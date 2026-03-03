『AI広告の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『AI広告の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼ 1. AI広告は「自律型広告（Agentic Advertising）」へ進化する

従来のキーワード入札・デモグラ配信に代わり、AIエージェントが自律的に広告戦略を策定・実行・最適化する「Agentic Advertising」が2026～2030年の最重要パラダイムである。

Morgan Stanleyの予測では、EC市場の10～20%（1,900～3,850億ドル規模）がAgentic Commerceに移行する見通しである。

B2C（Business to Consumer）からB2A（Business to Agent）への広告モデル転換が進行し、広告主はAIエージェントを「購買代理人」として位置づけた新たなKPI設計が求められる。

▼ 2. AI検索革命がSEO/広告の前提を破壊する

GoogleのAI Overviewsにより、オーガニック検索のCTRが最大34.5%低下しているとの調査結果がある。

Gartnerは2028年までにオーガニック検索トラフィックが50%減少すると予測しており、SEO/SEM戦略の根本的な見直しが必要である。

GEO（Generative Engine Optimization）やAEO（Answer Engine Optimization）が新たな検索最適化手法として台頭している。

▼ 3. RMN（リテールメディアネットワーク）が第3の広告極となる

RMN市場はeMarketerの予測で2027年に1,061億ドル、2030年には3,000億ドル超に達する見通しである。

1stパーティデータを核としたSKU単位の高精度ターゲティングにより、Google・Metaに次ぐ広告プラットフォームとしてのポジションを確立しつつある。

Amazon Advertising、Walmart Connect、Target Roundel、Kroger Precision Marketingなどが主要プレイヤーである。

▼ 4. CTV/OTTとDOOHがプログラマティックの新領域を形成する

CTV広告はAI×自動最適化により2030年に950億ドル規模へ成長する見通しである。

T-Mobile×Vistar Mediaの6億ドル規模DOOH事業参入に象徴されるように、テレコム企業によるOOH/DOOHのデジタル化が加速している。

▼ 5. AIクリエイティブの完全自動化が実現段階に入る

AI動画・画像生成の市場規模は2024年の100億ドルから2030年に飛躍的拡大が見込まれ、DCO（Dynamic Creative Optimization）のリアルタイム化、CTV向けAIクリエイティブ自動生成が実装段階に入っている。

Performance Maxに代表されるAI完全自動運用がROASを187%向上させた事例も報告されている。

▼ 6. プライバシー・データ戦略が競争優位の核となる

Cookie廃止に伴い、1stパーティデータ戦略、CDP、データクリーンルーム（DCR）、PETs（Privacy-Enhancing Technologies）が広告運用の基盤技術となる。

IAB Tech LabのOPJA/PAIR規格によるDCR標準化が進行しており、RMN/CTVと連動したプライバシー対応データ活用が差別化要因となる。

■ 利用シーン

▼ 経営・事業戦略の策定

● AI広告事業への参入判断:

Agentic Advertising、GEO、RMNなど新興領域への参入可否を、市場規模予測・競合環境・必要投資額の観点から評価する際の基盤資料として活用できる。

● 中期経営計画の策定:

2030年シナリオ（Baseline/Consolidation/Disruption）に基づき、自社の広告テクノロジー投資ロードマップを設計する際に参照できる。

● M&A・出資先のスクリーニング:

全96社超の個社分析（競争ポジション、財務概況、技術優位性、2030年予測）を活用し、買収・出資候補の一次スクリーニングを効率化できる。

▼ テクノロジー・プロダクト戦略

● マーケティングSaaS開発:

AI広告SaaS/PaaS市場におけるプロダクトギャップの特定、APIエコシステム設計、AI-ready product feed構築の方向性検討に活用できる。

● データ戦略の設計:

Cookie代替ソリューション（Unified ID 2.0、RampID、ID5等）の比較評価、DCR導入・CDP統合の技術選定に必要な情報を提供する。

● 計測基盤の刷新:

MMM（Media Mix Modeling）、MTA、Uplift Modeling、因果推論等の新計測手法について、各プレイヤーの技術・実装状況を比較分析できる。

▼ マーケティング・広告運用

● プラットフォーム選定:

Google Performance Max、Meta Advantage+、Amazon DSP、TikTok Smart+、Apple Search Ads等の各プラットフォームのAI機能・ROAS実績・2030年ロードマップを横断比較できる。

● GEO/AEO戦略の立案:

