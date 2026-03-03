水ing役員人事のお知らせ

水ing株式会社

水ing株式会社（社長：安田真規、本社：東京都港区）は、2026 年度の役員人事を下記のとおりお知らせします。

【役員人事】

・監査役 ※2025年3月2日付

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134915/table/106_1_bf99655ae13f015b28e29e09427df348.jpg?v=202603031051 ]

◇水ing（すいんぐ）グループについて◇

水ing(読み︓すいんぐ)は、「生命の源である『水』を通じていつまでも社会に貢献し続ける『ing』」を経営理念に掲げ、水処理施設（浄水場、下水処理場、汚泥再生処理センター、し尿処理場、民間施設等）の設計・建設から運営、維持管理までをトータルに手掛けています（運転・維持管理の拠点は、国内約300か所）。

“水の先をつくれ。”というブランドメッセージのもと、地域の暮らしの課題に目を向け、安全安心な水環境を提供し続けるとともに、水を通じて、暮らしと街の未来を支えています。

公式WEBサイト :https://www.swing-w.com