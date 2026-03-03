『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム 産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ
一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。
■ 本白書編纂チームからのご案内
■ キーメッセージ
▼ メッセージ1：Building-as-a-Service パラダイムへの転換
● 建築物は「所有・維持する固定資産」から「サービスとして利用するプラットフォーム」へと根本的に変容しつつある。
● 本白書では、Building-as-a-Service、Energy-as-a-Service（EaaS）、HVAC-as-a-Service（HaaS）、Comfort as a Service（CaaS）、BEMS-as-a-Service、Resilience-as-a-Service（RaaS）など、多層的な"as-a-Service"モデルの台頭を104テーマにわたり体系的に分析している。
● この転換は、建築・不動産・エネルギー・IT産業の境界を再定義し、2030年に向けて新たな収益構造と競争軸を生み出すものである。
▼ メッセージ2：AI・デジタルツイン・VPP融合による建物のOS化
● BIM（Building Information Modeling）、AI品質管理、VPP（仮想発電所）、BEMS、HEMSが統合され、建物は単なる構造物からインテリジェントなオペレーティング・システム（Building OS）へと進化している。
● 本白書は、AI駆動型のエネルギー最適化、予知保全（PMaaS）、DR（デマンドレスポンス）統合、そしてUBEM（都市建物エネルギーモデリング）まで、テクノロジースタック全体を俯瞰する構成となっている。
● ビルオートメーション市場は2025年の1,017億ドルから2030年には1,911億ドルへと拡大する見通しである。
▼ メッセージ3：カーボンニュートラル・LCA・素材革新の加速
● NZEB/ZEH規制の強化、DAC-in-Buildings（建物内直接空気回収）、CLT/LVL（直交集成板/単板積層材）等の木質構造材料、MICP（微生物誘導炭酸カルシウム沈殿）といった先端素材・技術が、建設産業のカーボンニュートラル化を加速させている。
● グリーンビル市場全体は2025年の7,025億ドルから2030年に9,587億ドルへ成長（CAGR 8.1%）、NZEB市場は384億ドルから1,125億ドルへ急拡大（CAGR 19.6%）すると予測されている。
● グリーン建材市場も3,687億ドルから7,089億ドルへ倍増する見込みである（CAGR 14%）。
▼ メッセージ4：市場セグメント別規移（2025 → 2030F）
本白書が網羅する主要10セグメントの市場規模を2025年実績と2030年予測で比較。グリーンビル全体市場が最大規模を維持する一方、NZEB市場（CAGR 19.6%）やスマートホーム市場（CAGR 27.0%）が突出した成長率を示す。V2G/V2X市場も6.3億ドルから16.9億ドルへ急成長が見込まれる（CAGR 21.7%）。BEMS市場は296億ドルから584億ドルへ拡大（CAGR 14.5%）、Deep Retrofit市場も規制強化を背景に堅調な成長を維持する。
■ 利用シーン／活用内容
本白書は、多様なステークホルダーが各々の業務課題に応じて活用できる構成となっている。
▼ 経営層・事業戦略部門
中期経営計画策定
2026-2030市場予測データ（3シナリオ）を経営計画のベースラインとして活用
新規事業探索
104テーマ×ビジネスモデル分析から、XaaS型新規事業機会を特定
M&A・アライアンス検討
各テーマに記載のスタートアップ動向・参入企業を、投資・提携先の選定に活用
ESG/サステナビリティ戦略
カーボンニュートラル・LCA関連テーマを、ESG開示・目標設定の根拠として活用
▼ 事業企画・マーケティング部門
市場参入戦略策定
4地域分析（日本・北米・欧州・中国/APAC）による地域別アプローチ設計
競合・ポジショニング分析
Schneider Electric、Siemens、Johnson Controls等の主要企業戦略動向を把握
製品・サービス企画
EaaS、HaaS、CaaS、RaaS等の新興サービスモデルから自社の製品戦略を構築
▼ 技術・R&D部門
技術ロードマップ策定
BIM-VPP連携、AI-BEMS統合、DAC-in-Buildings等の先端技術動向を研究開発計画に反映
標準化・規格対応
NZEB/ZEB規制、EPBD改正、Performance-Based Contract等の規制動向をモニタリング
アーキテクチャ設計
Building OS、API統合、BACnet/Modbus等の技術基盤の方向性を確認
▼ 金融・投資部門
REIT・不動産投資
グリーンビル適合物件の資産価値向上シナリオ分析
インフラファンド
VPP、DR、PPA/VPPA等のエネルギーインフラ投資判断の参考資料
ESGファイナンス GIaaS（Green Infrastructure as a Service）、ESG指標連動型の投融資評価
■ アクションプラン／提言骨子
▼ 短期（2026-2027）：基盤構築フェーズ
● NZEB/ZEH対応ロードマップの策定
- 規制強化スケジュールを踏まえ、自社の建築ポートフォリオにおけるNZEB適合計画を策定する。NZEB市場はCAGR 19.6%で急成長しており、早期対応が競争優位の源泉となる。
