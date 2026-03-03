『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム　産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼ メッセージ1：Building-as-a-Service パラダイムへの転換

● 建築物は「所有・維持する固定資産」から「サービスとして利用するプラットフォーム」へと根本的に変容しつつある。

● 本白書では、Building-as-a-Service、Energy-as-a-Service（EaaS）、HVAC-as-a-Service（HaaS）、Comfort as a Service（CaaS）、BEMS-as-a-Service、Resilience-as-a-Service（RaaS）など、多層的な"as-a-Service"モデルの台頭を104テーマにわたり体系的に分析している。

● この転換は、建築・不動産・エネルギー・IT産業の境界を再定義し、2030年に向けて新たな収益構造と競争軸を生み出すものである。

▼ メッセージ2：AI・デジタルツイン・VPP融合による建物のOS化

● BIM（Building Information Modeling）、AI品質管理、VPP（仮想発電所）、BEMS、HEMSが統合され、建物は単なる構造物からインテリジェントなオペレーティング・システム（Building OS）へと進化している。

● 本白書は、AI駆動型のエネルギー最適化、予知保全（PMaaS）、DR（デマンドレスポンス）統合、そしてUBEM（都市建物エネルギーモデリング）まで、テクノロジースタック全体を俯瞰する構成となっている。

● ビルオートメーション市場は2025年の1,017億ドルから2030年には1,911億ドルへと拡大する見通しである。

▼ メッセージ3：カーボンニュートラル・LCA・素材革新の加速

● NZEB/ZEH規制の強化、DAC-in-Buildings（建物内直接空気回収）、CLT/LVL（直交集成板/単板積層材）等の木質構造材料、MICP（微生物誘導炭酸カルシウム沈殿）といった先端素材・技術が、建設産業のカーボンニュートラル化を加速させている。

● グリーンビル市場全体は2025年の7,025億ドルから2030年に9,587億ドルへ成長（CAGR 8.1%）、NZEB市場は384億ドルから1,125億ドルへ急拡大（CAGR 19.6%）すると予測されている。

● グリーン建材市場も3,687億ドルから7,089億ドルへ倍増する見込みである（CAGR 14%）。

▼ メッセージ4：市場セグメント別規移（2025 → 2030F）

本白書が網羅する主要10セグメントの市場規模を2025年実績と2030年予測で比較。グリーンビル全体市場が最大規模を維持する一方、NZEB市場（CAGR 19.6%）やスマートホーム市場（CAGR 27.0%）が突出した成長率を示す。V2G/V2X市場も6.3億ドルから16.9億ドルへ急成長が見込まれる（CAGR 21.7%）。BEMS市場は296億ドルから584億ドルへ拡大（CAGR 14.5%）、Deep Retrofit市場も規制強化を背景に堅調な成長を維持する。

■ 利用シーン／活用内容

本白書は、多様なステークホルダーが各々の業務課題に応じて活用できる構成となっている。

▼ 経営層・事業戦略部門

中期経営計画策定

2026-2030市場予測データ（3シナリオ）を経営計画のベースラインとして活用

新規事業探索

104テーマ×ビジネスモデル分析から、XaaS型新規事業機会を特定

M&A・アライアンス検討

各テーマに記載のスタートアップ動向・参入企業を、投資・提携先の選定に活用

ESG/サステナビリティ戦略

カーボンニュートラル・LCA関連テーマを、ESG開示・目標設定の根拠として活用

▼ 事業企画・マーケティング部門

市場参入戦略策定

4地域分析（日本・北米・欧州・中国/APAC）による地域別アプローチ設計

競合・ポジショニング分析

Schneider Electric、Siemens、Johnson Controls等の主要企業戦略動向を把握

製品・サービス企画

EaaS、HaaS、CaaS、RaaS等の新興サービスモデルから自社の製品戦略を構築

▼ 技術・R&D部門

技術ロードマップ策定

BIM-VPP連携、AI-BEMS統合、DAC-in-Buildings等の先端技術動向を研究開発計画に反映

標準化・規格対応

NZEB/ZEB規制、EPBD改正、Performance-Based Contract等の規制動向をモニタリング

アーキテクチャ設計

Building OS、API統合、BACnet/Modbus等の技術基盤の方向性を確認

▼ 金融・投資部門

REIT・不動産投資

グリーンビル適合物件の資産価値向上シナリオ分析

インフラファンド

VPP、DR、PPA/VPPA等のエネルギーインフラ投資判断の参考資料

ESGファイナンス GIaaS（Green Infrastructure as a Service）、ESG指標連動型の投融資評価

■ アクションプラン／提言骨子

▼ 短期（2026-2027）：基盤構築フェーズ

● NZEB/ZEH対応ロードマップの策定

- 規制強化スケジュールを踏まえ、自社の建築ポートフォリオにおけるNZEB適合計画を策定する。NZEB市場はCAGR 19.6%で急成長しており、早期対応が競争優位の源泉となる。

● Building OS基盤への投資判断

- BIM、BEMS、IoTプラットフォームの統合アーキテクチャを設計し、レガシーシステムからの移行計画を開始する。BEMS市場は2030年に584億ドルに達する見通しであり、投資回収の確度は高い。

