3/11開催 | WACUL・immedioなど4社の責任者が語る、展示会の投資判断の“裏”と“真実”

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年3月11日（水）に、株式会社WACUL、クラウドサーカス株式会社、PLAINER株式会社と共に、BtoB企業の大型施策である「展示会」の投資価値を冷徹に再定義する4社共催セミナーを開催いたします。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4cqzhtJQa9

──「やめる勇気」を持てないすべての責任者へ

年間予算の数割を占めることも珍しくない展示会出展。しかし、多くの現場では「前年も出たから」「競合がいるから」という、戦略なき「慣習」として継続されています。

果たして、その投資は本当に正解なのか？ 本セミナーでは、デジタルマーケティング、MA、セールス、そして商談獲得自動化の各領域で数々の企業の浮沈を見てきた4社の責任者が集結。「自分の会社の財布だったら、その展示会に出るか？」という極めてシビアな視点で、出展の是非を分ける「判断の軸」をパネルディスカッション形式で激白します。

綺麗事の成功事例はいりません。知りたいのは、責任者が何を根拠に「GO」を出し、何を見て「撤退」を決めるのか。その意思決定の裏側にある“真実”に迫ります。

予約はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4cqzhtJQa9

■登壇者プロフィール

株式会社immedio 小牧 秀太郎

早稲田大学大学院修了後、ソーシャルベンチャーにて事業企画・新規事業立ち上げに従事。その後、上場企業グループの人材紹介事業部においてマーケティング責任者として集客戦略の立案・実行を主導し、事業成長を牽引。現在はimmedioの一人目マーケターとして、インサイドセールスと連携しながらリード獲得から商談数最大化までを一気通貫で推進している。

■開催概要

セミナー名： 展示会は“やる意味”があるのか？出展の是非を決める責任者視点で語る60分

日時： 2026年3月11日（水）12:00～13:00

形式：オンライン（Bizibl）

参加費：無料（事前登録制）

お申し込み方法：

以下の特設ページよりお申し込みください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se4cqzhtJQa9

※申込者全員に1週間の見逃し配信URLをご案内します。

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

