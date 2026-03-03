『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム　産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。









■　本白書編纂チームからのご案内



■ キーメッセージ



▼　メッセージ1：Building-as-a-Service パラダイムへの転換



●　建築物は「所有・維持する固定資産」から「サービスとして利用するプラットフォーム」へと根本的に変容しつつある。



●　本白書では、Building-as-a-Service、Energy-as-a-Service（EaaS）、HVAC-as-a-Service（HaaS）、Comfort as a Service（CaaS）、BEMS-as-a-Service、Resilience-as-a-Service（RaaS）など、多層的な"as-a-Service"モデルの台頭を104テーマにわたり体系的に分析している。



●　この転換は、建築・不動産・エネルギー・IT産業の境界を再定義し、2030年に向けて新たな収益構造と競争軸を生み出すものである。



▼　メッセージ2：AI・デジタルツイン・VPP融合による建物のOS化



●　BIM（Building Information Modeling）、AI品質管理、VPP（仮想発電所）、BEMS、HEMSが統合され、建物は単なる構造物からインテリジェントなオペレーティング・システム（Building OS）へと進化している。



●　本白書は、AI駆動型のエネルギー最適化、予知保全（PMaaS）、DR（デマンドレスポンス）統合、そしてUBEM（都市建物エネルギーモデリング）まで、テクノロジースタック全体を俯瞰する構成となっている。



●　ビルオートメーション市場は2025年の1,017億ドルから2030年には1,911億ドルへと拡大する見通しである。



▼　メッセージ3：カーボンニュートラル・LCA・素材革新の加速



●　NZEB/ZEH規制の強化、DAC-in-Buildings（建物内直接空気回収）、CLT/LVL（直交集成板/単板積層材）等の木質構造材料、MICP（微生物誘導炭酸カルシウム沈殿）といった先端素材・技術が、建設産業のカーボンニュートラル化を加速させている。



●　グリーンビル市場全体は2025年の7,025億ドルから2030年に9,587億ドルへ成長（CAGR 8.1%）、NZEB市場は384億ドルから1,125億ドルへ急拡大（CAGR 19.6%）すると予測されている。



●　グリーン建材市場も3,687億ドルから7,089億ドルへ倍増する見込みである（CAGR 14%）。



▼　メッセージ4：市場セグメント別規移（2025 → 2030F）



本白書が網羅する主要10セグメントの市場規模を2025年実績と2030年予測で比較。グリーンビル全体市場が最大規模を維持する一方、NZEB市場（CAGR 19.6%）やスマートホーム市場（CAGR 27.0%）が突出した成長率を示す。V2G/V2X市場も6.3億ドルから16.9億ドルへ急成長が見込まれる（CAGR 21.7%）。BEMS市場は296億ドルから584億ドルへ拡大（CAGR 14.5%）、Deep Retrofit市場も規制強化を背景に堅調な成長を維持する。



■ 利用シーン／活用内容



本白書は、多様なステークホルダーが各々の業務課題に応じて活用できる構成となっている。



▼　経営層・事業戦略部門



中期経営計画策定


2026-2030市場予測データ（3シナリオ）を経営計画のベースラインとして活用



新規事業探索


104テーマ×ビジネスモデル分析から、XaaS型新規事業機会を特定



M&A・アライアンス検討


各テーマに記載のスタートアップ動向・参入企業を、投資・提携先の選定に活用



ESG/サステナビリティ戦略


カーボンニュートラル・LCA関連テーマを、ESG開示・目標設定の根拠として活用



▼　事業企画・マーケティング部門



市場参入戦略策定


4地域分析（日本・北米・欧州・中国/APAC）による地域別アプローチ設計



競合・ポジショニング分析


Schneider Electric、Siemens、Johnson Controls等の主要企業戦略動向を把握



製品・サービス企画


EaaS、HaaS、CaaS、RaaS等の新興サービスモデルから自社の製品戦略を構築



▼　技術・R&D部門



技術ロードマップ策定


BIM-VPP連携、AI-BEMS統合、DAC-in-Buildings等の先端技術動向を研究開発計画に反映



標準化・規格対応


NZEB/ZEB規制、EPBD改正、Performance-Based Contract等の規制動向をモニタリング



アーキテクチャ設計


Building OS、API統合、BACnet/Modbus等の技術基盤の方向性を確認



▼　金融・投資部門



REIT・不動産投資


グリーンビル適合物件の資産価値向上シナリオ分析



インフラファンド


VPP、DR、PPA/VPPA等のエネルギーインフラ投資判断の参考資料


ESGファイナンス GIaaS（Green Infrastructure as a Service）、ESG指標連動型の投融資評価




■ アクションプラン／提言骨子



▼　短期（2026-2027）：基盤構築フェーズ



●　NZEB/ZEH対応ロードマップの策定


- 規制強化スケジュールを踏まえ、自社の建築ポートフォリオにおけるNZEB適合計画を策定する。NZEB市場はCAGR 19.6%で急成長しており、早期対応が競争優位の源泉となる。



●　Building OS基盤への投資判断


- BIM、BEMS、IoTプラットフォームの統合アーキテクチャを設計し、レガシーシステムからの移行計画を開始する。BEMS市場は2030年に584億ドルに達する見通しであり、投資回収の確度は高い。



●　EaaS/XaaSモデルのパイロット導入


- Energy-as-a-Service、BEMS-as-a-Service等のサービスモデルを既存建物の一部で試験導入し、OPEX転換の効果を検証する。



▼　中期（2027-2029）：スケーリングフェーズ



●　VPP・DR統合プラットフォームの構築


- 自社管理建物群をVPP（仮想発電所）ネットワークに組み込み、DR（デマンドレスポンス）による収益化を実現する。V2G/V2X連携も含めた統合エネルギーマネジメントを展開する。