AI検索対応（ChatGPT Search、Perplexity、AI Overviews）への対応方針策定に活用できる。

● インフルエンサーマーケティング:

CreatorIQ、Grin、InfluencerMarketing.AI等のAIツール分析を通じ、ROI最大化のためのプラットフォーム選定を支援する。

■ アクションプラン／提言骨子

（優先度／アクション／根拠）

▼ 短期（2026～2027年）

★★★ GEO/AEO対応チームの組成

AI Overviews CTR▲34.5%、Gartner 2028年オーガニック50%減予測

★★★ 1stパーティデータ基盤（CDP）構築

Cookie廃止進行、DCR標準化（IAB OPJA/PAIR）

★★★ AI広告自動運用の試験導入

Performance Max

ROAS +187%、Meta Advantage+ ROAS +22%

★★☆ RMN広告枠の確保・テスト

RMN 2027年1,061億ドル市場

★★☆ Agentic Commerce対応

プロダクトフィードの整備

B2A移行への先手対応

▼ 中期（2028～2030年）

★★★ Agentic Advertising OS/APIエコシステムへの参画

2030年EC 10～20%がAgentic化予測

★★★ CTV/DOOH統合プログラマティック戦略の構築

CTV 2030年950億ドル、DOOH急成長

★★☆ AIクリエイティブ内製化基盤の整備

AI生成クリエイティブの完全自動化への対応

★★☆ DCR/PETsベースの計測スタック刷新

プライバシー規制強化への先行対応

★☆☆ IAB Agentic RTB Standard対応

AI同士のリアルタイム広告取引基盤

▼ 戦略フレームワーク骨子

● Data Strategy as Product:

データ戦略そのものをプロダクトとして設計し、1stパーティデータの資産価値を最大化する。

● Privacy-by-Design & Governance:

EU AI Act、GDPR、CCPAを前提とした「Regulated Neutrality」の実装を競争優位とする。

● Partner Ecosystem & Interoperability:

OSベンダー、DSP、SSP、CDP、DCRプレイヤーとのAPI連携エコシステムを構築し、ロックイン回避と拡張性を確保する。

■ 推奨読者／ゴール

（推奨読者カテゴリ／具体的役職・部門／本白書から得られるゴール）

経営層

CEO、CDO、CTO、事業部長

↓

AI広告投資の意思決定基盤、2030年シナリオに基づく中期戦略立案

産業アナリスト

テクノロジー・メディアセクターアナリスト

↓

96社超の競争力学分析、市場規模予測データの取得

市場アナリスト

リサーチファーム、シンクタンク研究員

↓

AI広告市場の構造変化トレンド把握、投資対象スクリーニング

マーケティング責任者

CMO、VP of Marketing、Growth責任者

↓

プラットフォーム選定根拠、ROAS/KPI改善施策の発見

プロダクト・技術責任者

VP of Product、Tech Lead、データ基盤責任者

↓

SaaS/API設計、計測スタック刷新、DCR/PETs技術選定

広告運用担当者

デジタルマーケティングマネージャー、運用コンサルタント

↓

AI自動運用・GEO対応の実践手法、ツール比較

スタートアップ・VC

AdTechスタートアップ創業者、VC投資担当

↓

40社AIスタートアップ分析、参入領域・差別化ポイントの特定

SIer・コンサルティングファーム

DXコンサルタント、MarTech導入支援

↓

クライアント提案用の市場エビデンス、技術選定ガイド

■ 本白書の差別化ポイント

網羅性:

全114章・約1,310ページ、96社超の個社分析を収録。広告テクノロジーの主要プレイヤーをほぼ網羅した唯一の日本語レポートである。

2030年シナリオ分析:

各章にBaseline/Consolidation/Disruptionの3シナリオ予測を収録し、不確実性下での意思決定を支援する。

クロスセクター視点:

検索・ソーシャル・CTV・RMN・DOOH・インフルエンサーの各チャネルを横断的に分析し、チャネル間のシナジーと競合構造を明示する。

アクション指向:

各章に「提言骨子」「アクションプラン」を収録しており、分析結果を即座に戦略に転換可能な構成となっている。

AI×プライバシーの統合分析:

Cookie代替・DCR・PETsとAI広告の統合を1冊で分析。分断されがちな2領域の接合点を明確にする。

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

AI広告の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670711

▼▼▼

AI広告の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670719

▼▼▼

↓＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/new-approach-to-ai-advertising-multi-angle-analysis.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年2月25日

● ページ数

1,310ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249