● EaaS/XaaSモデルのパイロット導入

- Energy-as-a-Service、BEMS-as-a-Service等のサービスモデルを既存建物の一部で試験導入し、OPEX転換の効果を検証する。

▼ 中期（2027-2029）：スケーリングフェーズ

● VPP・DR統合プラットフォームの構築

- 自社管理建物群をVPP（仮想発電所）ネットワークに組み込み、DR（デマンドレスポンス）による収益化を実現する。V2G/V2X連携も含めた統合エネルギーマネジメントを展開する。

● Deep Retrofit事業の本格展開

- 既存建築ストックのDeep Retrofit（大規模省エネ改修）をESCO/PPPスキームで推進し、35-74%のエネルギー削減を達成する。

● AI・デジタルツイン活用の高度化

- AI駆動型の予知保全（PMaaS）、UBEM（都市建物エネルギーモデリング）、BIM-デジタルツイン連携を本格導入する。

▼ 長期（2029-2030）：変革完遂フェーズ

● カーボンニュートラル建築の標準化

- LCA（ライフサイクルアセスメント）、MRV（計測・報告・検証）体制を整備し、建物単位のカーボンフットプリント管理を標準化する。

● セクターカップリング・モビリティ統合

- V2G/V2H/V2B、MaaS（Mobility as a Service）、e-Fuels/SAFとの連携による、Well-to-Wheel視点での建物-モビリティ統合を実現する。

● Eco-DRR・レジリエンスの組み込み

- Nature-based Solutions（NbS）、Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）、Resilience-as-a-Serviceを建物運営に統合し、気候変動適応とレジリエンス確保を同時達成する。

■ 推奨読者

（推奨読者プロファイル／想定される役職・部門／主な関心テーマ）

建設・不動産企業の経営層

CEO、CSO、事業部長

↓

NZEB構想、BaaS転換、ESG戦略

エネルギー事業者

新規事業開発、DX推進

↓

VPP、DR、EaaS、P2P電力取引

ビルメンテナンス・FM企業

技術部門長、DX担当

↓

BEMS、BAS、AI予知保全、HaaS

住宅メーカー・工務店

商品企画、技術開発

↓

ZEH、スマートホーム、HEMS、Deep Retrofit

自治体・公的機関

環境政策、都市計画

↓

NZEB規制、Eco-DRR、GIaaS、カーボンニュートラル

IT・テクノロジー企業

IoT事業、プラットフォーム戦略

↓

Building OS、API統合、AI-BEMS、UBEM

金融機関・投資家

ESG投資、インフラファンド

↓

REIT、PPA/VPPA、GIaaS、ESGファイナンス

コンサルティング・シンクタンク

産業アナリスト、市場調査

↓

全104テーマの横断分析、市場規模データ

■ 達成が勧められるゴール

▼ 市場機会の定量的把握

- グリーンビル市場（9,587億ドル、2030年）、NZEB市場（1,125億ドル、2030年）、スマートホーム市場（5,373億ドル、2030年）等の成長見通しを、自社の事業計画に反映すること。

▼ 技術ポートフォリオの最適化

- BIM、AI、VPP、BEMS、IoT、V2Xなど複層的な技術スタックの中から、自社リソースとの適合性が高い領域を選定し、投資優先順位を確定すること。

▼ ビジネスモデル転換シナリオの構築

- 従来型のEPC（設計・調達・施工）モデルから、XaaS型・パフォーマンスベース型契約への移行計画を具体化すること。

規制・政策対応の先行準備

▼ - NZEB義務化、EPBD改正、ZEH基準強化等の規制スケジュールを踏まえた、コンプライアンス対応ロードマップを策定すること。

▼ カーボンニュートラル目標達成への道筋確保

- LCA、MRV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL等を組み合わせた、建物単位のネットゼロ達成シナリオを設計すること。

■ 本白書の10カテゴリ体系

（カテゴリ／テーマ領域／主要キーワード）

A：NZEB・サステナブル建設構想

↓

Building-as-a-Service、NZEB戦略、BIM-VPP連携

B：エネルギー管理・スマートオペレーション

↓

AI/OS型エネルギー管理、NbS、IEQ、Comfort as a Service

C：インフラ・レジリエンス・防災

↓

PBI、RaaS、GIaaS、Eco-DRR、PMaaS

D：総合戦略・ロードマップ

↓

EaaS包括戦略、NZEB/ZEHロードマップ

E：ZEH・住宅・リフォーム

↓

ZEH、Deep Retrofit、MV/ESCO、住宅AI

F：エネルギーインフラ・DR/VPP

↓

BEMS、BAS、VPP、PPA/VPPA、AMI/ADMS

G：EV・V2X連携

↓

VG/VH/VB、EaaS-EV連携、V2G

H：AIビルディング・スマートビルOS

↓

AI-BEMS、UBEM、HEMS-VPP、ヘルステック

I：セクターカップリング・モビリティ

↓

Well-to-Wheel、HEMS、DR-VPP、BOS

J：カーボンニュートラル・LCA・素材

↓

BIPV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL、MICP、MRV

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670539

▼▼▼

サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670540

▼▼▼

↓＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/new-approach-in-the-recycling-field-multi-angle-analysis.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年2月25日

● ページ数

880ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249