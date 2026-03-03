JR総武線 船橋駅『パーソナルトレーニングジム TOKIEL船橋店【トキエル】』オープン【千葉県船橋市本町7丁目8番4号 いつきビル401号室】

株式会社TIU

「運動習慣をつけ、美しく健康な身体に導く」がコンセプトのパーソナルトレーニングジム『TOKIEL 【トキエル】』を展開する株式会社TIU（本社：東京都台東区、代表取締役 篠田拓也）は、2026年4月8日にJR総武線 「船橋」駅 徒歩2分（住所：〒273-0005 千葉県船橋市本町7丁目8番4号 いつきビル401号室）に『パーソナルトレーニングジム TOKIEL船橋店【トキエル】』がオープン。

https://tokiel.jp/(https://tokiel.jp/)

https://tokiel.jp/location/funabashi/(https://tokiel.jp/location/funabashi/)

TOKIELとは

マンツーマンでトレーニングから

食事などを指導し

あなたの理想に描いている

体型に短期間で導く場所です。

TOKIELが行うパーソナルトレーニングは

体型的なことだけでなく、健康管理、

仕事のパフォーマンスアップ

QOL（人生の質）ごと向上させていきます。

TOKIELとは、「時を得る」という

理念から生まれた名前です。

たった１回の人生で

一度でも理想の身体になって

人生をより充実なものとして

いただけるように

スタッフ一丸となって

お客様をサポートいたします！

- 【実際のお客様の様子】

トレーナー陣は採用倍率50倍以上を勝ち抜き

TOKIEL式のカリキュラムを200時間を行った者だけが対応したします。

国家資格保持者をはじめ

大会入賞者等の本物のプロのトレーナーが

セッションさせていただきますので

無理なトレーニングや過度な負荷等で

トレーニングを提供する事はありません。

お客様のご要望を第一に尊重し

追い込み過ぎる事は決してありません。

安心、安全第一で行っておりますので

ご安心して通っていただけます。

TOKIELは理学療法士監修のパーソナルジムなので

スタッフ同士の勉強会も毎月2回あり

全スタッフがコンディショニングの提供が可能です。



不安に思われる方も居る方もしれませんが

まずは一度、無料体験を体験ください。

- TOKIEL船橋店の店舗情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_1_c21ddffe43da8a6f17ae7b174a561702.jpg?v=202603031051 ]

・コース料金

【入会金】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_2_2a2c80a950b4adaab038756a1114ec14.jpg?v=202603031051 ]

【回数券】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_3_32700d44881e03fe3947e2e56aa44625.jpg?v=202603031051 ]

【通い放題 人気No.1】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_4_ffb9a19eb9af26ff471c84cee3c6a55d.jpg?v=202603031051 ]

【短期集中・フルサポートプラン】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_5_4f28b945ecd42b04e3299a10c58f76e8.jpg?v=202603031051 ]

【LINE食事サポート】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_6_9a6c6fe9a0c1afa5faa41f03b2491de3.jpg?v=202603031051 ]

※全て税込での表示となります。

※詳しくは店舗にお問い合わせください。

- 施設情報

・マンツーマン

・ウォーターサーバー完備

・タオル、シューズ、ウェア無料提供

・シューズ、ウェアお預かり可能

・プロテイン無料提供

・コロナ対策徹底

（例）パーソナルトレーニングジム TOKIEL【トキエル】の店内風景- 営業時間[表7: https://prtimes.jp/data/corp/129111/table/25_7_1dc3c8128f527d013c8a14504f005873.jpg?v=202603031051 ]

※不定休なので確定しましたら再度反映させていただきます。

- こんな方に選ばれているパーソナルトレーニングジムです！

マンツーマンでトレーニングができるため、以下のような方に選ばれております。

一人では続けられない

→プロと２人３脚でトレーニング

ライフスタイルに合わせてトレーニングしたい

→回数券、通い放題、短期集中、3プランからお選びいただけます。

産後太り、在宅ワーク太り解消

→家でもできるトレーニングを伝えて、より効果UP！

姿勢改善、機能改善も行いたい。

→理学療法士監修の指導

できれば短期間で痩せたい

→TOKIEL式トレーニングジム＆食事で圧倒的効果

カウンセリングさせていただき

一人一人にあった、TOKIEL式の

オリジナルメニューを作成いたします。

そうすることで

最短で痩せるだけではなく

食事の基礎知識なども学べ

美しい理想の身体が手に入ります。

更に美しく健康な身体を

一緒に手に入れましょう。

- 最高のサービスを地域最安級の価格で！

人間は10代をピークに、基礎代謝が年々低下していきます。

5年後、10年後の身体は日々の生活習慣で決まります。

100年時代と言われている今、トレーニングは必要不可欠だと思っております。



通いやすい金額で、気軽に行けるパーソナルトレーニングジムがTOKIELになります。

・私たちと一緒に、ボディメイクの常識を変えませんか？

TOKIELは、ただ痩せるだけではない「人生が変わる体験」を重視しています。

このビジョンに共感し、お客様の目標達成をサポートしていただける新たな仲間を求めています。

また、この想いを共有し、あなたの街でTOKIELを展開していただける

オーナー様も同時に募集しております。

経験は問いません。「本物のサービス」を広める

仕事に興味がある方は、ぜひ一度お話しましょう。

・採用情報（トレーナー・店舗スタッフ）

あなたの経験・スキルを高く評価します。

[ https://tokiel.jp/recruit/]

