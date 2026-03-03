Amazon「2026年 新生活セール」開催。APS-Cからフルサイズまで多彩な製品をセール予定

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、Amazonにて開催される「2026年 新生活セール」に参加いたします。セール期間中は、当社取り扱いの交換レンズ、マウントアダプター、カメラアクセサリーなど多数の製品を、特別価格にて販売する予定でございます。お得な商品を多数取り揃えて、皆さまをお待ちしております。

■セール概要- 実施期間：2026年3月3日(火)0:00 ～ 2026年3月9日(月)23:59- 対象点数：合計600+点（在庫なくなり次第終了）- 販売：焦点工房Amazon店(https://x.gd/L1EZv)

TTArtisanおよび7Artisansの交換レンズ、SHOTENブランドのマウントアダプターや電子マウントアダプター、各種アクセサリー類などが対象となる見込みです。APS-C向けのコンパクトモデルからフルサイズ対応レンズまで、幅広いラインアップをご用意いたします。

なお、当社取扱製品は3月9日以降、順次価格改定を予定しております。本セールは価格改定前にご購入いただける機会となっております。

新生活シーズンに合わせ、初めて交換レンズをご検討されているお客さまから、機材の拡張をお考えの方まで、幅広くご提案いたします。

ソニーE／ニコンZ／LマウントTTArtisan AF 40mm F2 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)フルサイズ (https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)ブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)

絶妙な40mm画角。スナップや旅行、日常のポートレートまで幅広く対応し、一本で完結しやすい万能レンズ。

通常価格：\30,280 → セール：\27,252（10％OFF）

ソニーE／ニコンZ／富士フイルムXマウントTTArtisan AF 35mm f/1.8 II APS-C(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRJC3C9L?th=1)

フルサイズ換算54mm相当の画角は、目で見た印象に近い自然な遠近感をもち、風景からポートレートまで幅広いシーンで活躍。

カラー：シルバー、ブラック

通常価格：\23,860 → セール：\21,474（10％OFF）

ソニーE／ニコンZ／富士フイルムＸ／キヤノンRF／マイクロフォーサーズマウント7artisans 35mm F1.4 II APS-C(https://www.amazon.co.jp/dp/B099DP2MTN?th=1)

APS-Cセンサー対応のマニュアルフォーカス標準単焦点レンズで、54mm相当の自然な遠近感と開放F1.4の明るさを備え、日常の一瞬を印象的に切り取る一本。

通常価格：\11,980 → セール：\10,782（10％OFF）

ソニーE／ニコンZ／Lマウント7artisans AF 24mm F1.8 フルサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9WT1S5P?th=1)

フルサイズ対応の大口径24mm広角レンズで、F1.8の明るさと静音AF、高精細な描写力により、昼夜を問わず風景も映像も印象的に描き出します。

通常価格：\55,460 → セール：\49,914（10％OFF）

(ライカMマウントレンズ → ライカSL.Lマウント変換)SHOTEN LM-LSL マウントアダプター(https://www.amazon.co.jp/dp/B07LBY1QKD?th=1)

LマウントカメラにライカMレンズを装着可能にする高精度設計のマウントアダプターで、真鍮製パーツと反射抑制設計により、安定した装着感とクリアな描写を実現します。

通常価格：\13,730 → セール：\12,357（10％OFF）

※表示価格は全て税込。

※数量・期間限定です。在庫がなくなり次第終了となります。

▼取り扱いブランドThypoch

Thypoch（タイポック）は、ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。「Simera (シメラ) 」や「Eureka (エウレカ) 」など、高性能なMマウントレンズを中心に展開しています。

Thypoch（タイポック）は、ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。「Simera (シメラ) 」や「Eureka (エウレカ) 」など、高性能なMマウントレンズを中心に展開しています。

銘匠光学 TTArtisan

銘匠光学 TTArtisan（めいしょうこうがく・ティーティーアーティザン）のレンズは、初心者から中級者のフォトグラファーにとって魅力的なモデルが数多く揃っており、コストを抑えながらも高品質な描写が得られるため、多くのユーザーから高い支持を集めています。

銘匠光学 TTArtisan（めいしょうこうがく・ティーティーアーティザン）のレンズは、初心者から中級者のフォトグラファーにとって魅力的なモデルが数多く揃っており、コストを抑えながらも高品質な描写が得られるため、多くのユーザーから高い支持を集めています。

七工匠 7Artisans

七工匠 7Artisans（しちこうしょう・セブンアーティザンズ）のレンズは、手頃な価格ながらも独自の描写と高いビルドクオリティを兼ね備えており、特にマニュアルフォーカスやクリックレス絞りを好むユーザーにとっては、操作性に優れたレンズです。

七工匠 7Artisans（しちこうしょう・セブンアーティザンズ）のレンズは、手頃な価格ながらも独自の描写と高いビルドクオリティを兼ね備えており、特にマニュアルフォーカスやクリックレス絞りを好むユーザーにとっては、操作性に優れたレンズです。

SHOTEN

焦点工房オリジナルブランドSHOTEN（ショウテン）は、性能だけでなく、造形美にもこだわり、高い信頼性と優れた品質を兼ね備えたマウントアダプターを展開しています。

焦点工房オリジナルブランドSHOTEN（ショウテン）は、性能だけでなく、造形美にもこだわり、高い信頼性と優れた品質を兼ね備えたマウントアダプターを展開しています。

Fringer

Fringer（フリンガー）は、CONTAXレンズ愛好者達により開発された製品です。2013年より高性能でスマートな電子系アダプターの製造に注力しています。

Fringer（フリンガー）は、CONTAXレンズ愛好者達により開発された製品です。2013年より高性能でスマートな電子系アダプターの製造に注力しています。

TECHART

TECHART（テックアート）のマウントアダプターは、オールドレンズなどのマニュアルフォーカスレンズを最新のデジタルカメラでオートフォーカス対応に変換する製品として高い評価を受けており、マニュアルフォーカスレンズ愛好家の間で人気があります。

TECHART（テックアート）のマウントアダプターは、オールドレンズなどのマニュアルフォーカスレンズを最新のデジタルカメラでオートフォーカス対応に変換する製品として高い評価を受けており、マニュアルフォーカスレンズ愛好家の間で人気があります。

cam-in

cam-in（カムイン）の革製品は、上質なイタリアンレザー（天然皮革）を使用しており、革本来の香りや色むらが、使い込むほどに味わいを深めます。豊富なカラーバリエーションからお好みに合わせてお選びいただけます。革製品以外のアクセサリーも揃えています。

cam-in（カムイン）の革製品は、上質なイタリアンレザー（天然皮革）を使用しており、革本来の香りや色むらが、使い込むほどに味わいを深めます。豊富なカラーバリエーションからお好みに合わせてお選びいただけます。革製品以外のアクセサリーも揃えています。

Fotodiox

Fotodiox（フォトディオックス）は、超広角フィルター、電子マウントアダプター、GoPro用アクセサリー、LED照明など、様々なカメラ周辺機器を手頃な価格で提供しています。

Fotodiox（フォトディオックス）は、超広角フィルター、電子マウントアダプター、GoPro用アクセサリー、LED照明など、様々なカメラ周辺機器を手頃な価格で提供しています。

FUNMOUNT

写真・映像機材ブランド「FUNMOUNT（ファンマウント）は、オートフォーカス対応マウントアダプターから事業をスタートし、現在は他の製品ラインへと展開を広げています。

写真・映像機材ブランド「FUNMOUNT（ファンマウント）は、オートフォーカス対応マウントアダプターから事業をスタートし、現在は他の製品ラインへと展開を広げています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