● Building OS基盤への投資判断
- BIM、BEMS、IoTプラットフォームの統合アーキテクチャを設計し、レガシーシステムからの移行計画を開始する。BEMS市場は2030年に584億ドルに達する見通しであり、投資回収の確度は高い。
● EaaS/XaaSモデルのパイロット導入
- Energy-as-a-Service、BEMS-as-a-Service等のサービスモデルを既存建物の一部で試験導入し、OPEX転換の効果を検証する。
▼ 中期（2027-2029）：スケーリングフェーズ
● VPP・DR統合プラットフォームの構築
- 自社管理建物群をVPP（仮想発電所）ネットワークに組み込み、DR（デマンドレスポンス）による収益化を実現する。V2G/V2X連携も含めた統合エネルギーマネジメントを展開する。
● Deep Retrofit事業の本格展開
- 既存建築ストックのDeep Retrofit（大規模省エネ改修）をESCO/PPPスキームで推進し、35-74%のエネルギー削減を達成する。
● AI・デジタルツイン活用の高度化
- AI駆動型の予知保全（PMaaS）、UBEM（都市建物エネルギーモデリング）、BIM-デジタルツイン連携を本格導入する。
▼ 長期（2029-2030）：変革完遂フェーズ
● カーボンニュートラル建築の標準化
- LCA（ライフサイクルアセスメント）、MRV（計測・報告・検証）体制を整備し、建物単位のカーボンフットプリント管理を標準化する。
● セクターカップリング・モビリティ統合
- V2G/V2H/V2B、MaaS（Mobility as a Service）、e-Fuels/SAFとの連携による、Well-to-Wheel視点での建物-モビリティ統合を実現する。
● Eco-DRR・レジリエンスの組み込み
- Nature-based Solutions（NbS）、Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）、Resilience-as-a-Serviceを建物運営に統合し、気候変動適応とレジリエンス確保を同時達成する。
■ 推奨読者
（推奨読者プロファイル／想定される役職・部門／主な関心テーマ）
建設・不動産企業の経営層
CEO、CSO、事業部長
↓
NZEB構想、BaaS転換、ESG戦略
エネルギー事業者
新規事業開発、DX推進
↓
VPP、DR、EaaS、P2P電力取引
ビルメンテナンス・FM企業
技術部門長、DX担当
↓
BEMS、BAS、AI予知保全、HaaS
住宅メーカー・工務店
商品企画、技術開発
↓
ZEH、スマートホーム、HEMS、Deep Retrofit
自治体・公的機関
環境政策、都市計画
↓
NZEB規制、Eco-DRR、GIaaS、カーボンニュートラル
IT・テクノロジー企業
IoT事業、プラットフォーム戦略
↓
Building OS、API統合、AI-BEMS、UBEM
金融機関・投資家
ESG投資、インフラファンド
↓
REIT、PPA/VPPA、GIaaS、ESGファイナンス
コンサルティング・シンクタンク
産業アナリスト、市場調査
↓
全104テーマの横断分析、市場規模データ
■ 達成が勧められるゴール
▼ 市場機会の定量的把握
- グリーンビル市場（9,587億ドル、2030年）、NZEB市場（1,125億ドル、2030年）、スマートホーム市場（5,373億ドル、2030年）等の成長見通しを、自社の事業計画に反映すること。
▼ 技術ポートフォリオの最適化
- BIM、AI、VPP、BEMS、IoT、V2Xなど複層的な技術スタックの中から、自社リソースとの適合性が高い領域を選定し、投資優先順位を確定すること。
▼ ビジネスモデル転換シナリオの構築
- 従来型のEPC（設計・調達・施工）モデルから、XaaS型・パフォーマンスベース型契約への移行計画を具体化すること。
規制・政策対応の先行準備
▼ - NZEB義務化、EPBD改正、ZEH基準強化等の規制スケジュールを踏まえた、コンプライアンス対応ロードマップを策定すること。
▼ カーボンニュートラル目標達成への道筋確保
- LCA、MRV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL等を組み合わせた、建物単位のネットゼロ達成シナリオを設計すること。
■ 本白書の10カテゴリ体系
（カテゴリ／テーマ領域／主要キーワード）
A：NZEB・サステナブル建設構想
↓
Building-as-a-Service、NZEB戦略、BIM-VPP連携
B：エネルギー管理・スマートオペレーション
↓
AI/OS型エネルギー管理、NbS、IEQ、Comfort as a Service
C：インフラ・レジリエンス・防災
↓
PBI、RaaS、GIaaS、Eco-DRR、PMaaS
D：総合戦略・ロードマップ
↓
EaaS包括戦略、NZEB/ZEHロードマップ
E：ZEH・住宅・リフォーム
↓
ZEH、Deep Retrofit、MV/ESCO、住宅AI
F：エネルギーインフラ・DR/VPP
↓
BEMS、BAS、VPP、PPA/VPPA、AMI/ADMS
G：EV・V2X連携
↓
VG/VH/VB、EaaS-EV連携、V2G
H：AIビルディング・スマートビルOS
↓
AI-BEMS、UBEM、HEMS-VPP、ヘルステック
I：セクターカップリング・モビリティ
↓
Well-to-Wheel、HEMS、DR-VPP、BOS
J：カーボンニュートラル・LCA・素材
↓
BIPV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL、MICP、MRV
［以上］
