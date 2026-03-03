Hinotori、海外集客を伸ばしたいホテル向けに「OTAの次のステップ」となるインバウンド集客支援を本格展開

株式会社Hinotori

地域観光と宿泊施設のマーケティング支援を行う株式会社Hinotori（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大崎庸平）は、海外集客を強化したい宿泊施設（ホテル・旅館・オーベルジュ等）を対象に、SNS（Reels等）・インフルエンサー施策・広告運用を一つの設計で連動させ、さらにデータ分析基盤（計測・統合・可視化）を整備することで、認知から予約獲得までを一気通貫で支援する「インバウンド集客支援サービス」を本格展開します。

背景｜インバウンド施策は増えた。でも“やり方”が共有されていない

インバウンド需要の回復に伴い、SNS発信や広告、海外向けの取り組みを始める宿泊施設は増えています。一方で現場では、「どの国・地域の、どんな旅行者に、何を、どの順番で届けるか」の設計が難しく、手探りのまま施策が点在しがちです。

その結果、最も取り組みやすい Booking.comやAgodaなどのOTA掲載やエリア検索など“すでに宿泊先を探している層” の接点に寄りやすく、価格・立地の比較の中で埋もれてしまうケースも少なくありません。これは「OTAに依存したい」からではなく、OTA以上の集客ノウハウが業界として不足しており、再現性のある進め方が分からないことが大きな要因です。

さらにSNS、とくにReelsなどの動画は、国・地域によって反応がまったく異なります。同じ素材・同じ見せ方・同じ言語設計では当たり外れが大きく、属人的に頑張るほど「何が効いたのか」が蓄積されません。

Hinotoriは、海外旅行者の意思決定プロセスを起点に、国別の勝ち筋をつくる“設計”と、そこから外さないためのデータ基盤を同時に整え、施策を“当てもの”ではなく“運用モデル”に変えていきます。

※自社で運営する、日本の未だ見ぬ魅力を世界へ届けるSNS『Japan of Japan』は、開始7か月で総フォロワー数40万人を突破。インバウンド向け施策における確かな実績を重ねています。

Hinotoriのインバウンド集客支援｜狙うのは「国別に、選ばれる理由」をつくること

Hinotoriが重視するのは、予約直前の導線最適化だけではありません。旅先を検討する前の段階から接点を持ち、想起→検討→予約までの流れを一つの設計図でつなぎます。

ポイントは3つです。

こんな課題をお持ちの施設に

- 国・地域別に“刺さる見せ方”を作る翻訳ではなく、国ごとの価値観・旅行文脈・反応データから、Reelsや投稿の表現設計を組み直します。- インフルエンサー×広告×SNSを“別々にやらない”影響力だけで選ばず、体験との親和性で設計。コンテンツを広告で増幅し、SNS運用で積み上げます。- データ分析基盤を整え、改善が回る状態をつくるSNS・広告・LP・予約データをつなげ、どの国の、どの企画が、予約に効いたのかを見える化。改善を仕組みにします。

・インバウンド施策に取り組んでいるが、効果が見えづらい

・SNSや広告を実施しているものの、予約につながっている実感がない

・OTA以外の集客ノウハウがなく、“狙って集客する設計”ができていない

・国・地域ごとの反応差（Reels/クリエイティブ）を踏まえた運用まで手が回っていない

・SNS・広告・LP・予約のデータが分断され、改善判断が属人的になっている

支援メニュー｜戦略・実行・改善を一気通貫で支援

1. 海外市場を起点とした集客戦略設計

国・地域ごとの市場特性や意思決定プロセスを踏まえ、ターゲット市場の選定、訴求軸の整理、接点設計を行います。SNS・広告・インフルエンサーが連動する“全体像”を描きます。

2. SNSを軸とした海外向け情報発信・運用支援（Reels含む）

企画～制作～運用～改善まで一貫支援。日本向け投稿の転用ではなく、国別に刺さる表現設計で「旅先候補として想起される状態」をつくります。

3. インフルエンサー・クリエイター施策

目的（認知拡大／理解促進／指名検索）に応じて設計。影響力の大きさだけでなく、体験・ブランドとの親和性を重視し、中長期で効く発信を作ります。

4. 広告運用による認知拡大・集客強化

SNS広告・デジタル広告を活用し、検討フェーズに応じた情報接点を設計。国別・クリエイティブ別に検証し、ターゲティングとクリエイティブを継続改善します。

5. データ分析基盤の整備・検証による継続改善

各施策の成果を「認知・反応・流入・予約」で可視化し、改善を仕組み化します。

（例）

・KPI設計（国別・施策別の定義）

・データ統合（SNSインサイト／広告／LP／予約データ）

・ダッシュボード化と定例PDCA（意思決定を属人化させない運用体制）

ご支援事例

事例１.｜国内大手アパートメントホテル 様

国別の反応データをもとに“刺さる見せ方”を作り直し、海外比率と自社予約流入の基盤を構築

海外市場への認知が十分でなかった宿泊施設に対し、SNSを起点に潜在層向けの情報設計と運用を実施。国別の反応データをもとに改善を重ね、フォロワー構成の海外比率を高めながら、認知拡大から自社予約流入につながる集客基盤を構築しました。