・フランチャイズ加盟について（オーナー募集）

再現性の高いビジネスモデルで、安定したジム経営を支援します。

[ https://tokiel.jp/fc_lp/]

「いきなり転職や開業はハードルが高い…」という方には、

TOKIELのノウハウを体系的に学べるトレーナースクールもご用意しています。

現場で使える指導スキルや姿勢・機能改善の考え方を、

未経験の方でも一歩ずつ学べるカリキュラムです。



将来のキャリアの選択肢を増やしたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

・トレーナースクール（未経験からプロへ）

「トレーナーになりたい」その夢を最短距離で叶えるための養成講座です。

[ https://tokiel.jp/school/ ]

・会社概要

株式会社TIU

〒111-0032

東京都台東区浅草1-24-8

◆代表取締役：篠田拓也

◆創業2014年8月

◆設立2018年10月

◆資本金：500万円

◆HP：https://tokiel.jp/(https://tokiel.jp/)

店舗一覧

青森県

パーソナルトレーニングジム TOKIEL 八戸城下店【トキエル】

〒031-0072 青森県八戸市城下1丁目31番5号 城下ハイツ 1階 1-D号室

https://tokiel.jp/location/hachinohe-shiroshita/

埼玉県

パーソナルトレーニングジム TOKIEL東川口店【トキエル】

〒333-0801 埼玉県川口市東川口2丁目1-25 上野ビル3階-B

https://tokiel.jp/location/higashi-kawaguchi/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL朝霞溝沼店【トキエル】

〒351-0023 埼玉県朝霞市溝沼5丁目17番12号 シオミプラザファースト108号室

https://tokiel.jp/location/asakamizonuma/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL上福岡店【トキエル】

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１丁目６－１３ 上福岡中央ビル 1階

https://tokiel.jp/location/kamifukuoka/

東京都

パーソナルトレーニングジム TOKIEL浅草本店【トキエル】

〒111-0032 東京都台東区浅草1丁目22-5 永森ビル 2F

https://tokiel.jp/asakusahonten/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL本所吾妻橋・押上店【トキエル】

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋3丁目6-15 サンサーラ吾妻橋 104号室

https://tokiel.jp/location/honjoazumabashi-oshiage/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL蔵前店【トキエル】

〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目11-2 ジュピターファイブビル2F

https://tokiel.jp/location/kuramae/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL下赤塚店【トキエル】

〒179-0073 東京都練馬区田柄2-51-13 井出ビル201

https://tokiel.jp/location/shimoakatsuka/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL昭島店【トキエル】

〒196-0015 東京都昭島市昭和町2丁目7-24 竹中ビル2階

https://tokiel.jp/location/akishima/

女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL本所吾妻橋店【トキエル】

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋２丁目３－１２ 大瀬プラザステーションビル 6F

https://tokiel.jp/location/honjoazumabashi/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL入谷店【トキエル】

〒111-0031 東京都台東区千束１丁目９－６ 海老沢ビル １F

https://tokiel.jp/location/iriya/

神奈川県

女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL綱島店【トキエル】

〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目11-2 パシフィック・パレス綱島 203号室

https://tokiel.jp/location/tsunashima/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL鶴見店【トキエル】

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目7-2 プラーズ鶴見中央 III 701

https://tokiel.jp/location/tsurumi/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL関内・伊勢佐木長者町店【トキエル】

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2丁目6-7 ライフレビュー横浜関内スクエア1F

https://tokiel.jp/location/kannai-isezaki-chojamachi/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL元住吉店【トキエル】

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目27-18 ローズガーデン鈴木201号室

https://tokiel.jp/location/motosumiyoshi/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL茅ヶ崎店【トキエル】

〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町4-27 フリージア103

https://tokiel.jp/location/chigasaki/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL武蔵中原店【トキエル】

〒211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目１０－４ 井田ビル １F

https://tokiel.jp/location/musashi-nakahara/

岐阜県

女性専用パーソナルトレーニングジム TOKIEL岐阜店【トキエル】

〒500-8369 岐阜県岐阜市敷島町5丁目3 RKビル

https://tokiel.jp/location/gifu/

静岡県

パーソナルトレーニングジム TOKIEL上島店【トキエル】

〒433-8122 静岡県浜松市中区上島2丁目27-11

https://tokiel.jp/location/kamijima/

愛知県

パーソナルトレーニングジム TOKIEL金山・東別院店【トキエル】

愛知県名古屋市中区平和２丁目１－１ シーズンコート東別院 2階西

https://tokiel.jp/location/kanayama-higashibetsuin/

三重県

パーソナルトレーニングジム TOKIEL伊賀上野店【トキエル】

〒518-0861 三重県伊賀市上野東町2964-1

https://tokiel.jp/location/iga-ueno/

パーソナルトレーニングジム TOKIEL三重店【トキエル】

〒511-0077 三重県桑名市末広町46-1

https://tokiel.jp/location/kuwana/

京都府

パーソナルトレーニングジム TOKIEL京都吉祥院店【トキエル】

〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町16番地

https://tokiel.jp/location/kyoto-kisshoin/