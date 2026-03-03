UBE UNITED PLASS Lino、クラウドファンディング「宇部から全国へ。女子フットサルチーム初出場の挑戦」が1st Goal50万円達成、更なる挑戦に向けて継続中
チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、2026年2月15日10時より開始したUBE UNITED PLASS Linoのクラウドファンディングプロジェクト「宇部から全国へ。女子フットサルチーム初出場の挑戦 #UBE_UNITED_PLASS_Lino」において、2月28日に1stゴール50万円を達成いたしました。
https://www.spportunity.com/yamaguchi/team/1160/invest/783/detail
１．1stゴール達成の御礼と、さらなる挑戦へのお願い
このたび、UBE UNITED PLASS Linoのクラウドファンディングにおいて、1st Goal：50万円を達成することができました。
宇部から全国へ挑戦する私たちを、温かく後押ししてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。
しかし、全国大会への遠征には交通費・宿泊費など大きな負担が伴います。
そこで新たに2nd Goal：80万円を設定いたしました。
いただいたご支援は、全国大会出場に必要な費用として大切に活用させていただきます。
宇部から全国へ。
この挑戦を、ぜひ最後までともに支えていただけましたら幸いです。
今後とも温かいご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
代表 近藤邦朗
2．支援募集プロジェクトの概要
1）プロジェクトURL
https://www.spportunity.com/yamaguchi/team/1160/invest/783/detail
※以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2）支援募集期間
2026年2月15日（日）10:00～3月12日（木）23:59
※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。
3）目標金額
1st Goal：50万円：2月28日達成
2nd Goal：80万円
4）資金使途
今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。
【1st Goal：50万円】
全国大会出場に必要な交通費の一部として活用し、宇部から全国への挑戦を実現します。
【2nd Goal：80万円】
全国大会出場に必要な交通費や宿泊費、全国大会中に関わる物品の購入費用に充てさせていただきます。
【3rd Goal：100万円】
全国大会出場に関わる活動費や来シーズンに向けた遠征・強化活動費など、チームの継続的な挑戦を支える活動費の一部として活用させていただきます。
【会社・団体概要】
◆UBE UNITED PLASS
山口県宇部市を拠点とするフットサルクラブ
所在地：山口県宇部市
代表者：近藤邦朗
Facebook：https://www.facebook.com/UBEUP
※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：ubeunitedplass@gmail.com
◆スポチュニティ株式会社
所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階
設立：2016年3月
ホームページ：https://www.spportunity.com/
公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/
公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP
公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/
公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。