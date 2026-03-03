「ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI」のファイナリストたちが、フィナーレの「ONE STORY AWARD 2025 JAPAN」に挑戦

株式会社アフェクトホールディングス

東北、関東、東海、信州・北陸、京都・大阪、九州・沖縄の全国 6 エリアアワードを経て、四年目のフィナーレとなるONE STORY AWARD 2025 JAPANが、「日本文化の発信」をテーマに、神田明神ホールで開催されました。



ファイナリスト1名に贈られる賞、ONE STORY AWARD 2025 JAPAN INTERNATIONAL AMBASSADORは、ワンストーリーアワードのモットーである「心身美在」を体現し、国際交流を通じてさらなる成長が期待される賞です。選出された方は、ニューヨークの舞台にて日本文化の発信およびニューヨークファッションショーへご出演いただきます。

東海大会出場の受賞者紹介

ONE STORY AWARD 2025 TOKAI からは、6名のファイナリストが挑戦し、全員が2026年9月に開催されるNYアワードへの出場の権利を獲得することができました。

6名のファイナリストは、NYファッションウィークシーズンに開催される NYアワードにて、「PALATI1997 コレクション」に出演いただけます。そして、当アワードで1名のみ選ばれる「INTERNATIONAL AMBASSADOR」には、大橋 麻有さんが選ばれました。



前回の末友 麻紀 (株式会社アフェクトホールディングス 専務取締役) に続き、2年連続、2大会連続で東海大会のファイナリストからINTERNATIONAL AMBASSADORが選ばれ、素晴らしい功績を残すことができました。ご協力いただいた企業様や名古屋モード学園様との産学連携もあったお陰です。

◇ ONE STORY AWARD 2025 JAPAN - INTERNATIONAL AMBASSADOR

さらなる成長と活躍が期待されるファイナリスト１名に贈られる賞です。

ONE STORY AWARDのNY大会である「PALATI 1997 コレクション」への出演招待、NY渡航費用、宿泊費用、NY在住ランウェイモデルによるウォーキングレッスン、写真・動画撮影が贈呈されます。



受賞者：大橋 麻有さん

大橋 麻有さん

◇ ONE STORY AWARD 2025 JAPAN - New York スカラシップモデルアワード

「PALATI 1997 コレクション」への出演、NY在住ランウェイモデルによるウォーキングレッスン、写真・動画撮影が贈呈されます。



受賞者：津坂 茉那さん、水谷 陽子さん

津坂 茉那さん水谷 陽子さん

◇ OSA 2025 JAPAN - New York チャレンジモデルアワード

「PALATI 1997 コレクション」への出演の権利が贈呈されます。

受賞者：日比野 桃子さん、速水 友香里さん、パク スミンさん

日比野 桃子さん速水 友香里さんパク スミンさん

◇ ONE STORY AWARD 2025 JAPAN AMBASSADOR

受賞者：速水 友香里さん、大橋 麻有さん、水谷 陽子さん

◇ AWARD of Independence

ゼロから力をはぐくみ、自立してきた方への賞です。

受賞者：津坂 茉那さん、水谷 陽子さん

◇ AWARD of Confidence

困難を越え、自分を信じる力を育んできた方への賞です。

受賞者：速水 友香里さん、大橋 麻有さん

◇ AWARD of Education

分野を越えて学び、自らの人生を更新し続けてきた方への賞です。

受賞者：パク スミンさん

◇ AWARD of Photogenic

笑顔という表現で、希望や勇気を届ける方への賞です。

受賞者：日比野 桃子さん

その他ご協賛者様より、たくさんの賞をそれぞれいただきました。

東海大会 主催者紹介

ONE STORY AWARD TOKAI OFFICE末友 麻紀

石川県出身 1974年10月23日（51歳）

株式会社アフェクトホールディングス 専務取締役

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居宅介護支援事業所、デイサービスの管理者を経験。その他は人材派遣・紹介事業やパーソナルトレーニング事業、飲食事業、ゴルフ・エステ事業など新規事業立ち上げに携わりながら多くの人を輝かせてきた。

【想い】

アフェクトホールディングスグループは「Happiness A Lot -人々にハピネスアロットを届け続けたい-」という理念のもと、ハピネス拡大に向け常に挑戦をし続けております。

「あいち女性輝きカンパニー奨励賞」と「プラチナえるぼし」認定をいただき、これまではグループの仲間たちや携わる方々を輝かせることに尽力して参りました。

今後は地域に根ざし、より多くの人が輝くよう挑戦してまいります。

【受賞歴】

あいち女性輝きカンパニー 奨励賞受賞

プラチナえるぼし認定

【経歴】

2024年 ONE STORY AWARD 2024 JAPAN TOKAI 50sグランプリ

2024年 ONE STORY AWARD 2024 JAPAN インターナショナルアンバサダー

2025年 ONE STORY AWARD 2024 WORLD NY ファッションショー - in NY -

2025年 LUXESTAR 世界大会 2025 LUXESTAR PAGEANTS AMBASSADOR

2025年 ONE STORY AWARD 2025 JAPAN TOKAI 主催

今後の展望

ONE STORY AWARD 2025 TOKAIの主催である株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)は、大会を通して多くの人を輝かせ続けております。今後も、「Happiness a lot」の理念のもと、東海エリアから世界各地で人々が挑戦・成長できる場を提供し続けます。

さらにメインである介護事業においても、この超高齢化社会において業界を切り開くリーディングカンパニーであるべく大きく事業を展開し、また、ボランティアで介護施設をランウェイ・ドレスウォーキング・スピーチをして、たくさんの方々を笑顔にしてまいります。

株式会社アフェクトホールディングス

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど17施設をはじめとして、パーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。 2011年岡崎市に株式会社ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に店舗展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業展開を続ける。



2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で4社のみです(2026年２月現在)。

左から：トモニン・プラチナえるぼし・あいち女性輝きカンパニー奨励賞・あいち女性の活躍プロモーションリーダー

