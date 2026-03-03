2026年03月05日 OPEN！　沖縄県北谷町アメリカンビレッジにサプライズや記念日を応援する、指輪・ネックレス・ブレスレットなどのアクセサリー製作体験工房【RAVINA】がオープンします。

株式会社RAVINALA現在、プレオープン中なので予約可能です。ご予約は「じゃらん」で時間指定できます。(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229081/)人気の指輪・ネックレス・ブレスレット

この他にも沖縄の職人が手掛ける、沖縄ハワイアンジュエリーのオーダーも承っております。

沖縄旅行の思い出に

お子様連れも大歓迎、ご家族やご友人と指輪・ペンダントトップの製作体験。

カップルリング、結婚指輪、アニバーサリーリングの製作にもおすすめです。

サプライズ

海を眺めながら、夕日を眺めながら、花火を眺めながら、世界にひとつだけのジュエリーを作りませんか？

お相手様には内緒でサプライズのご協力もさせて頂いております。お花のご用意（お花代別途）や、店内・テラス席の貸し切り（無料）など行っております。お気軽にお電話（070-8404-0550）DMよりご連絡ください。

本格派のお客様にはバングルにご自身で沖縄の模様を入れて頂くことも可能です。指輪（リング）、バングル、ネックレストップ、イヤーカフなど、大切な思い出を形にできます。【RAVINAの特徴】・簡単な製作体験から本格的な製作体験の中からお好きな体験コースが選べます： 金属を溶かす工程からスタートも可能。職人気分を味わえます。・選べる素材： シルバーはもちろん、K10・K18ゴールドやプラチナもご用意。・当日持ち帰りOK： 制作したその日に着けて帰れるので、旅行中の方にも最適。・最高のロケーション： 店内からは沖縄の美しいオーシャンビューが広がります。安心のサポート： スタッフが丁寧にサポートするため、初めての方も安心。【こんなシーンにおすすめ】カップル・ご夫婦・ご友人同士で気軽に ペアリング作りや、記念日デートの特別な思い出に。大切な方への特別なギフトに： 結婚指輪（マリッジリング）やプロポーズリングの制作。サプライズ演出： プロポーズを兼ねた制作体験も全力でサポートします！制作後には無料の記念撮影サービスもございます。沖縄旅行のハイライト、アクティビティ、として、大切な方と一生モノの宝物を作りにいらしてください。

RAVINA Handmade Jewelry Studio（ラビナ ハンドメイド ジュエリー スタジオ）

製作体験絵イング（参考）製作体験ネックレス沖縄限定シーザーリング沖縄限定カラクサリング