課題

- 集客がOTA中心で、指名・想起が弱い- SNSフォロワーの多くが日本人で、海外向け発信が機能していない

支援内容

- 海外市場を前提としたSNS戦略設計・運用- 海外目線を重視したコンテンツ企画・制作- インフルエンサー施策×広告の組み合わせ- SNS上のアクションと予約データの相関分析による改善

成果

- Instagramフォロワー数：4.5万人 → 10万人（約6か月）- フォロワー構成における海外比率：30％以上増加- SNS起点の自社予約流入が増加事例２.｜東急株式会社 様

SNS・広告・予約データをつなぎ、属人的だった改善判断を“運用モデル”に

施策は実施していたものの、市場・ターゲット・訴求の整理が不十分で、改善判断が属人的になっていました。HinotoriはSNS・広告・予約データを統合的に分析し、データに基づく戦略設計と運用改善を通じて、インバウンド集客と自社予約の強化を支援しました。

課題

- 施策が点在し、全体最適の視点が不足- SNS・広告・LPが分断され、改善判断が属人的- 自社予約比率を高めたいが、打ち手が見えにくい

支援内容

- ブランド／ターゲット戦略の整理- SNSインサイト・予約データ・広告データの統合分析- LP制作・広告運用・SNS運用を連動させた設計- PDCAを前提とした継続改善支援

成果

- Instagramフォロワー数：1.2万人突破（開設8か月）- 広告・LP最適化により、海外向け中長期滞在予約を累計45件獲得- 自社予約導線を新たに構築し、比率を12％まで引き上げ

※本事例の詳細はこちら

https://note.com/hinotori_ryokan/n/ndf990c106721

今後の展望

Hinotoriは、インフルエンサー×広告×SNSを“組み合わせる”だけでなく、国別に勝ち筋を作り、データで積み上げることで、海外市場で「選ばれる理由」を持つ宿泊施設への変革を支援していきます。

無料セミナーのご案内

Hinotori独自のインバウンド集客ノウハウを公開！

「OTA以外、何をすればいい？」から抜け出すインバウンド集客セミナー- 潜在層を取りにいくSNS運用と広告の勝ち筋 -

＜開催日時＞

１. 2026年3月11日（水）12:00～13:00

２. 2026年3月12日（木）12:00～13:00

＜対象者＞

・ホテル、旅館、民泊を含む宿泊施設運営者

・宿泊施設オープン予定の不動産会社

・インバウンド集客をしたい観光施設

※支援業者の参加はお断りしております。

会社概要

株式会社Hinotori

「地域のまごころが報われる世界を創る」をミッションに掲げた、地域観光と地域の宿泊施設の支援に特化したスタートアップ企業です。ブランディング、マーケティング、クリエイティブに強みを持ち、１.地域の魅力と体験を直接取材し、写真と動画で紹介するインバウンド向け予約サイト「Ryokanbook」の開発・運営 ２.地域の宿泊施設のマーケティングを支援するコンサルティングサービスを提供しています。

コーポレートサイト：https://corp.hinotori-trip.com/

支援事例紹介：https://note.com/hinotori_ryokan

運営サービス・メディア

Hinotoriでは、インバウンド旅行者向けの地域特化型OTA「Ryokanbook」や、「まごころ」溢れる地域旅館とその周辺観光スポットやおすすめ旅程を紹介するメディアを運営しています。

自社で運営しているインバウンド向けSNS「Japan of Japan」は開始７ヶ月で総フォロワー40万人を達成。「まだ有名ではないが魅力的」な地域資産を発信し、特別な体験を求めるすべての人にまだ見ぬ日本の魅力をお届けしています。

■運営サービス

Ryokanbook：https://ryokan-book.com/en/

■運営メディア

Ryokanbook公式SNS(台湾語)：

https://www.instagram.com/stories/ryokanbook_tw/(https://www.instagram.com/ryokanbook_tw/)

Japan of Japan（インバウンド向けSNS）：

https://www.youtube.com/@japan_of_japan

Hinotori～まごころに触れる旅メディア～：

https://hinotori-trip.com/media/

大崎庸平 / 株式会社Hinotori 代表

慶應義塾大学商学部卒。シンガポールにてインターン後、PwCコンサルティングに新卒入社、その後コロナ禍に立ち上がったテーマパークSMALL WORLDS・アートアクアリウムでマーケティング部に参画。その後熊野古道に宿を建て集客をしながら地方創生事業を展開する不動産ディベロッパーにて、事業部長・広報室室長を兼任。 趣味はキャンプとサウナと地方旅館巡り。NHKおはよう日本や日経XTREND等のメディアで熊野古道関係の取材出演。

2024年3月 地域観光スタートアップHinotoriを創業