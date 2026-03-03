【運用開始】不動産投資の「常識」を覆す。「出口を縛らない無期限運用」×「投資家同士の持分売買」を実現した新ファンドが始動 ～『T′s Funding』の安定性と流動性を両立させた新しい資産運用の形～

タマキホーム株式会社

【会員登録はコチラ】

https://tsfunding.jp/user/account/start

■ 開発の背景：不動産クラウドファンディングの「弱点」を克服するために

近年、手軽な資産運用として注目を集める不動産クラウドファンディングですが、投資家の皆様からは以下のようなお悩みの声が聞かれていました。

「資金が拘束される」：一度投資すると、運用終了まで現金化できない。

「出資タイミングが限られる」：募集期間を逃すと、次の募集まで待たなければならない。

また、事業者としても対象物件でまだ収益を得られると判断していても、ファンド運用の時期に合わせてやむを得ず手放さなければいけないというデメリットがありました。

これらの課題を解決し、不動産投資本来の「安定性」と、証券投資のような「流動性」を両立させるために開発されたのが、今回運用を開始した新ファンドとそれに伴う新サービスです。

■ 新ファンドの2つの特徴

１．市場変動リスクを抑制する「無期限運用」

従来のファンドには必ず「償還期限（運用終了日）」がありました。

本ファンドでは、運用期間をあえて「無期限」に設定。資金を永続的に固定するのではなく、事業者であるタマキホームが市場動向を見極め、「最も利益が見込めるタイミング」で売却を判断します。これにより、短期的な価格変動に左右されない、長期保有による安定したインカムゲインとキャピタルゲインの最大化を目指します。

２．いつでも持分売却の申し込みが可能「サイト内持分売買システム」の稼働

サイト内で投資家同士が権利を売買できる「持分売買システム」が稼働いたしました。これにより、以下のメリットが生まれます。

売り手： 急な資金需要が発生した場合でも、運用終了を待たずに保有分を他の会員様へ売却し、現金化することが可能です。買主様が決定するまでの期間、および決定後にお振込み等の諸手続きが完了するまでは、引き続き売主様の保有扱いとなります。すべての事務手続きが完了した時点をもって、移転（完了）とさせていただきます。

買い手： 「募集期間に間に合わなかった」「資金に余裕ができたので買い増したい」といった場合でも、運用期間中のファンドを購入し、途中から投資に参加することができます。

■ 今後の展望

『T's Funding』は、投資家の皆様により自由で、安心できる資産運用機会を提供してまいります。 今回稼働した「持分売買システム」により、流通市場を活性化させ、不動産クラウドファンディングをより身近な金融商品へと進化させてまいります。

■T's Fundingのこだわり・他サービス

・事前の収支シミュレーションや収支速報の開示等、情報の透明性に力を入れております。

（例：分配シミュレーション）

・月一回、運用物件の収支状況の公開しています。

・ほとんどのファンドが私たち不動産のプロ（運営会社）が、ファンド総額の20％以上を皆様と一緒に出資（劣後出資）する『プロシェア不動産』です。

https://tsfunding.jp/blog/list/detail/7

・見やすい・使いやすいマイページをご用意しました。

申込・出資状況の確認から、必要書類のダウンロードまでマイページから簡単に操作ができます。

https://tsfunding.jp/blog/list/detail/16

・出資額に応じてお得なポイントが貯まる「TFポイント」制度を導入しています。

https://tsfunding.jp/blog/list/detail/8

・運営事務局がT's Fndingや不動産クラウドファンディングについてのお役立ち情報の発信しています！

https://tsfunding.jp/blog/list

※当社が提供する投資商品は出資金について元本保証をするものではありません。

※掲載している情報は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。サービスや投資商品についての詳細、注意事項などを十分にお読みください。

詳細はコチラ！

『T’s Funding MT-1号ファンド』詳細ページ

https://tsfunding.jp/fund/detail/index/56

【会員登録はコチラ】

https://tsfunding.jp/user/account/start

関連リンク

【『T's Funding』公式ホームページ】

https://tsfunding.jp/

【『T's Funding』紹介動画】

https://www.youtube.com/watch?v=xQTikQSSPXU

【『T's Funding』公式SNS】（最新情報はコチラから）

X（旧Twitter）：

https://twitter.com/Ts_Funding

instagram：

https://www.instagram.com/tsfunding_official/

Facebook：

https://www.facebook.com/Ts-Funding%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-105562755385716/