●　Deep Retrofit事業の本格展開


- 既存建築ストックのDeep Retrofit（大規模省エネ改修）をESCO/PPPスキームで推進し、35-74%のエネルギー削減を達成する。



●　AI・デジタルツイン活用の高度化


- AI駆動型の予知保全（PMaaS）、UBEM（都市建物エネルギーモデリング）、BIM-デジタルツイン連携を本格導入する。



▼　長期（2029-2030）：変革完遂フェーズ



●　カーボンニュートラル建築の標準化


- LCA（ライフサイクルアセスメント）、MRV（計測・報告・検証）体制を整備し、建物単位のカーボンフットプリント管理を標準化する。



●　セクターカップリング・モビリティ統合


- V2G/V2H/V2B、MaaS（Mobility as a Service）、e-Fuels/SAFとの連携による、Well-to-Wheel視点での建物-モビリティ統合を実現する。



●　Eco-DRR・レジリエンスの組み込み


- Nature-based Solutions（NbS）、Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）、Resilience-as-a-Serviceを建物運営に統合し、気候変動適応とレジリエンス確保を同時達成する。




■ 推奨読者



（推奨読者プロファイル／想定される役職・部門／主な関心テーマ）



建設・不動産企業の経営層


CEO、CSO、事業部長


　　↓


NZEB構想、BaaS転換、ESG戦略



エネルギー事業者


新規事業開発、DX推進


　　↓


VPP、DR、EaaS、P2P電力取引



ビルメンテナンス・FM企業


技術部門長、DX担当


　　↓


BEMS、BAS、AI予知保全、HaaS



住宅メーカー・工務店


商品企画、技術開発


　　↓


ZEH、スマートホーム、HEMS、Deep Retrofit



自治体・公的機関


環境政策、都市計画


　　↓


NZEB規制、Eco-DRR、GIaaS、カーボンニュートラル



IT・テクノロジー企業


IoT事業、プラットフォーム戦略


　　↓


Building OS、API統合、AI-BEMS、UBEM



金融機関・投資家


ESG投資、インフラファンド


　　↓


REIT、PPA/VPPA、GIaaS、ESGファイナンス



コンサルティング・シンクタンク


産業アナリスト、市場調査


　　↓


全104テーマの横断分析、市場規模データ




■　達成が勧められるゴール



▼　市場機会の定量的把握


- グリーンビル市場（9,587億ドル、2030年）、NZEB市場（1,125億ドル、2030年）、スマートホーム市場（5,373億ドル、2030年）等の成長見通しを、自社の事業計画に反映すること。



▼　技術ポートフォリオの最適化


- BIM、AI、VPP、BEMS、IoT、V2Xなど複層的な技術スタックの中から、自社リソースとの適合性が高い領域を選定し、投資優先順位を確定すること。



▼　ビジネスモデル転換シナリオの構築


- 従来型のEPC（設計・調達・施工）モデルから、XaaS型・パフォーマンスベース型契約への移行計画を具体化すること。



規制・政策対応の先行準備


▼　 - NZEB義務化、EPBD改正、ZEH基準強化等の規制スケジュールを踏まえた、コンプライアンス対応ロードマップを策定すること。



▼　カーボンニュートラル目標達成への道筋確保


- LCA、MRV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL等を組み合わせた、建物単位のネットゼロ達成シナリオを設計すること。




■ 本白書の10カテゴリ体系



（カテゴリ／テーマ領域／主要キーワード）



A：NZEB・サステナブル建設構想


　　↓


Building-as-a-Service、NZEB戦略、BIM-VPP連携



B：エネルギー管理・スマートオペレーション


　　↓


AI/OS型エネルギー管理、NbS、IEQ、Comfort as a Service



C：インフラ・レジリエンス・防災


　　↓


PBI、RaaS、GIaaS、Eco-DRR、PMaaS



D：総合戦略・ロードマップ


　　↓


EaaS包括戦略、NZEB/ZEHロードマップ



E：ZEH・住宅・リフォーム


　　↓


ZEH、Deep Retrofit、MV/ESCO、住宅AI



F：エネルギーインフラ・DR/VPP


　　↓


BEMS、BAS、VPP、PPA/VPPA、AMI/ADMS



G：EV・V2X連携


　　↓


VG/VH/VB、EaaS-EV連携、V2G



H：AIビルディング・スマートビルOS


　　↓


AI-BEMS、UBEM、HEMS-VPP、ヘルステック



I：セクターカップリング・モビリティ


　　↓


Well-to-Wheel、HEMS、DR-VPP、BOS



J：カーボンニュートラル・LCA・素材


　　↓


BIPV、DAC-in-Buildings、CLT/LVL、MICP、MRV




［以上］



┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌



▼　内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。


　　▼▼▼


サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版　製本版


https://www.x-sophia.com/?pid=190670539



　　▼▼▼


サステナブル建設／グリーンビル／ネットゼロビル（NZEB）／スマートホーム産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版　PDF版


https://www.x-sophia.com/?pid=190670540



　　▼▼▼


　↓＜目次＞


https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/new-approach-in-the-recycling-field-multi-angle-analysis.html



（※　「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）



●　監修・発行：



発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



●　発刊日



2026年2月25日



●　ページ数


880ページ



■　法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）



法人概要


http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info



当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト


http://www.x-sophia.com/



■　法人のご紹介



当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。



このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。



本店・連絡先（お問い合わせ先）


〒140-0004


東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー


Tel：03-5843-4365


Fax：03-6856-2861


Mobile:080-8533-9249