、STVラジオ



(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996




◆STVイベント


HP ： https://stv.jp/event/tvconanten-30th/


X(@stv_event) ： https://x.com/stv_event/


Instagram(@stv_event) ： https://instagram.com/stv_event/