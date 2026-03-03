札幌で開催！TVアニメ「名探偵コナン」放送30周年を記念した展覧会！名場面を集めたエリアや企画展スペシャルムービー、オリジナルグッズなど盛りだくさん！

放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展 札幌会場

札幌テレビ放送株式会社

2026年5月2日(土)～5月31日(日) サッポロファクトリー3条館3階特設会場

1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」。

放送30周年を記念した展覧会『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』を2026年5月2日（土）よりサッポロファクトリー3条館3階特設会場にて開催いたします。

本展では、絵コンテ、アフレコ、主題歌などのエリアを通して、TVアニメ「名探偵コナン」が完成するまでの制作の裏側を知ることができます。

絵に色がつき、キャラクターが動き、話し出す、アニメが完成する過程を辿れるほか、30周年の名場面を集約した展示やスペシャルムービー、展覧会限定グッズなど盛りだくさんです！

展示内容を一部ご紹介！

■エントランス

30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎えします。

■イントロダクション

TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙にご紹介します。

■TVアニメ制作過程の裏側をご紹介

＜企画＞

アニメを制作するにあたり、全ては企画立案から始まります。キャラクターデザインや美術設定資料などを展示しています。青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントや、監督のおすすめトリックなどもご紹介します。実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示も必見です！

＜主題歌＞

TVアニメには欠かせない主題歌。TVアニメ「名探偵コナン」の主題歌にスポットを当てて、歴代のCDジャケットや年表を展示しています。

■メモリアルシーン

心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示しています。放送がスタートした1996年から年代順に振り返りましょう。

■サンクスシアター

TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めて企画展スペシャルムービーをお届けします。ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語をぜひ、お楽しみください。

※写真はイメージです。

展覧会について詳しくは公式HPをご確認ください。

チケット情報

イベント公式HP :https://tvconanten-30th.jp/

入場料

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21750/table/445_1_7a5d9be1871f432e499903fd2c2751a8.jpg?v=202603031051 ]

※税込金額

※2歳以下入場無料

※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。

※「幼児券」は3歳以上～小学生未満が対象となります。

※「学生券」は小学生・中学生・高校生・大学生・短大生・専門学生が対象となります。

※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。

※入場はチケット1枚につき１回限り有効 ※日時指定券ではございません。

※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。

※物販会場のご利用は入場券が必要となります。

■特典付き入場チケット

特典付き入場チケットは、コナンと30キャラクターがデザインされた「アクリルディスプレイスタンド」を会場で受け取ることができるグッズ付きの入場券となります。

アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。

※画像はイメージです。

※コナンのアクリルスタンドは付属していません。

※「特典付きチケット」の特典はご入場時、会場入口で半券と引換えにお渡しいたします。

前売券販売期間：2026年2月27日（金）10:00～5月1日（金）23:59

前売券販売場所：セブンチケット

※セブン-イレブン店内設置のマルチコピー機より直接ご購入、またはセブンチケットWEBよりご購入いただけます。

※2026年5月2日（土）以降は、会場入口 および セブンチケット にて当日券を販売いたします。

開催概要

放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展

＜札幌会場＞

●会期

2026年5月2日（土）～5月31日（日）

●開催時間

【土日祝および5/7(木)、5/8(金)】10:00～19:00

【5/11(月)以降の平日】13:00～19:00

※最終入場は18:30

●会場

サッポロファクトリー3条館3階 特設会場（札幌市中央区北2条東4丁目）

●イベント公式HP

https://tvconanten-30th.jp/

●イベント公式X（@CONAN_ten）

https://x.com/CONAN_ten/

●お問い合わせ

STV事業 TEL：011-272-8657（土日祝を除く10:00～17:00 ※会期中は開催時間内対応）

主催／STV札幌テレビ放送

後援／札幌市、札幌市教育委員会

協力／『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展』製作委員会

特別協力／サッポロファクトリー、STVラジオ

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆STVイベント

HP ： https://stv.jp/event/tvconanten-30th/

X(@stv_event) ： https://x.com/stv_event/

Instagram(@stv_event) ： https://instagram.com/stv_event/